80 лет и никакого гламура: юбилей легенды Голливуда удивит поклонников

21 ноября Голди Хоун отметит знаменательную дату — 80-летие. Эта голливудская икона кино известна не только своими яркими ролями и неповторимой харизмой, но и крепкими семейными связями. За долгие годы карьеры она сумела построить крепкий тыл и стать настоящей опорой для своих детей и внуков. Несмотря на большой возраст, Голди продолжает радовать поклонников активностью и жизненной энергией, предпочитая при этом оставаться в кругу семьи, а не в центре светской хроники.

Семейный круг Голди Хоун

Голди — мать троих детей: Кейт, Оливера и Уайатта. У каждого из них своя насыщенная жизнь и карьера, но все они сохраняют теплые отношения с матерью. Старший сын, Оливер Хадсон, родился в 1976 году. Через двадцать один год после него на свет появилась дочь Кейт, а в 1986 году Голди родила младшего сына Уайатта от своего партнёра Курта Рассела. Сложная семейная история не помешала актрисе сохранить гармонию и близость с детьми. Сегодня Голди — счастливая бабушка восьмерых внуков, которые ласково называют её ГоГо.

Сын Оливер недавно поделился в интервью журналу People деталями предстоящего юбилея матери. Он отметил, что актриса предпочитает обходиться без громких празднований и скромно отмечать свои дни рождения.

"У нас скоро 21 ноября, которого я, признаться, с нетерпением жду, потому что моей маме исполняется 80 лет, — сказал он. — Мы собираемся провести его довольно спокойно, потому что она так хочет."

Планы на юбилей

Хотя близкие были готовы организовать для Голди путешествие и настоящий праздник, сама актриса оставалась непреклонной.

"Поверьте, я поднимал все эти темы, я спрашивал: "Может, поедем в Индию?”. А она просто хочет, чтобы все было спокойно, так что мы будем праздновать по-семейному," — добавил Оливер. — "Мы отметим и День благодарения, и, конечно же, Рождество — это дни, когда мы собираемся все вместе каждый год — мы тесная, тесная семья."

