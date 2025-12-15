Цены выросли, а спрос — ещё больше: почему новогоднее Золотое кольцо сметают заранее

Золотое кольцо снова входит в число самых востребованных направлений на новогодние каникулы. В этом сезоне туристы особенно активно бронируют небольшие исторические города, где легко совместить прогулки, атмосферу праздника и короткие экскурсии. При этом стоимость организованных поездок заметно выросла по сравнению с прошлым годом, но спрос продолжает прибавлять. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Какие города выбирают на праздники

По данным РСТ, в лидерах новогодних бронирований оказались Суздаль, Владимир, Ярославль и Кострома. Туроператоры отмечают, что путешественники чаще начинают маршрут именно с камерных городов: там проще поймать ощущение "русской зимы" и провести праздники без суеты мегаполиса. В компании "Дельфин" говорят, что в Суздале на каникулы свободных мест почти не осталось, что дополнительно подогревает интерес к соседним точкам маршрута.

Отдельно эксперты подчёркивают, что в праздничные даты люди ждут скорее лёгких впечатлений, чем насыщенной экскурсионной программы.

"Путешествия по Золотому кольцу в праздники относятся к наиболее консервативным турам. Задача — приехать в какой-то аутентичный русский городок типа Суздаля, погулять, сходить на короткую экскурсию, отметить Новый год. Та же Москва на Новый год обгоняет Петербург за счёт ненапрягающего развлекательного контента и красивых новогодних декораций с фотозонами", — рассказал гендиректор компании Сергей Ромашкин.

Как бронируют заезды и сколько это стоит

В "Дельфине" ожидают рост продаж туров по Золотому кольцу на 30-35%. По структуре спроса заметно, что часть туристов выбирает старт 31 декабря: на такие трёхдневные заезды приходится 20% продаж. Однако основная масса бронирований — это поездки на четыре дня с выездом со 2 января, на них приходится 80%.

После встречи Нового года участники программ обычно выезжают на экскурсии в Рыбинск, Ярославль, Кострому и другие города маршрута. Среднюю стоимость поездки на двоих на три ночи в "Дельфине" оценили в 68 тысяч рублей. В "Алеан" добавили, что Золотое кольцо занимает около 10% в сегменте экскурсионных программ, а спрос год к году вырос на 30%, причём наиболее популярны заезды после 3-4 января.

Почему направление удерживает популярность

Одной из причин выбора Золотого кольца туроператоры называют более понятный бюджет по сравнению с дальними перелётами в высокий сезон. Сергей Ромашкин привёл пример, что билеты в Сочи в этот период стоят от 40 тысяч рублей, тогда как для жителей Москвы поездка по городам Золотого кольца часто выгоднее за счёт короткой дороги.

Кострома, в свою очередь, сохраняет репутацию семейного направления благодаря Терему Снегурочки. В новогодние праздники ночь в трёхзвёздочном отеле города на двоих, по данным туроператоров, стоит 11 800 рублей, а размещение в отелях категории четыре звезды начинается от 20 тысяч рублей за ночь. При этом участники рынка отмечают тренд на снижение спроса на автобусные туры: перевозчики поднимают цены, и вслед за этим дорожают сами программы.

Интерес к Золотому кольцу в целом остаётся стабильным, а высокий сезон вокруг Нового года показывает, что туристам важнее атмосфера, комфортный темп и "праздничный" досуг, чем сложные маршруты и перегруженные экскурсии.