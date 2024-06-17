Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова посоветовала запретить отчислять из высших учебных учреждений молодых матерей. О предложенном нововведении информирует РИА Новости.

Российский политик, правозащитник, а также депутат Государственный Думы восьмого созыва Яна Лантратова посоветовала дать возможность молодым матерям доучиться до конца в высшем учебном заведении и получить должное образование, запретив отчислять их из вуза. Девушка считает, что для студенток в таком положении необходимо разработать удобную образовательную программу. Помимо этого, Яна Лантратова утверждает, что надо помогать молодым матерям, отодвигая срок оплаты за обучение до того момента, пока их детям не исполнится трёх лет.

Ранее стало известно, что группа депутатов ГД из националистической политической партии Российской Федерации ЛДПР совместно с главой фракции Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение законопроект, разрешающий не платить за услуги общественного транспорта всем обучающимся по очной форме. Было отмечено, что такое нововведение позволит учащимся иметь одинаковые возможности на получение образования благодаря идентичным правам на использование транспорта, который доставит до учебного заведения. Леонид Слуцкий высказался, что это сильно облегчит жизнь студентам, а для некоторых молодых пар даже сэкономит семейный бюджет.

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