Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
раскопки
раскопки
© https://commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:03

Горная стена сбросила каменную вуаль: кто скрывался на древнем рельефе Истахра

Рельеф с короной монарха подтвердил символику власти сасанидов — Аболхассан Атабаки

Недавнее открытие археологами уникального наскального рельефа в древнем городе Истахр на юге Ирана, близ руин Персеполя, привлекло внимание исследователей и историков. Это изображение, вырезанное иглой, предположительно изображает сасанидского монарха. Открытие расширяет наше понимание художественных традиций и символики власти одной из самых влиятельных династий Ирана, которые правили в период с 224 до 651 года н. э.

Город Истахр играл ключевую роль в становлении Сасанидской империи, будучи важной резиденцией сасанидских царей и центром политической и религиозной власти. Это открытие дает новые сведения о том, как сасаниды использовали искусство и символику для укрепления своей власти и поддержания религиозных и политических идеалов.

"Дизайн короны и игольчатая гравировка на рельефе напоминают изображения сасанидских монархов на монетах и металлических изделиях, что подтверждает его связь с художественными традициями империи", — отметил археолог Аболхассан Атабаки.

Рельеф, найденный в Истахре, служил не только декоративным элементом, но и важным политическим инструментом. Он иллюстрирует, как символика власти использовалась для демонстрации божественного права правителей и их связи с высшими силами.

Сравнение

Этап исследования Описание процесса Рекомендации
Оценка рельефа Анализ рельефа на основе символики и стиля Сравнение с другими сасанидскими произведениями искусства
Исследование исторического контекста Сопоставление рельефа с политическими и религиозными аспектами времени Применение междисциплинарных методов для глубокого анализа
Использование технологий Применение 3D-сканирования и стилистического сравнения Точное определение времени создания и правителя на изображении

Советы шаг за шагом

  1. Проведите глубокий анализ символов: изучите корону, небесные элементы, такие как луна и звезда, которые часто использовались в сасанидской символике для отображения божественной власти.

  2. Сравните с другими рельефами: для более точного определения периода и личностей, изображенных на рельефе, важно провести стилистическое сравнение с другими известными рельефами сасанидской эпохи.

  3. Используйте современные технологии: примените 3D-сканирование и другие цифровые методы для более подробного исследования изображения и подтверждения гипотез о времени создания рельефа.

  4. Учтите исторический контекст: важно учитывать историческую и политическую обстановку сасанидского периода, чтобы понять, как этот рельеф может отражать идеологию империи.

  5. Определите политические мотивы: проанализируйте, как изображение монарха и его символы могут служить инструментом пропаганды власти и религиозной символики.

Ошибка-Последствие-Альтернатива

  1. Ошибка: игнорирование значения символов на рельефе.
    Последствие: неверная интерпретация изображенного монарха, что может привести к упрощенному пониманию культурных и политических процессов.
    Альтернатива: внимательное изучение каждого символа на рельефе и сопоставление с историческими источниками для глубокого анализа.

  2. Ошибка: недооценка роли сасанидской символики в политической пропаганде.
    Последствие: утрата важности понимания того, как сасанидские монархи использовали искусство для укрепления своей власти.
    Альтернатива: учёт важности использования символов для политического воздействия, что помогает понять роль искусства в управлении и политической жизни.

  3. Ошибка: игнорирование контекста времени создания рельефа.
    Последствие: потеря значимости и связи с другими политическими и религиозными событиями сасанидской эпохи.
    Альтернатива: исследование исторического фона и политической ситуации того времени для более точной интерпретации рельефа.

А что если…

А что если мы не могли бы точно датировать этот рельеф? Это открытие все равно стало бы важным для понимания сасанидской культуры, даже если его точная дата останется неизвестной. Важен сам процесс анализа, который позволит нам раскрыть новые аспекты сасанидского искусства и политической символики.

А что если на рельефе изображён не главный монарх, а местный правитель? Это всё равно подтверждает использование сасанидской символики и идеологии на местах, что подчеркивает единство империи и её идеологических основ.

А что если рельеф был частью более крупной композиции? В этом случае его значение будет ещё более многослойным, и его исследование поможет раскрыть дополнительные аспекты искусства и политической пропаганды сасанидов.

FAQ

Когда был создан рельеф в Истахре?
Считается, что рельеф был создан в поздний сасанидский период, возможно, во времена Хосрова II или его преемников, когда искусство достигло высокого уровня развития.

Почему символика на рельефах так важна?
Символы, такие как корона, луна и звезды, использовались для укрепления власти и легитимности правителей, а также для выражения их связи с божественными силами, что имеет огромное значение для политической и религиозной символики того времени.

Как современные технологии помогают в анализе таких рельефов?
3D-сканирование и стилистическое сравнение с другими произведениями искусства позволяют более точно датировать рельеф и определить правителя, изображённого на нём.

Как рельефы сасанидов использовались в политической пропаганде?
Рельефы были важными инструментами, использованными для демонстрации силы правителей, их божественной легитимности и связи с высшими силами, что укрепляло власть и поддерживало общественную идеологию.

Мифы и Правда

  1. Миф: все сасанидские рельефы одинаковы по своему стилю.
    Правда: каждый рельеф сасанидов уникален и отражает различные политические и культурные аспекты, что делает каждый объект ценным источником исторической информации.

