Доработка законов о запрете пропаганды наркотиков не должна нанести вред творчеству и интересу к нему, заявил руководитель комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников.
Белоусов: Запад затягивает украинский конфликт
Западные государства, поставляя вооружение в Киев, предоставляя разведывательные сведения и тренируя вооруженные силы Украины, активизируют и продлевают вооруженное противостояние в этой стране, отметил глава министерства обороны Российской Федерации, Андрей Белоусов.
Белоусов: США совместно с союзниками разрушает мировую безопасность
Главным негативным фактором для обстановки в военно-политической сфере в регионах, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, является разрушительная деятельность Соединенных Штатов и их союзников, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
JAHA: здоровый образ жизни улучшает состояние сердца в любом возрасте
ЗОЖ улучшает прогноз выживаемости на 35-40%.
"Автостат": дилеры прогнозируют стоимость новых Volga от 2,5 миллионов рублей
Недавно в России были представлены автомобили возрожденного бренда Volga, которые представляют собой переименованные китайские модели: седан Volga C40 (Changan Raeton Plus), среднеразмерный кроссовер Volga K30 (Oshan X5 Plus) и полноприводный кроссовер Volga K40 (Changan Uni-Z).