Голод по вечерам доводил до срывов — нашла безопасный перекус без вреда для фигуры

Вечерний голод — одна из самых коварных ловушек для тех, кто следит за здоровьем и весом. Одни уверены, что еда перед сном неизбежно вредит фигуре, другие опасаются ложиться спать с пустым желудком. Истина, как это часто бывает, находится между этими крайностями. Об этом сообщает Здоровье Mail со ссылкой на рекомендации Горздрава.

Почему голод перед сном — плохая идея

Полный отказ от еды в вечерние часы может обернуться нарушением сна и утренней усталостью. Когда организм не получает необходимых питательных веществ, уровень сахара в крови может резко снижаться, из-за чего человек просыпается ночью или долго не может уснуть. Кроме того, сильный голод часто приводит к перееданию на следующий день, что негативно отражается на обмене веществ. Поэтому важно не игнорировать вечерний аппетит, а грамотно его контролировать.

Белковые продукты как основа лёгкого ужина

Одним из самых безопасных решений для перекуса перед сном считаются продукты, богатые белком. Нежирный йогурт или творог хорошо насыщают и не создают лишней нагрузки на пищеварительную систему.

Белок помогает дольше сохранять чувство сытости, а кальций, содержащийся в молочных продуктах, участвует в поддержании здоровья костей. Такой перекус особенно полезен тем, кто ужинает рано или имеет активный режим дня.

Овощи и полезные жиры без вреда для фигуры

Овощи остаются универсальным вариантом для вечернего приёма пищи. Морковь, огурцы и сельдерей содержат минимум калорий, но при этом богаты клетчаткой, которая мягко утоляет голод и поддерживает работу кишечника. В небольших количествах допустимы и орехи — они насыщают организм полезными жирами и микроэлементами. Однако из-за высокой калорийности важно ограничиться парой орехов или небольшой горстью семечек.

Напитки, которые помогают уснуть

Иногда чувство голода вечером оказывается сигналом обезвоживания. Стакан воды или тёплый травяной чай могут помочь организму расслабиться и подготовиться ко сну. Напитки без сахара не перегружают желудок и способствуют более спокойному засыпанию. Добавление ломтика лимона может придать вкусу свежесть, не увеличивая калорийность.

Грамотно подобранный вечерний перекус помогает сохранить баланс между комфортным сном и заботой о фигуре. Лёгкая пища, умеренные порции и внимание к сигналам организма позволяют избежать крайностей и сделать вечерний приём пищи частью здорового образа жизни.