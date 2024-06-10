В Государственной Думе предложили увеличить штрафы за повторную продажу запрещённых товаров в десять раз.

11 июня группа депутатов ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого внесёт в Госдуму соответствующий законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях.

Разработчики проекта отмечают, что действующие размеры штрафов слишком малы, что приводит к негативной практике многократных нарушений, когда доход от продажи таких товаров перекрывает наложенные штрафы, сообщают "Известия".

В связи с этим депутаты подготовили поправки к статье 14.2 КоАП РФ, согласно которым за повторную продажу запрещенных к свободной реализации товаров предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией (вместо нынешних 1,5-2 тысяч рублей), для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией (вместо 3-4 тысяч рублей), для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей с конфискацией таких товаров (вместо 30-40 тысяч рублей).

В ЛДПР полагают, что такие меры помогут более эффективно бороться с недобросовестными предпринимателями, занимающимися продажей запрещённой продукции, и значительно сократят незаконный оборот таких товаров.

Фото:flickr.com/Jorge Láscar(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)