  2. Миф: рельефы использовались исключительно для украшения.
    Правда: рельефы выполняли важную роль в политической и религиозной пропаганде, демонстрируя власть и божественную легитимность правителей.

  3. Миф: сасанидские правители не использовали символику в своих монументах.
    Правда: сасаниды активно использовали символику в своих рельефах, монетах и других произведениях искусства для усиления политической власти и связи с божественными силами.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Рельефы служат важным политическим и религиозным инструментом. Требуют глубокого анализа для точной интерпретации.
Помогают раскрыть культурные и исторические аспекты сасанидов. Некоторые символы могут быть интерпретированы неправильно.
Они дают ценную информацию о роли искусства в управлении. Недостаток современных данных может затруднить исследование.
Уточнение даты и правителя с помощью технологий. Трудность в точной датировке некоторых объектов.

Исторический контекст

Сасанидская империя была основана в 224 году н. э. Ардаширом I и стала последней великой империей до арабского завоевания. В это время была активно развита культура и искусство, которые служили инструментами пропаганды и укрепления власти. Важные рельефы, такие как те, что были найдены в Истахре, демонстрируют, как сасаниды использовали художественные формы для выражения своей силы и божественного права правления.

Три интересных факта

  1. Сасанидская империя оставила богатое наследие в искусстве, которое сочетало элементы иранской традиции и инновации.

  2. Рельефы сасанидов не только украшали здания, но и служили политическим инструментом для пропаганды власти.

  3. Истахр, как важный культурный и религиозный центр, сыграл значительную роль в укреплении идеологии сасанидской империи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обнаружены централизованные мастерские керамики в Эль-Аргар — Гомес сегодня в 16:37
Керамика, которая перевернула историю Европы: как простые горшки раскрыли тайну первых государств

На юго-востоке Испании обнаружены доказательства централизованных гончарных мастерских времён Эль-Аргара, радикально меняющие представление о ранних обществах Европы.

Читать полностью » Исследование показало глубокие корни морфологии современных пород — Карли Амин сегодня в 9:22
Волк внутри собаки просыпается: древние формы черепов рушат привычную историю пород

Как современные породы собак связаны с их дикими предками и когда начали формироваться отличительные черты собак? Узнайте, какие открытия сделаны благодаря 3D-сканированию черепов.

Читать полностью » Китайские гуманоидные роботы становятся ключевым направлением промышленности — Чжоу Цзянь сегодня в 8:22
Железный претендент на власть: гуманоиды Китая поднимают ставки в мировой tech-борьбе

Как китайские компании развивают производство человекоподобных роботов, и какие инновации они привносят в промышленность и быт?

Читать полностью » Стресс по-разному влияет на сексуальное желание мужчин и женщин — Ханна М. Мюэс сегодня в 7:22
Когда стресс объявляет войну желанию: гормоны мятежничают, и интимная жизнь рушится как тронный зал

Новое исследование Университета Вены объясняет, как стресс влияет на либидо и возбуждение, и как сексуальная активность снижает стресс, поддерживая близость в паре.

Читать полностью » Зона слабого магнитного поля расширилась на 1% — исследователь геомагнетизма Финли сегодня в 4:36
Невидимая угроза сбивает со орбиты: как дыра в магнитном поле губит наши спутники

Магнитный щит Земли над Южной Атлантикой стремительно ослабевает и расширяется. Чем это грозит спутникам и астронавтам?

Читать полностью » Мозг спящего очищается от токсинов — доцент кафедры нейронауки Льюис сегодня в 3:22
Недосып заставляет мозг впадать в сон наяву: вот как это выглядит изнутри

Узнайте, что на самом деле происходит в вашем мозге после бессонной ночи. Исследование обнаружило удивительные процессы, которые заставляют вас отключаться.

Читать полностью » Марсианские полосы оказались работой ветра — планетолог Бикель сегодня в 2:15
Миллионы полос на Марсе оказались обманом: учёные десятилетиями верили в несуществующие реки

Загадочные тёмные полосы на склонах Марса много лет считались свидетельством потоков воды. Но новое исследование раскрывает их истинную, не менее удивительную природу.

Читать полностью » Исландия оценивает риски от разрушения Атлантического течения — министр Йоханнссон сегодня в 1:12
Гренландия тонет, Европа замерзает: что грозит от разрушения Атлантического течения

Угроза разрушения Атлантического течения заставляет Исландию пересматривать национальную безопасность, готовясь к катастрофическим последствиям.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Простая тренировка с мячом заменяет час кардио — отметила тренер Эрин Курдила
Дом
Комбинация уксуса и соды удаляет стойкие отложения на плите — специалисты
Дом
Ронда Уилсон: влажная уборка эффективна только после удаления сухого мусора
Еда
Правильная обжарка без крышки уменьшает выделение сока из грибов — повара
Наука
Лунная база столкивается с 23 тысячами ударов микрометеоритов в год — NASA
Дом
Профессиональная уборка раз в месяц заменяет восемь часов самостоятельной работы — опыт Кейт МакКенна
Туризм
Антиох I воздвиг мавзолей на горе Немрут — гид Салиха Абурсу
Красота и здоровье
Неровный тон чаще всего связан с несовместимостью ухода и косметики — визажисты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet