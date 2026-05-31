Три топора теперь в законе: как россияне смогут легально забронировать красивый госномер

В Госдуме вновь заговорили о продаже "красивых" автомобильных номеров. Павел Федяев, первый зампред комитета по транспорту, сообщил 28 мая в своём Telega-канале, что документ с таким предложением доработали с учётом всех замечаний правительства и профильного комитета. Это уже не первая попытка внести изменения в законодательство, касающееся государственных регистрационных знаков. Инициаторы видят в этом способ вывести рынок "понтовых" номеров из тени и получать от него бюджетные поступления.

"Идея легализации продажи "красивых" номеров далеко не нова. Собственно, сама практика существует не первый год, но ведется она в серой зоне, что порождает дополнительные риски для автовладельцев и недополучение доходов государством. Законопроект, который предлагает возможность выбора и резервирования определенных комбинаций цифр и букв за фиксированную плату, выглядит логичным шагом. Главное — чтобы механизм администрирования был прозрачным и исключал произвол." Автоюрист Андрей Чернов

Автомобилисты смогут выбирать госномер за плату

Разработанный законопроект предполагает внесение изменений в закон "О государственной регистрации транспортных средств". Поправки дадут возможность автовладельцам через портал "Госуслуги" зарезервировать понравившийся госномер из имеющихся. Процесс будет платным, а сумма платежа, вероятно, будет зависеть от "привлекательности" комбинации. Это позволит упорядочить процесс, который сейчас часто происходит вне правового поля.

Напомним, что законопроект уже не впервые оказался на рассмотрении в Госдуме. В середине апреля его возвращали на доработку: документ вызывал множество вопросов, касающихся того, какой именно номер будет считаться "красивым", как будет осуществляться оплата, куда пойдут вырученные средства и кто займется администрированием новой системы. Новая редакция, по словам Павла Федяева, стала более детальной и продуманной.

Предложение основано на понимании того, что спрос на определённые комбинации госномеров всегда был и остаётся высоким. Независимо от того, нравятся они кому-то или нет, автовладельцы стремятся получить номера, которые легче запомнить или которые несут определённую смысловую нагрузку. До сих пор эта часть рынкафункционировала без должного юридического оформления.

Легализация рынка: почему сейчас

Инициаторы законопроекта упирают на то, что текущее положение дел несправедливо. Автовладельцы, желающие получить номер с определённым сочетанием цифр или букв, сегодня вынуждены искать обходные пути, что зачастую выходит за рамки закона. Это создаёт питательную среду для спекуляций и нелегальных сделок, где государство остаётся в стороне, не получая никакой прибыли.

По мнению авторов поправок, введение официального механизма покупки "красивых" номеров позволит взять этот процесс под контроль. Государственная регистрация таких знаков принесёт в бюджет дополнительные средства, которые можно будет направить на развитие транспортной инфраструктуры или другие социальные нужды. Это также снизит риски для самих автовладельцев, которые сейчас могут столкнуться с мошенничеством при попытке приобрести желаемый номер.

Стремление законодателей упорядочить эту сферу можно понять. Ведь даже те, кто не ищет намеренно "красивый" номер, могут оказаться в ситуации, когда получат вполне запоминающуюся комбинацию. Если внести ясность в правила игры, то каждый водитель будет понимать, как действовать, если ему повезёт с номером, или как его получить, если он действительно хочет этого.

Как это будет работать: новый механизм

Предлагаемая система предусматривает, что автовладелец сможет выбрать желаемый государственный регистрационный знак из пула доступных на портале "Госуслуги". Эта услуга будет платной. Точная сумма, которая будет взиматься зарезервирование номера, пока не определена, но, вероятно, она будет дифференцированной, то есть зависеть от комбинации цифр и букв. Например, номера с одинаковыми цифрами или последовательным сочетанием, скорее всего, будут стоить дороже.

Важным моментом является то, что средства, полученные от продажи "красивых" номеров, планируется направлять в бюджет. Это означает, что деньги не будут оседать в карманах посредников, как это часто бывает сейчас, а пойдут на общественные нужды. Детали администрирования, включая распределение ответственности между ведомствами и процедуру проверки доступности номеров, должны быть прописаны максимально чётко, чтобы избежать путаницы.

Практика продажи особых номеров существует во многих странах. Например, в некоторых государствах подобные комбинации могут стоить целое состояние. Идея российских законодателей заключается в том, чтобы создать аналогичный, но при этом прозрачный и контролируемый механизм, предотвращая хаос и спекуляции на рынке.

"Любой новый закон, который систематизирует существующие процессы и направлен на пополнение бюджета, заслуживает внимания. Однако, говоря о "красивых" номерах, нельзя забывать о потенциальных рисках. Важно, чтобы выбранная система не создавала дополнительных условий для коррупции или неравенства. Если номер будет стоить астрономических денег, то он станет доступен лишь избранным, что вызовет справедливое недовольство у рядовых автовладельцев. Нужно найти баланс." Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта Дмитрий Сафронов

FAQ

Вопрос: Будет ли номер закреплён за мной навсегда?

Ответ: Законопроект пока не детализирует этот аспект, но предполагает возможность резервирования. Предполагается, что номер закрепляется за владельцем на определённый срок с возможностью продления.

Вопрос: Кто будет определять, какой номер считается "красивым"?

Ответ: В предыдущей версии законопроекта этот момент был неясен. Новая редакция, вероятно, прояснит критерии, но, скорее всего, это будет комбинация одинаковых цифр, последовательных рядов и определённых буквенных сочетаний.

Вопрос: Куда пойдут деньги от продажи номеров?

Ответ: Предполагается, что средства будут поступать в федеральный бюджет. Точное распределение будет определено законодательно.

Вопрос: Можно ли будет продать "красивый" номер другому человеку?

Ответ: Этот вопрос также требует уточнения. Вероятно, будет предусмотрена возможность перерегистрации номера на другого владельца, но это потребует соблюдения определённых процедур и, возможно, повторной оплаты.

