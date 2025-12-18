Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сон
Сон
© unsplash.com by Slumber Sleep Aid is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 4:56

Голод по вечерам доводил до срывов — нашла безопасный перекус без вреда для фигуры

Отказ от еды перед сном ухудшает качество сна — врачи Горздрава

Вечерний голод — одна из самых коварных ловушек для тех, кто следит за здоровьем и весом. Одни уверены, что еда перед сном неизбежно вредит фигуре, другие опасаются ложиться спать с пустым желудком. Истина, как это часто бывает, находится между этими крайностями. Об этом сообщает Здоровье Mail со ссылкой на рекомендации Горздрава.

Почему голод перед сном — плохая идея

Полный отказ от еды в вечерние часы может обернуться нарушением сна и утренней усталостью. Когда организм не получает необходимых питательных веществ, уровень сахара в крови может резко снижаться, из-за чего человек просыпается ночью или долго не может уснуть. Кроме того, сильный голод часто приводит к перееданию на следующий день, что негативно отражается на обмене веществ. Поэтому важно не игнорировать вечерний аппетит, а грамотно его контролировать.

Белковые продукты как основа лёгкого ужина

Одним из самых безопасных решений для перекуса перед сном считаются продукты, богатые белком. Нежирный йогурт или творог хорошо насыщают и не создают лишней нагрузки на пищеварительную систему.

Белок помогает дольше сохранять чувство сытости, а кальций, содержащийся в молочных продуктах, участвует в поддержании здоровья костей. Такой перекус особенно полезен тем, кто ужинает рано или имеет активный режим дня.

Овощи и полезные жиры без вреда для фигуры

Овощи остаются универсальным вариантом для вечернего приёма пищи. Морковь, огурцы и сельдерей содержат минимум калорий, но при этом богаты клетчаткой, которая мягко утоляет голод и поддерживает работу кишечника. В небольших количествах допустимы и орехи — они насыщают организм полезными жирами и микроэлементами. Однако из-за высокой калорийности важно ограничиться парой орехов или небольшой горстью семечек.

Напитки, которые помогают уснуть

Иногда чувство голода вечером оказывается сигналом обезвоживания. Стакан воды или тёплый травяной чай могут помочь организму расслабиться и подготовиться ко сну. Напитки без сахара не перегружают желудок и способствуют более спокойному засыпанию. Добавление ломтика лимона может придать вкусу свежесть, не увеличивая калорийность.

Грамотно подобранный вечерний перекус помогает сохранить баланс между комфортным сном и заботой о фигуре. Лёгкая пища, умеренные порции и внимание к сигналам организма позволяют избежать крайностей и сделать вечерний приём пищи частью здорового образа жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Токсины табачного дыма накапливаются в мебели и пыли — Femina сегодня в 3:10
Курили раньше — рискуют сейчас: дом хранит ядовитую память о сигаретах годами

Третичное курение незаметно сохраняется в домах и влияет на здоровье даже без запаха табака. Почему эта угроза опаснее, чем кажется.

Читать полностью » Хроническую усталость связали с проблемами кишечника — эксперт Гейл Крески вчера в 22:34
Проблемы с кишечником маскируются годами: эти симптомы есть почти у каждого второго

Не только боль в животе: какие симптомы указывают на проблемы с кишечником и какие шаги помогают восстановить баланс микробиома без крайностей.

Читать полностью » Подводка Clarins 3-Dot Liner усилила густоту ресниц — Into The Gloss вчера в 20:10
Макияж без макияжа: подводка, которая делает ресницы гуще, чем после салона

Три точки вместо классической стрелки — Clarins предлагает новый способ подчеркнуть взгляд без лишней драмы. Эффект густых ресниц и идеальных линий.

Читать полностью » Горячая вода при душе удаляет защитные кожные масла — Daily Mail вчера в 18:17
Горячий душ работает как наждачка: приём, который останавливает кожную пустыню

Горячий душ и обилие средств могут вредить коже. Дерматологи объясняют, как мыться ежедневно без сухости и раздражения и что стоит изменить в привычках.

Читать полностью » Низкое артериальное давление может говорить о нарушении работы почек — кардиолог Конев вчера в 18:13
Низкое давление разрушает медленно: какие сбои начинает давать организм

Кардиолог Юрий Конев рассказал NewsInfo, чем опасно постоянно пониженное артериальное давление и когда стоит обращаться к врачу.

Читать полностью » Гонконгский грипп распространился в России — Анча Баранова вчера в 17:20
Вирус вернулся с обновлением: грипп мутировал и начал играть по жёстким правилам

Гонконгский грипп с новыми мутациями тяжело переносится на фоне ослабленных лёгких. Профессор из США объясняет, почему вакцины не всегда спасают.

Читать полностью » Фолиевая кислота снижает риск колоректального рака — Verywell Health вчера в 16:55
Обычный дефицит в меню — а последствия пугают: пересмотрела рацион ради здоровья кишечника

Фолиевая кислота всё чаще рассматривается как фактор защиты от рака кишечника. Какие продукты помогают снизить риск и почему витамин B9 так важен для организма.

Читать полностью » Прокрутка лент вызывает хроническую усталость — невролог Орлов вчера в 16:34
Экран тихо высасывает энергию: безобидный скроллинг запускает опасный сбой в мозге

Невролог объяснил, почему постоянная прокрутка новостей утомляет нервную систему и может незаметно сформировать психологическую зависимость.

Читать полностью »

Новости
Общество
Украшение рабочего места к Новому году может привести к штрафам — юрист
Общество
Цены на бензин в Ямале снизились на 2,8%, дизель подорожал на 0,2% — ИАС Мониторинг Ямал
Туризм
Сергиев Посад готовит медовую коврижку по монастырским традициям — Турпром
Садоводство
Лён помогает повысить урожайность на участке за счёт привлечения пчёл — Сад и огород
Общество
Доклад правительству о доступности детских садов и ясельных групп направлен Путину — ТАСС
Общество
Иностранные ИП смогут нанимать мигрантов только после 3 лет работы в России — ТАСС
Общество
Снег в России покрывает 95% территории с колебаниями 1-1,5% — Вильфанд
Россия
Иван Сухарев предложил учредить День инженера в России 19 января — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet