Щепа для мульчирования
Щепа для мульчирования
© commons.wikimedia.org by Dvortygirl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Елена Малинина Опубликована сегодня в 15:34

Огородный отход превращается в золото: обычная скошенная трава разогревается и кормит грядки лучше любого навоза

Горячая трава защищает грядки и помогает теплолюбивым культурам

Свежескошенная трава давно считается обычным садовым отходом, однако в последние годы она превратилась в важный инструмент для тех, кто стремится улучшить состояние огорода без лишней химии. Мульчирование этим материалом помогает поддерживать влажность, ускоряет рост культур и делает почву заметно плодороднее. Особенно популярность получила так называемая "горячая трава" — органика, которая разогревается в процессе естественной ферментации. Об этом сообщает "ТУТ НОВОСТИ".

Что представляет собой горячая трава и почему она разогревается

Горячей травой называют свежескошенную зелёную массу, прошедшую короткий, но активный этап ферментации. Внутри такого "компоста ускоренного действия" начинают работать микроорганизмы, расщепляющие органические соединения. В процессе они выделяют тепло, и температура постепенно повышается. Благодаря этому в траве запускается интенсивное разложение, богатое образование питательных соединений и изменение структуры растительного сырья.

Такая мульча особенно ценится садоводами, поскольку действует гораздо быстрее обычной сухой травы или соломы. В процессе ферментации выделяются полезные микроэлементы: азот, магний, кальций и другие компоненты, которые важны для поддержания здорового корнеобразования. Дополнительный эффект — лёгкое прогревание почвы, что ускоряет начало вегетации у теплолюбивых растений.

Разогрев возможен только при соблюдении нескольких условий: достаточного количества сырья, равномерной массы и оптимальной влажности. При 60% влажности процессы идут активнее, а в неподходящих условиях трава может просто высохнуть или, наоборот, сгнить без выделения тепла.

Как правильно подготовить горячую траву

Создать горячую траву можно даже в небольшом саду. Основой становится равномерно скошенная зелёная масса, собранная газонокосилкой или триммером. После этого траву складывают в стожки или помещают в большие плотные мешки. Уплотнение сырья способствует быстрому разогреву и поддержанию влажности.

В первые сутки температура в середине массы может начать повышаться почти сразу. Если воздух слишком сухой, ферментация замедлится, поэтому иногда садоводы слегка увлажняют слои. Важно избегать переувлажнения, чтобы не спровоцировать появление плесени. Через 2-3 дня масса становится ощутимо горячей — это сигнал, что мульча готова.

В регионах с холодным климатом горячая трава особенно полезна для высоких грядок. Прогрев почвы ускоряет всходы и облегчает начало сезонных работ. Такой метод известен и в традиционном земледелии, где ферментированная органика служила естественным "подогревателем" теплиц и парников.

"Я всегда использую горячую траву для мульчирования в своем саду. Это не только уменьшает количество поливов, но и помогает растениям расти быстрее. Особенно удобно это для огурцов, помидоров и картофеля", — отмечает садовод Наталья Львова.

Как правильно мульчировать горячей травой

Перед внесением горячей травы нужно подготовить почву: рыхление и обильный полив позволяют микроорганизмам быстрее работать в увлажнённой среде. Это снижает риск перегрева растений и помогает им адаптироваться к изменению микроклимата под слоем мульчи.

Оптимальная толщина первого слоя — около 5 см. По мере регулярного скашивания газона его можно увеличивать до 10-15 см. Толстый слой помогает удерживать влагу, подавлять появление сорняков и создавать на поверхности защитную органическую подушку. Такая мульча постепенно разлагается, улучшая структуру почвы.

Важно, чтобы горячая трава не соприкасалась со стеблями культур. Слишком высокая температура может вызвать ожоги, поэтому растения желательно оградить. Некоторые садоводы используют простые пластиковые бортики или разрезанные бутылки — дешёвый и эффективный способ защитить стебель.

Процесс мульчирования требует аккуратности, особенно если материал только что прошёл активную ферментацию. Температура внутри массы нередко достигает 50-60 °C. Поэтому для работы рекомендуют использовать плотные перчатки или садовые рукавицы.

Когда стоит применять горячую траву

Горячую траву вносят только тогда, когда грунт достаточно прогрет. Если земля холодная, процессы ферментации идут хуже, тепло рассеивается, а полезные бактерии не могут развернуть активную деятельность. Поэтому ранней весной или при резких похолоданиях лучше подождать, пока температура почвы выровняется.

Важный фактор — высота и густота травы. Чем плотнее срез свежего газона, тем активнее будет разогрев. Слишком грубые стебли могут разлагаться медленнее, а слишком влажные срезы рискуют начать плесневеть. Поэтому идеальной считается равномерная свежая трава средних размеров.

Польза горячей травы: почему метод стал таким популярным

Горячая трава как мульча сочетает сразу несколько полезных качеств. Она снижает потребность в постоянном поливе благодаря удержанию влаги. Она ускоряет разложение органики, улучшая плодородие почвы. Она предотвращает резкие перепады температуры в верхнем слое грунта, создавая мягкий микроклимат.

Дополнительный плюс — выделение углекислого газа, который активизирует фотосинтез. В условиях горячего слоя CO₂ поднимается вверх и обогащает пространство вокруг листьев, что помогает растениям набирать зелёную массу.

Не менее важна и фитосанитарная роль. Высокие температуры уничтожают яйца вредителей, возбудителей инфекций и часть грибковых спор. Это делает метод привлекательным для тех, кто стремится уменьшить химическую нагрузку на участок.

"Горячая трава позволяет существенно улучшить состояние почвы. После нескольких сезонов использования я заметил, что растения стали гораздо более здоровыми и устойчивыми к болезням", — делится опытом садовод Дмитрий Михайлов.

Сравнение: горячая трава и другие виды органической мульчи

  1. Солома. Долго разлагается, хорошо удерживает влагу, но бедна минералами.

  2. Компост. Питателен, но не даёт эффекта быстрого прогрева.

  3. Опавшие листья. Удобны осенью, но могут привлекать вредителей.

  4. Горячая трава. Быстро прогревает почву, обогащает её микроэлементами и подавляет сорняки.

Сравнение показывает, что горячая трава сочетает преимущества сразу нескольких материалов — прогрев, питание и защиту.

Плюсы и минусы горячей травы

Положительные стороны:
• Улучшает структуру почвы за счёт ускоренного разложения.
• Снижает потребность в поливе и частоту рыхления.
• Повышает устойчивость растений к заболеваниям.

Некоторые минусы:
• Требует внимательного контроля влажности.
• Может перегреть стебли при неправильной укладке.
• Нуждается в регулярном пополнении слоя.

Советы по применению горячей травы

  1. Используйте свежескошенную траву среднего размера.

  2. Поддерживайте влажность на уровне около 60%.

  3. Не допускайте непосредственного контакта горячей массы с растениями.

  4. Укладывайте мульчу только на прогретую почву.

  5. Регулярно обновляйте слой после каждого скашивания газона.

Популярные вопросы о горячей траве

  1. Можно ли использовать горячую траву вокруг всех культур?
    Да, но теплолюбивые растения получают максимальный эффект.

  2. Опасна ли горячая трава для корней?
    Только при неправильной укладке; при соблюдении правил перегрева не возникает.

  3. Как понять, что трава готова к мульчированию?
    Через 2-3 дня ферментации масса становится горячей и рыхлой.

