Голди Хоун
Голди Хоун
© commons.wikimedia.org by Erik Charlton is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 3:20

80 лет и никакого гламура: юбилей легенды Голливуда удивит поклонников

Голди Хоун отметит 80 лет без масштабного праздника — сын актрисы Оливер Хадсон

21 ноября Голди Хоун отметит знаменательную дату — 80-летие. Эта голливудская икона кино известна не только своими яркими ролями и неповторимой харизмой, но и крепкими семейными связями. За долгие годы карьеры она сумела построить крепкий тыл и стать настоящей опорой для своих детей и внуков. Несмотря на большой возраст, Голди продолжает радовать поклонников активностью и жизненной энергией, предпочитая при этом оставаться в кругу семьи, а не в центре светской хроники.

Семейный круг Голди Хоун

Голди — мать троих детей: Кейт, Оливера и Уайатта. У каждого из них своя насыщенная жизнь и карьера, но все они сохраняют теплые отношения с матерью. Старший сын, Оливер Хадсон, родился в 1976 году. Через двадцать один год после него на свет появилась дочь Кейт, а в 1986 году Голди родила младшего сына Уайатта от своего партнёра Курта Рассела. Сложная семейная история не помешала актрисе сохранить гармонию и близость с детьми. Сегодня Голди — счастливая бабушка восьмерых внуков, которые ласково называют её ГоГо.

Сын Оливер недавно поделился в интервью журналу People деталями предстоящего юбилея матери. Он отметил, что актриса предпочитает обходиться без громких празднований и скромно отмечать свои дни рождения.

"У нас скоро 21 ноября, которого я, признаться, с нетерпением жду, потому что моей маме исполняется 80 лет, — сказал он. — Мы собираемся провести его довольно спокойно, потому что она так хочет."

Планы на юбилей

Хотя близкие были готовы организовать для Голди путешествие и настоящий праздник, сама актриса оставалась непреклонной.

"Поверьте, я поднимал все эти темы, я спрашивал: "Может, поедем в Индию?”. А она просто хочет, чтобы все было спокойно, так что мы будем праздновать по-семейному," — добавил Оливер. — "Мы отметим и День благодарения, и, конечно же, Рождество — это дни, когда мы собираемся все вместе каждый год — мы тесная, тесная семья."

FAQ

Как планируют отмечать 80-летие Голди Хоун?

Семейным образом, без больших мероприятий, в уютной домашней обстановке с детьми и внуками.

Кто из детей будет рядом с Голди в день рождения?

Все трое: Кейт, Оливер и Уайатт, а также внуки, которые зовут её ГоГо.

Какие ещё традиционные семейные праздники отмечает Голди Хоун?

День благодарения и Рождество, когда собирается вся семья.

А что если…

…Голди всё же решит устроить масштабное празднование? Это создаст напряжение и стресс, но позволит детям и внукам подарить ей незабываемые впечатления. В любом случае, выбор остаётся за самой актрисой.

Советы шаг за шагом: организация уютного семейного дня рождения

  1. Подготовить домашнее пространство для праздника.

  2. Подобрать любимые блюда и десерты.

  3. Продумать совместные развлечения, настольные игры или просмотр любимых фильмов Голди.

  4. Создать фото- и видеоматериалы для семейного архива.

  5. Не планировать громких сюрпризов без согласия именинницы.

Мифы и правда о праздновании у Голди

  • Миф: Голди устраивает роскошные вечеринки каждый год.

  • Правда: она всегда предпочитает тихие семейные праздники.

  • Миф: её дети редко бывают рядом.

  • Правда: дети и внуки регулярно собираются вместе на праздники и остаются тесно связаны.

  • Миф: Голди не интересуется современной жизнью семьи.

  • Правда: она активно участвует в жизни детей и внуков, поддерживает и советует.

