Река Чхонгечхон в Сеуле
© commons.wikimedia.org by Ken Eckert This photo was taken with Canon PowerShot G10 is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 4:41

Горы растут в популярности быстрее небоскрёбов: иностранцы открыли секрет корейского отдыха

Пешеходные маршруты помогают иностранцам узнавать повседневную жизнь Кореи – Korea Herald

Горные хребты Южной Кореи всё чаще становятся для иностранцев не просто фоном для фотографий, а способом по-настоящему почувствовать страну. Пешеходные маршруты дают гостям возможность увидеть жизнь за пределами стандартных туристических маршрутов и заглянуть в ту повседневность, о которой редко пишут путеводители. Привычные обзорные экскурсии всё чаще уступают место походам, пикникам на вершинах и длинным разговорам на тропах. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на туристические организации Сеула.

Горы как новая визитная карточка Сеула

За несколько последних лет горные районы Сеула превратились в один из главных аргументов в пользу поездки в южнокорейскую столицу. Рядом с городом находится Национальный парк Бухансан, а недалеко от него — Сеульский центр туристических походов, ставший важной отправной точкой для тех, кто предпочитает кроссовки автобусным экскурсиям. С начала года центр посетили 7 944 иностранных гостя — это в четыре раза больше показателя 2022 года, и эта цифра наглядно показывает, как быстро набирает обороты новый формат путешествий.

Специалисты связывают этот рост с уникальным сочетанием: плотная городская застройка буквально соседствует с горным ландшафтом. Добраться от исторического квартала до начала тропы можно примерно за час на метро, не меняя привычного ритма большого города. При этом уже на первых метрах маршрута турист попадает в совершенно иную среду — с шумом листвы, скальными выходами и панорамами, из которых Сеул кажется макетом.

Маршруты вокруг Сеула продуманы так, чтобы их могли осилить люди разной физической подготовки. Для новичков есть удобные, хорошо промаркированные тропы с пологими подъёмами, а для опытных треккеров — более сложные участки с перепадом высот. Указатели, карты, зоны отдыха и постоянный поток других туристов создают ощущение безопасности, которое особенно ценят те, кто впервые отправляется на горную прогулку в незнакомой стране.

Горные маршруты за пределами столицы: Сораксан, Халласан и Чирисан

Сеул только открывает список мест, где горы становятся центральной частью путешествия. Благодаря развитому транспорту туристам несложно выйти за пределы столицы: к отправным точкам маршрутов в другие регионы можно добраться на междугородних автобусах, поездах или на такси за несколько часов. Одним из самых популярных направлений остаётся национальный парк Сораксан в провинции Канвондо — его посетили около 203 тысяч иностранных гостей.

Не меньший интерес вызывает Халласан на острове Чеджудо, куда отправились примерно 130 тысяч иностранных туристов. Для многих это не просто прогулка, а знакомство с вулканическим ландшафтом и уникальными экосистемами острова. Здесь маршруты проходят через лесные зоны, лавовые поля и открытые участки с видом на океан, что усиливает ощущение контраста и масштаба.

Отдельное направление — маршруты к массиву Чирисан, одному из ключевых горных районов страны. В городах Хадон (провинция Кёнсан-Намдо) и Намвон (провинция Чолла-Намдо), через которые проходят подходы к Чирисану, количество иностранных гостей выросло на 73 % и 62,6 % соответственно. Эти цифры показывают, что туристы всё чаще выходят за рамки "первого набора" достопримечательностей и целенаправленно ищут именно горные маршруты.

Путешествие как опыт, а не просто список достопримечательностей

Изменение интересов туристов связано с общей тенденцией в мире: всё больше людей хотят не просто сделать пару фотографий на фоне известного места, а прожить путешествие как личную историю. Горы Южной Кореи идеально подходят для такого формата. Здесь можно увидеть утренние группы местных любителей походов, которые поднимаются на тропу до рассвета, обменяться парой фраз с соседями по маршруту и понаблюдать за маленькими ритуалами, которые для корейцев уже давно стали привычной частью выходного дня.

После подъёма многие устраивают пикники прямо на вершине. На фотографиях в социальных сетях часто появляется кимбап, уложенный в контейнеры, термосы с напитками и компактные наборы для перекуса. Туристы обсуждают в онлайн-сообществах, где лучше попробовать пэксук, желейные блюда из желудей или хрустящие блинчики с зелёным луком, которые традиционно запивают макколли. Для многих гостей именно такие моменты становятся ключевыми воспоминаниями о поездке, а не только виды на небоскрёбы.

