Осень — проверка на прочность: крыжовник переживёт зиму только если сделать это вовремя

Этап Крыжовник Смородина Малина Обрезка После листопада, удаляют старые и загущающие ветви Аналогично, но оставляют до 12 побегов разного возраста Осенью вырезают отплодоносившие стебли под корень Подкормка Калий и фосфор, без азота То же, можно добавить золу Комплексное удобрение "Осень" Мульчирование Торф, перегной, опавшая листва Компост или опилки Торфяная крошка, солома Укрытие Молодые кусты — обязательно Только в регионах с суровой зимой Часто пригибают и укрывают агроволокном

Советы шаг за шагом

Шаг 1. Обрезка

Обрезать крыжовник нужно после опадания листьев, когда сокодвижение уже замедлилось. Слишком ранняя обрезка может вызвать рост новых побегов, которые потом погибнут от мороза.

Удаляют:

Засохшие и больные ветви. Старые побеги старше 5-6 лет — по ним видно: кора потемнела и растрескалась. Молодую поросль, растущую внутрь куста. Ветки, лежащие на земле.

После работы крупные срезы замазывают садовым варом, а инструменты дезинфицируют спиртом. Подрезанный куст должен "дышать": если в центр свободно проходит рука — всё сделано правильно.

Шаг 2. Очистка

Под кустом обязательно нужно убрать старую листву, ягоды, мусор и сорняки. Именно в этих остатках зимуют личинки вредителей и грибковые споры. Почву рыхлят, не разрушая крупные комья — так погибнут вредители, зарывшиеся в землю.

Шаг 3. Обработка от болезней и насекомых

Опрыскивание проводят в сухую безветренную погоду при температуре не ниже +5 °C. Подойдут универсальные препараты: бордоская жидкость, железный или медный купорос. Если летом куст болел, можно применить специализированные средства — "Топаз" или "Фундазол" против грибков, "Актару" или "Карбофос" против вредителей. Важно обильно смочить не только ветви, но и землю под растением.

Шаг 4. Подкормка

В октябре крыжовнику нужны калий и фосфор — они повышают зимостойкость. Используют готовые смеси с пометкой "осень", сульфат калия или суперфосфат. Из натуральных средств — древесная зола (1,5-2 стакана под куст). Удобрение лучше вносить сухим способом: рассыпать по рыхлой земле, слегка заделать и полить.

Шаг 5. Влагозарядковый полив и мульча

Перед заморозками кусты обильно поливают: взрослому растению требуется 40-50 литров воды. Молодым — меньше. Удобно вырыть кольцевую канавку по периметру кроны, налить туда воду, а после впитывания засыпать. Почву мульчируют торфом, перегноем или компостом слоем до 10 см. Это защитит корни и удержит влагу.

Шаг 6. Укрытие

Крыжовник морозостоек, но молодые кусты первого года жизни или растения в малоснежных регионах нуждаются в укрытии. Используют:

сухие листья (не садовые, а лесные);

лапник;

солому и агроволокно.

Температура для укрытия — стабильно ниже -7 °C.

Ошибки садоводов