Алексей Громов и Сергей Кириенко оставили свои должности в аппарате президента РФ, информирует официальный портал Кремля со ссылкой на указы президента России, Владимира Путина.
По данным пресс-службы, Владимир Путин назначил Громова Алексея Алексеевича — первым замглавы аппарата президента Российской Федерации, Кириенко Сергея Владиленовича — первым замглавы аппарата президента Российской Федерации.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Захарова назвала "отчаянной" ложь Сунака о ядерной эскалации со стороны Путина
Российский МИД назвал слова Сунака о ядерной эскалации "отчаянной ложью".
США нашли Patriot для Украины
Консультант президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что ежедневно общается с союзниками в поисках ПЗРК Patriot для Украины и полагает, что нашел страну, готовую ими поделиться.
РИА Новости: Куклачёва выписали из больницы
Представитель Куклачёва сообщила о его выписке из больницы.
Из МГУ отчислили студента, собиравшего деньги на ВСУ
Отчисленному из МГУ студенту придётся покинуть Россию.