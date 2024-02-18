Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько продемонстрировал анализ экспорта гороха на текущий период - с июля 2023 года по январь 2024 года. Как выяснилось, экспорт продукции резко вырос и составил два миллиона тонн, тогда как прошлый сельхоз год взял планку лишь в 1,1 миллиона тонн. Как считает эксперт, одна из причин повышенного спроса - рекордное производство.
- Официальных данных пока нет, но, по нашим оценкам, собрано не менее чем 4.5 млн тонн. Это серьезный объем, - сообщил Рылько.
Данные он озвучил на международной конференции "Где маржа 2024" в Москве. Также он отметил, что изменилась перевозка грузов - теперь горох перевозят панамаксами. Спросом также пользуются чечевица и нут.
Писториус: ФРГ собирается потратить на оборону больше двух процентов ВВП
При этом власти признают, что такой суммы может быть недостаточно.
Генерал Пинатель: России не нужно нападение на ЕС
Военный эксперт из Франции разобрал украинский конфликт по косточкам.
Исследователи объявили о значительном прорыве в лечении трудноподдающегося терапии вида рака - мезотелиомы
Новый препарат, разработанный командой ученых, показал значительное увеличение выживаемости и продолжительности жизни пациентов.
Московские специалисты разработали первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, Анастасия Ракова, объявила об этом новшестве 16 февраля. Этот набор данных включает результаты 800 КТ-исследований головного мозга и важные признаки для определения внутричерепного кровоизлияния.