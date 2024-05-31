Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.05.2024 : 89,7869
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.05.2024 : 97,1347
  1. Главная
  2. Общество
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:35

ГД: доработка законов о запрете пропаганды наркотиков пройдёт без перегибов

Доработка законов о запрете пропаганды наркотиков не должна нанести вред творчеству и интересу к нему, заявил руководитель комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников.

Мир

Белоусов: Запад затягивает украинский конфликт

Белоусов: Запад затягивает украинский конфликт

Западные государства, поставляя вооружение в Киев, предоставляя разведывательные сведения и тренируя вооруженные силы Украины, активизируют и продлевают вооруженное противостояние в этой стране, отметил глава министерства обороны Российской Федерации, Андрей Белоусов.

Читать полностью
Белоусов: США совместно с союзниками разрушает мировую безопасность

Белоусов: США совместно с союзниками разрушает мировую безопасность

Главным негативным фактором для обстановки в военно-политической сфере в регионах, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, является разрушительная деятельность Соединенных Штатов и их союзников, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Читать полностью

Общество

JAHA: здоровый образ жизни улучшает состояние сердца в любом возрасте

JAHA: здоровый образ жизни улучшает состояние сердца в любом возрасте

ЗОЖ улучшает прогноз выживаемости на 35-40%.

Читать полностью

"Автостат": дилеры прогнозируют стоимость новых Volga от 2,5 миллионов рублей

Недавно в России были представлены автомобили возрожденного бренда Volga, которые представляют собой переименованные китайские модели: седан Volga C40 (Changan Raeton Plus), среднеразмерный кроссовер Volga K30 (Oshan X5 Plus) и полноприводный кроссовер Volga K40 (Changan Uni-Z).

Читать полностью

Новости