Плохой сон
© freepik.com by jcomp is licensed under Public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 20:37

Гормоны выходят из-под контроля, когда вы мало спите: тело начинает жить по другим правилам

Хронический недосып долгое время воспринимается как мелкая бытовая проблема, но на самом деле он запускает цепочку процессов, напрямую влияющих на вес и здоровье. Нарушение сна меняет работу гормонов, усиливает аппетит и замедляет обмен веществ. В итоге человек начинает есть больше, чем нужно, даже не замечая этого. Об этом сообщает издание Здоровье Mail.

Как гормоны сна управляют чувством голода

Недостаток сна напрямую отражается на гормональном балансе. В первую очередь меняется уровень грелина — гормона, который отвечает за чувство голода. При недосыпе его выработка возрастает, из-за чего мозг получает постоянный сигнал о необходимости поесть.

Одновременно снижается уровень лептина — гормона насыщения. Именно он сообщает организму, что энергии достаточно и приём пищи можно прекратить. Когда сна не хватает, этот сигнал ослабевает, и чувство сытости приходит позже обычного. В результате усиливается тяга к сладкой и жирной пище, а контроль над порциями становится сложнее.

Почему недосып замедляет метаболизм

Организм, испытывающий дефицит сна, пытается восполнить нехватку энергии самым простым способом — через калорийную еду. Но проблема не ограничивается перееданием. Недостаток сна влияет на работу инсулина — гормона, отвечающего за переработку глюкозы.

При хроническом недосыпе чувствительность к инсулину снижается, повышается уровень сахара в крови, а избыток глюкозы быстрее откладывается в виде жира. Со временем это увеличивает риск инсулинорезистентности и набора веса даже при относительно стабильном рационе.

Сон и уровень физической активности

Недостаточный отдых снижает уровень энергии в течение дня. Уставший человек реже двигается, меньше занимается спортом и чаще выбирает пассивный отдых. Это дополнительно замедляет расход калорий и усиливает склонность к набору массы тела.

Наблюдения показывают, что люди, которые регулярно спят менее семи часов в сутки, чаще сталкиваются с избыточным весом и труднее удерживают стабильную форму.

Как улучшить сон и снизить риски

Чтобы снизить влияние недосыпа на вес и самочувствие, важно выстроить устойчивый режим сна.

  1. Ложиться и вставать в одно и то же время, включая выходные.

  2. Исключить использование смартфонов и компьютеров перед сном — синий свет мешает выработке мелатонина.

  3. Обратить внимание на качество матраса и подушки, так как физический комфорт напрямую влияет на глубину сна.

  4. При длительных проблемах со сном рассмотреть обращение к специалисту и немедикаментозные методы коррекции.

Недосып — это не просто усталость на следующий день. Он постепенно меняет работу организма, повышает аппетит и нарушает обмен веществ, создавая условия для набора веса. Полноценный сон остаётся одним из самых недооценённых, но ключевых факторов здоровья.

