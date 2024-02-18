Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько продемонстрировал анализ экспорта гороха на текущий период - с июля 2023 года по январь 2024 года. Как выяснилось, экспорт продукции резко вырос и составил два миллиона тонн, тогда как прошлый сельхоз год взял планку лишь в 1,1 миллиона тонн. Как считает эксперт, одна из причин повышенного спроса - рекордное производство.

- Официальных данных пока нет, но, по нашим оценкам, собрано не менее чем 4.5 млн тонн. Это серьезный объем, - сообщил Рылько.

Данные он озвучил на международной конференции "Где маржа 2024" в Москве. Также он отметил, что изменилась перевозка грузов - теперь горох перевозят панамаксами. Спросом также пользуются чечевица и нут.