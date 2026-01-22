Гольф "сжигает" больше, чем кажется — один выбор на поле решает, будет ли это нагрузка

Гольф часто воспринимают как спокойное хобби или повод провести время на свежем воздухе, но всё больше исследований показывают: при определённых условиях он действительно может считаться физической нагрузкой. Эксперты отмечают, что ключевая разница кроется не в самой игре, а в том, как именно вы проводите раунд. Об этом сообщает Fox News.

Когда гольф становится физическим упражнением

По словам специалистов, гольф перестаёт быть просто прогулкой, если игрок проходит поле пешком, а не передвигается на гольф-каре. Раунд на 18 лунок может включать до четырёх-семи миль ходьбы по неровной поверхности, что в сумме даёт более 15 тысяч шагов.

"Ходьба по полю, которое может превышать 15 000 шагов, — это, конечно, упражнение, но есть и другие физически сложные аспекты игры в гольф", — рассказал Fox News Digital физиотерапевт и специалист по гольфу Том Матасса.

Даже без учёта ходьбы, любительский гольф предполагает значительную нагрузку. За один раунд игрок может выполнить от 108 до 200 замахов, включая тренировочные, что требует силы, координации и выносливости.

Польза гольфа для здоровья

Исследование 2023 года, опубликованное в журнале BMJ Open Sport and Exercise Medicine, сравнило гольф с ходьбой и скандинавской ходьбой. В нём приняли участие гольфисты старше 65 лет. Учёные пришли к выводу, что все три вида активности помогают снижать артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, но гольф показал немного более выраженный эффект по показателям глюкозы и липидного профиля.

"Гольф даёт многие из тех же преимуществ, что и физические упражнения: снижение стресса, улучшение подвижности, баланса и концентрации", — отметил Матасса.

С этим мнением согласен и физиотерапевт Эд Фаррелл. Он подчёркивает, что замах клюшкой требует подвижности плечевого пояса и активного переноса веса, что дополнительно тренирует баланс и контроль тела.

Возможные риски и ограничения

Несмотря на пользу, эксперты предупреждают: гольф не лишён рисков. Повторяющиеся вращательные движения создают нагрузку на позвоночник, бёдра и плечи. Исследования показывают, что у гольфистов нередко возникают боли в пояснице, напряжение в тазобедренных суставах, а также проблемы с локтями и плечами, особенно у новичков или тех, кто делает слишком резкие замахи.

Матасса подчёркивает, что для безопасной и долгосрочной игры необходима дополнительная физическая подготовка.

"Гольфисты должны тренироваться под требования этого вида спорта, уделяя внимание гибкости, балансу, силе и мощности", — отметил эксперт.

Также важно учитывать внешние факторы: жаркая погода повышает риск обезвоживания и теплового истощения, а неправильная обувь может привести к травмам стоп и коленей. Эксперты советуют использовать тележку для сумки вместо ношения тяжёлого снаряжения на спине и всегда брать с собой воду.

Достаточно ли одного гольфа

Специалисты сходятся во мнении, что гольф — хороший способ повысить уровень активности, но он не должен быть единственной формой движения.

"Как и в случае с любым рекреационным видом спорта, этого недостаточно для сбалансированного подхода к здоровью", — подчеркнул Эд Фаррелл.

Эксперт рекомендует дополнять гольф силовыми тренировками два раза в неделю, растяжкой и умеренным кардио. Такой подход помогает поддерживать мышечную силу, снижать риск травм и сохранять подвижность с возрастом.