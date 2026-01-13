Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована вчера в 23:39

Гонконг за пределами небоскрёбов: как найти покой в зелёных тропах и уединённых пляжах

Тропы Гонконга предлагают невероятные виды на город и океан — Metro

Гонконг с его неоновыми огнями, небоскрёбами и нескончаемым ритмом жизни легко перепутать с городом без пауз. Однако стоит только покинуть его шумные улицы, и перед вами откроется совершенно другой мир — с холмами, бухтами и тихими посёлками у воды. Об этом пишет Metro.

Пешие маршруты: Гонконг с зелёной стороны

Гонконг — это не только мегаполис с высокими зданиями, но и место, окружённое гористыми пейзажами и живописными тропами. Топография города изобилует холмами, водопадами и заброшенными деревнями, а всё это не просто фоны на горизонте, а настоящие маршруты для любителей активного отдыха. Здесь можно найти как короткие прогулки по зелёным холмам, так и более сложные маршруты для опытных туристов, такие как "Четыре тропы". Это марафон для самых тренированных, и только немногие могут его пройти.

Одна из популярных смотровых точек — Пик Виктории, с которой открывается захватывающий вид на город и залив. Однако сам пик — это не просто смотровая площадка. Вершина является отправной точкой множества троп, которые огибают самую высокую точку острова Гонконг. В нескольких шагах от городского шума откроются виды на мирный океан и острова, создавая иллюзию, что вы далеко от мегаполиса, хотя до небоскрёбов всего несколько минут на транспорте.

Не менее популярной является тропа "Спина дракона" в районе Шек О, которая славится своими потрясающими панорамами. Этот доступный маршрут проходит вдоль гребня, с морем по обе стороны и видами на город, который издали выглядит как игрушечный макет.

Пляжи и острова: от сёрфа до уединённых бухт

После активных прогулок по тропам можно отдохнуть на одном из многочисленных пляжей Гонконга. Один из таких — пляж Big Wave Bay. Здесь всегда можно найти мощные волны, а атмосфера совершенно отличается от футуристичного центра города. Это место стало любимым для сёрферов, а также для тех, кто ищет место для спокойного отдыха у воды.

Если же хочется уединения, стоит отправиться на один из островов, таких как Чунг-Чау или Ламма. На первом больше спокойных семейных пляжей и кафе, где можно отдохнуть от городской суеты. Ламма известен своими тропинками, которые ведут к небольшим бухтам, где можно почитать книгу или просто насладиться тишиной. Даже на Лантау, самом крупном из островов, можно найти укромные уголки с почти нетронутой природой, особенно если отойти от популярных туристических точек.

Духовные места: от Великого Будды до храмов в центре города

Несмотря на современность, Гонконг сохраняет сильную духовную атмосферу. Буддизм здесь исповедует около 15% населения, и одним из самых известных символов является статуя Великого Будды на острове Лантау. Эта 34-метровая бронзовая фигура считается одной из самых больших в мире. Путь к ней сам по себе является частью путешествия — канатная дорога Ngong Ping 360 предлагает захватывающие виды на горы и море, а в воздухе чувствуется аромат благовоний.

После подъёма по ступеням открывается великолепный вид на Будду, а рядом находится монастырь По Лин, знаменитый своими богато украшенными залами. Но духовные места можно найти не только на отдалённых островах. Например, монастырь Десяти тысяч Будд в Ша Тине или храмы, скрытые среди офисных зданий, предлагают уникальное сочетание духовности и урбанистической жизни. Популярным также является храм в Вонг Тай Син, куда местные жители приходят за советом и для проведения ритуалов.

Гонконг — это город контрастов, где современность и природа, религия и урбанистическая жизнь переплетаются друг с другом. В его окрестностях скрываются живописные тропы, уединённые пляжи и духовные памятники, которые позволяют увидеть этот мегаполис с совершенно другой стороны. Каждый может найти здесь свой уголок, будь то для активного отдыха или душевного покоя.

