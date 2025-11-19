Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Раскопки в пустыне Гоби
Раскопки в пустыне Гоби
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 12:33

Город размером с 200 стадионов всплыл из степной тишины: бронзовый век оказался куда технологичнее, чем думали

Город Семиярка раскрывает развитую планировку бронзового века — археологи

Международная группа археологов обнаружила на северо-востоке Казахстана уникальное поселение бронзового века, которое способно изменить взгляды на развитие древних народов Евразии. Город Семиярка оказался не просто крупным поселением, а организованным центром с чёткой планировкой, развитой металлургией и сложной инфраструктурой. Исследование, опубликованное в журнале Antiquity, показывает, что степные территории были куда более развитыми, чем считалось ранее, а местные жители обладали как техническими знаниями, так и эффективными торговыми путями.

Как выглядел древний город

Семиярка расположена на высоком мысу над Иртышом и занимает около 140 гектаров — это сопоставимо с площадью двухсот футбольных полей. Место давно известно среди жителей под названием «Город семи оврагов», а дрон-съёмка подтверждает: с высоты территория действительно напоминает огромный остров, разделённый глубокими лощинами. Именно здесь археологи нашли остатки прямых улиц, укреплённых валов и больших прямоугольных домов, стоявших ровными рядами.

Город имел выраженную планировку: земляные стены по периметру, внутренние кварталы и даже центральную площадь с крупным зданием. Археологи также выделили отдельный «промышленный сектор», где располагались мастерские и печи для металла.

Металлургия, которую раньше считали невозможной

Главной научной сенсацией стала находка многочисленных тиглей, слоёв шлака и готовых бронзовых изделий. Многие годы исследователи считали, что производство оловянной бронзы в степях невозможно из-за отсутствия местных источников олова. Однако Семиярка демонстрирует обратное: жители плавили медь и бронзу в значительных объёмах, создавали топоры, ножи, украшения и другие изделия.

"Семиярка показывает, что степные люди могли строить настоящие города с крупной металлургией и производством оловянной бронзы — главного материала той эпохи", — сказала археолог Миляна Радивоевич.

Находки подтверждают, что металлурги добывали медь на Алтае и умели завозить олово из отдалённых регионов, вероятно, через торговые пути, связывавшие степи с Центральной Азией.

Почему Семиярку построили именно здесь

Расположение города нельзя назвать случайным: рядом проходили транспортные пути вдоль Иртыша, а в окрестностях находились богатые месторождения меди и олова. Высокий мыс обеспечивал защиту и контроль над окрестной долиной. Такое сочетание делало Семиярку идеальным центром одновременно для металлургии, торговли и обороны.

Сравнение технологий исследования

Метод исследования Возможности Ограничения
Дроны Создание полной карты поселения Требуют стабильной погоды
Георадары Обнаружение скрытых построек Не всегда работают на влажных почвах
Магнитометрия Выявление металлургических зон Сложность интерпретации данных
Традиционные раскопки Точные данные по слоям Разрушительность и высокая трудозатратность

Советы шаг за шагом: как изучают древние города сегодня

  1. Проводят дрон-съёмку территории, чтобы увидеть общий план поселения.

  2. Используют геофизику — георадары и магнитометры — для обнаружения строений под землёй.

  3. Изучают рельеф, водные источники и природные ресурсы вокруг поселения.

  4. Проводят точечные раскопы в ключевых местах, чтобы подтвердить данные приборов.

  5. Анализируют найденный металл, керамику и остатки зданий в лабораториях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: проводить широкие раскопки без предварительной геофизики.
    Последствие: разрушение ценных слоёв.
    Альтернатива: использовать дроны, георадары и магнитометры перед началом работ.

  2. Ошибка: опираться только на визуальные находки.
    Последствие: неверные выводы о структуре поселения.
    Альтернатива: привлекать лабораторные методы анализа сплавов и керамики.

  3. Ошибка: игнорировать окрестности памятника.
    Последствие: неполное понимание экономики и жизни города.
    Альтернатива: изучать ландшафт, месторождения и древние пути.

А что если…

Что если подобные города скрыты по всей Евразийской степи, но их ещё не нашли из-за отсутствия съёмки? Что если металлургия бронзового века была гораздо более масштабной, чем предполагалось? Что если торговые маршруты между Алтаем и Средней Азией существовали на тысячелетия раньше общепризнанных дат?

Плюсы и минусы технологий исследования

Аспект Плюсы Минусы
Георадары Показывают структуру под землёй Неэффективны на каменистых почвах
Дроны Быстро охватывают большие площади Требуют опыта управления
Магнитометрия Отлично выявляет металлургию Чувствительна к техногенным помехам
Традиционные раскопки Самые точные данные Медленные и разрушительные

FAQ

Как археологи определяют возраст города?
По керамике, радиоуглеродным датировкам, типам построек и слоям почвы.

Что находят в металлургических мастерских?
Тигли, шлак, обломки форм, готовые изделия и руду.

