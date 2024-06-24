В Государственную Думу внесен законопроект, направленный на защиту интересов российских разработчиков приложений и пользователей мобильных устройств. Документ предусматривает запрет на дискриминацию российских приложений в иностранных магазинах, таких как App Store и Google Play, а также запрет на продажу в России устройств без предустановленного доступа к отечественному магазину приложений RuStore.

Авторы законопроекта, среди которых депутаты Госдумы Антон Горелкин, Андрей Клишас и другие, указывают на необходимость обеспечения равных условий для российских разработчиков приложений и защиты прав потребителей. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что некоторые производители мобильных устройств, в частности Apple, ограничивают пользователям возможность скачивания приложений из сторонних источников, включая RuStore. Это создает препятствия для доступа к российским приложениям, включая банковские, и нарушает права потребителей.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) ранее выражала озабоченность в связи с удалением из AppStore приложений российских банков и ограничением на установку приложений из других источников. ФАС не исключает нарушения в действиях компании Apple антимонопольного законодательства.

Законопроект разрабатывается в рамках мер по противодействию санкциям и развитию отечественной IT-инфраструктуры. Напомним, что в 2022 году был принят закон, обязывающий производителей мобильных устройств предустанавливать RuStore на все устройства, продающиеся в России.

Антон Горелкин отмечает динамичное развитие RuStore. За два года аудитория магазина достигла 29 миллионов пользователей. Депутат выражает уверенность в том, что RuStore имеет все шансы стать основным магазином приложений в России.

Фото: From Wikimedia Commons/ www.Pixel.la Free Stock Photos (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)