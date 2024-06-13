Второй Западный окружной военный суд назначил на 18 июня предварительные слушания по уголовному делу против украинского журналиста Дмитрия Гордона*, который обвиняется в нескольких террористических преступлениях заочно.

По данным пресс-службы суда, процесс пройдет в заочной форме.

Гордон обвиняется заочно в совершении следующих преступлений: по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности), ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 2 ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к агрессивной войне).

* внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, признан иноагентом/

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