Пешие маршруты позволяют заметить детали, которые теряются при быстром осмотре города из окна автобуса. Это и пожилые пары в одинаковых ветровках, и студенты с рюкзаками, и разноцветные группы друзей, обсуждающих планы на вечер уже по пути вниз с вершины. Так шаг за шагом складывается другая картинка страны — не только высокотехнологичной и динамичной, но и очень привязанной к природе и общению.

Сравнение горных маршрутов в Южной Корее

Разные горные регионы страны формируют целую "карту настроений", и выбор маршрута часто зависит от того, какого опыта ищет путешественник. Для удобства можно условно сравнить несколько основных направлений.

Сеул и Бухансан — хороший вариант для тех, кто не хочет отказываться от городской инфраструктуры. Здесь легко сочетать поход с посещением музеев, рынков и кафе. Маршруты относительно компактные, а стартовые точки находятся недалеко от метро.

Сораксан в Канвондо подойдёт тем, кто делает ставку на масштабные панорамы и готов к более продолжительным переходам. Здесь много видов с выходами скал, ущелий и знаменитых осенних пейзажей, благодаря которым парк известен далеко за пределами страны.

Халласан на Чеджудо совмещает горный треккинг с островным отдыхом. Это направление выбирают путешественники, которым важно почувствовать смену климатических и природных зон в рамках одной поездки.

Чирисан и маршруты через Хадон и Намвон привлекают тех, кто ищет менее туристические тропы. Здесь можно почувствовать атмосферу небольших городов, увидеть сельскую Корею и при этом получить яркий горный опыт.

Такое сравнение показывает, что горный туризм в Южной Корее уже давно вышел за рамки одного-двух популярных маршрутов и стал самостоятельным направлением путешествий.

Плюсы и минусы горного туризма для иностранных гостей

Горные тропы дают иностранным путешественникам много преимуществ, но требуют и определённой подготовки. Важно понимать сильные и слабые стороны такого формата отдыха, чтобы поездка оказалась комфортной.

К плюсам можно отнести:
• возможность увидеть страну вне туристических шаблонов;
• доступность маршрутов — от простых до более сложных;
• хорошую инфраструктуру и продуманную навигацию;
• сочетание природы и городской среды в пределах одной поездки.

Однако есть и ограничения:
• необходимость учитывать физическую подготовку и время на подъём;
• зависимость от погоды, особенно в межсезонье;
• возможные языковые трудности вне популярных маршрутов;
• потребность в правильной экипировке, даже для "простых" троп.

Понимая эти особенности, путешественники могут лучше спланировать свои маршруты и подобрать формат, который будет соответствовать ожиданиям и возможностям.

Советы по планированию горных прогулок в Южной Корее

  1. Начните с маршрутов возле Сеула, если ранее не занимались треккингом: тропы в Бухансане хорошо промаркированы и легко доступны из города.

  2. Заранее уточняйте сезонные особенности: осенью и весной на популярных маршрутах особенно многолюдно, а зимой может потребоваться дополнительная экипировка.

  3. Продумайте логистику: изучите, откуда отправляются автобусы к Сораксану, Халласан или Чирисану, и заложите время на пересадки.

  4. Не недооценивайте сложность маршрута: даже тропы "для новичков" могут оказаться утомительными при жаре или высокой влажности.

  5. Используйте онлайн-сообщества и приложения для поиска попутчиков и актуальных рекомендаций по тропам.

  6. Обязательно берите с собой воду, лёгкие перекусы и базовый набор для комфорта на тропе — от головного убора до дождевика.

  7. Оставьте время на "после тропы": местные кафе, уличная еда и совместные трапезы часто становятся важной частью впечатлений.

Популярные вопросы о горных маршрутах Южной Кореи

  1. Какой маршрут выбрать новичку?
    Чаще всего советуют начать с троп вокруг Сеула, в районе Национального парка Бухансан: сюда легко добраться на метро, а уровни сложности маршрутов различаются, что позволяет подстроиться под свою форму.

  2. Что лучше: Сораксан, Халласан или Чирисан?
    Выбор зависит от целей. Сораксан — для эффектных пейзажей и классических горных видов, Халласан — для тех, кто хочет совместить горы и островной отдых, Чирисан — для более спокойной и менее массовой атмосферы.

  3. Нужны ли специальные навыки для пеших маршрутов?
    Для базовых троп вблизи Сеула достаточно хорошей обуви, воды и готовности к подъёму. Более протяжённые маршруты в национальных парках потребуют лучшей физической формы и более внимательного планирования.

  4. Можно ли совмещать горные походы с классическими городскими экскурсиями?
    Да, и именно это делает Южную Корею особенно привлекательной: за один день можно подняться на вершину, а вечером вернуться к музеям, рынкам и ночной жизни Сеула.

