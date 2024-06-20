Среднее время человеческой жизни в Российской Федерации может различаться аж на 13 лет. О ситуации с продолжительностью жизни в разных местах страны информировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Российский государственный деятель, а также вице-премьер в правительстве Дмитрия Медведева и Михаила Мишустин Татьяна Голикова заявила, что между странами Российской Федерации присутствует порой колоссальная разница в количестве лет, которое в среднем предстоит прожить человеку. Она уточнила, что между некоторыми регионами расхождение может достигать аж 13 лет.
По данным Татьяны Голиковой, больше всего долгожителей в Российской Федерации проживает на данный момент в субъекте Российской Федерации, который находится на юге Европейской части России, — Республика Дагестан. К их показателю уже постепенно начинает приближаться и столица России. В Москве средний возраст людей доходит до 79 лет. Однако есть в России и регионы с меньшим прожиточным минимумом. Таким местом стал субъект Российской Федерации, который находится в Дальневосточном федеральном округе, — Чукотском автономном округе. Там средний возраст достигает чуть 66 с половиной лет.
Татьяна Голиков обратила внимание, что этот показатель почти на 40% зависит от государственной отрасли, организующей и обеспечивающей охрану здоровья населения. Всё остальное — это последствие неправильного образа жизни, пищевого рациона, вредных привычек, как курение и так далее.
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, намерен увеличить этот показатель до окончания текущего десятилетия. Через 12 лет, по его планам, средний возраст должен быть свыше 80.
Фото: Pixabay / sylviebliss (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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