Почему такие города долго оставались незамеченными?
Из-за эрозии грунта, зарастания ландшафта и отсутствия современных технологий.

Мифы и правда

  1. Миф: в степях бронзового века жили только кочевники.
    Правда: Семиярка показывает существование больших городов с планировкой.

  2. Миф: бронза производилась только в регионах с местным оловом.
    Правда: жители Семиярки импортировали олово по торговым путям.

  3. Миф: степные общества были изолированы.
    Правда: они участвовали в международной торговле металлами.

Исторический контекст

В бронзовом веке металлургия становилась основой экономики. Бронзовые орудия обеспечивали развитие земледелия, ремёсел и военного дела. На юге и западе Евразии формировались крупные города, от Месопотамии до долины Инда. Семиярка показывает, что северо-восточные степи были частью этого общего процесса, но развивались по собственному пути.

Три интересных факта

  1. Семиярка — одно из крупнейших известных городищ бронзового века в Евразии.

  2. Анализ шлака показывает использование сложных температурных режимов при плавке.

  3. Дроны позволили увидеть структуру города так, как её не могли увидеть археологи последние сто лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые нашли молекулу в яде амазонского скорпиона, способную лечить рак — профессор FCFRP-USP Арантес сегодня в 4:25
Технология радиоизотопов меняет лечение рака: что ждет пациентов в будущем

Ученые открыли молекулу в яде амазонского скорпиона, которая может стать основой нового лечения рака молочной железы. Узнайте, как биотехнологии меняют будущее медицины.

Читать полностью » Ученые из Университета Колорадо раскрыли связь между метаболизмом сахара и алкоголем — доцент Мигель А. Ланаспа сегодня в 3:42
Не просто алкоголь: как сахар в организме усугубляет повреждение печени

Исследования показали новую связь между метаболизмом сахара и алкогольной зависимостью. Это открытие открывает перспективы для эффективного лечения заболеваний печени и зависимости.

Читать полностью » Швеция внедрила смесь из свеклы и крахмала для зимней посыпки дорог — Svevia сегодня в 2:15
Дороги остаются безопасными при -20°C: шведская смесь спасает природу и автомобили

Новый метод посыпки дорог в Швеции не только предотвращает образование льда, но и спасает жизни птиц. Как это работает? Узнайте подробности в нашем обзоре.

Читать полностью » В Андах найдено месторождение меди, золота и серебра на 204 миллиарда евро — геологи сегодня в 1:15
В горах Анд нашли золото и медь: проект, который изменит экономику двух стран

Новое месторождение в Андах обещает глобальные изменения в добыче меди, золота и серебра. Как это повлияет на экономику и экосистему?

Читать полностью » NASA открыло аккредитацию для СМИ на запуск миссии Artemis II — NASA сегодня в 0:15
Запуск миссии Artemis II: журналисты могут попасть на космическое событие века

Запуск миссии Artemis II — важный этап в возвращении человека на Луну. Как попасть на этот исторический момент? Узнайте все об аккредитации для СМИ!

Читать полностью » Спутники Swarm создали карты магнитного поля Земли — ЕКА вчера в 23:15
Земля меняет кожу: аномалия в магнитном поле расширяется на площадь Европы и бьёт по спутникам

Учёные фиксируют стремительное расширение Южно-Атлантической аномалии — области ослабленного магнитного поля Земли, опасной для спутников и МКС.

Читать полностью » Алгоритм USPEX выявил гидрид марганца как сверхтвёрдый материал — учёные МФТИ вчера в 22:12
Поиск сверхтвёрдых материалов вышел из-под контроля: алгоритмы нашли то, что изменит промышленность

Учёные использовали алгоритмический анализ всей таблицы Менделеева, чтобы найти материалы, способные по твёрдости соперничать с алмазом. Что удалось обнаружить и почему это может изменить промышленность?

Читать полностью » Выявлена избыточная связность в мозге при шизофрении — РЭУ имени Плеханова вчера в 21:08
Шизофрения меняет карту мозга: отпечаток пальца разума, который ломает эмоции и решения

Учёные исследовали, как изменяются нейронные сети при шизофрении, и обнаружили, что мозг пациентов демонстрирует избыточную связность, приводящую к сбоям в работе ключевых когнитивных зон.

Читать полностью »

Новости
Дом
Виниловые шторы могут навредить здоровью, выделяя опасные летучие вещества
Дом
Уборка по дням недели снижает усталость и улучшает порядок — блогер Жукова
Садоводство
Чай помогает растениям укореняться и укрепляться — советы агронома
Красота и здоровье
Быстрое развитие привыкания к каплям выявили лор-врачи
Красота и здоровье
В косметичке достаточно иметь всего четыре продукта — визажист Кузнецова
Спорт и фитнес
Колено остаётся главной зоной риска при занятиях спортом
Красота и здоровье
Нанопластик влияет на антибиотики и способствует развитию устойчивых бактерий — доктор Клаус Энгель
Садоводство
Декабрьские работы на участке повышают выживаемость сада и будущий урожай — садоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet