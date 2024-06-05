Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, что дефицита красной рыбы в России не ожидается. В достаточном количестве будет в том числе и горбуша. Такое заявление вызвано беспокойством по поводу прогноза о более малом, чем в прошлом году, улове.

- Уловы не могут быть всегда рекордно высокими, за урожайным годом, как правило, следуют менее урожайные, - сообщил Зверев. - Однако я бы не назвал текущий прогноз пессимистичным.

Также он подчеркнул, что рыбаки будут делать все необходимое для обеспечения населения продукцией. Поэтому он призвал граждан не опасаться дефицита, приведя пример 2023 года, когда прогноз на вылов был чуть более 500 тысяч тонн.

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