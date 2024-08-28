Williams уволила Сарджента после аварии

Американский пилот Логан Сарджент ушел из Williams. Его уволили после аварии, в которой сгорел гоночный болид.
До конца этого сезона партнером тайского гонщика Александра Албона будет 21-летний Франко Колапинто из Аргентины.
Это первый аргентинец в "Формуле-1" за 23 года.
Ранее пилот Сарджент выступал за Williams, 2023 году он набрал одно очко, в текущем сезоне он остался без очков после 15 этапов, сообщает РБК Спорт.
В третьей практике на Гран-при Нидерландов американец разбил болид, он загорелся. Авто даже не успели восстановить к квалификации.
Фото: flickr. com/emperornie (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
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