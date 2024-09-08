Гонщик Ожье высказался в адрес своего соперника Нёвиля

40-летний гонщик из Франции Себастьен Ожье обратился к своему сопернику по ралли в борьбе за титул пилоту "Хёндэ" Тьерри Нёвилю.
Себастьен высказался в адрес соперника после того, как выиграл три из шести спецучастков первого дня Ралли Греции. При этом Нёвилль его опередил.
"Мы доказали, что лидер чемпионата не так уж быстр. Он открывал дорогу, а мы шли за ним и выиграли у него 45 секунд на четырёх спецучастках. Может быть, ему стоит перестать плакать и научиться открывать дорогу", — цитирует Ожье Motorsport.
В ходе гонки у Нёвилля "забарахлил" мотор, а на "Тойоте" Ожье поломался турбонаддув, из-за этого Себастьен пришел четвертым. Нёвилль его обогнал на 1 минуту 41 секунду, сообщает "Чемпионат".
Фото: mynewsdesk.com/Ferdi Kräling Motorsport-Bild GmbH (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).
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