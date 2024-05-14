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Громов и Кириенко сохранили свои посты в АП
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:21

Громов и Кириенко сохранили свои посты в АП

Алексей Громов и Сергей Кириенко оставили свои должности в аппарате президента РФ, информирует официальный портал Кремля со ссылкой на указы президента России, Владимира Путина.

По данным пресс-службы, Владимир Путин назначил Громова Алексея Алексеевича — первым замглавы аппарата президента Российской Федерации, Кириенко Сергея Владиленовича — первым замглавы аппарата президента Российской Федерации.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)﻿

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