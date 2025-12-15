Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зимний вечер в Суздале
Зимний вечер в Суздале
© commons.wikimedia.org by Ted.ns is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 2:18

Цены выросли, а спрос — ещё больше: почему новогоднее Золотое кольцо сметают заранее

Суздаль стал лидером новогодних бронирований среди городов Золотого кольца – РСТ

Золотое кольцо снова входит в число самых востребованных направлений на новогодние каникулы. В этом сезоне туристы особенно активно бронируют небольшие исторические города, где легко совместить прогулки, атмосферу праздника и короткие экскурсии. При этом стоимость организованных поездок заметно выросла по сравнению с прошлым годом, но спрос продолжает прибавлять. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Какие города выбирают на праздники

По данным РСТ, в лидерах новогодних бронирований оказались Суздаль, Владимир, Ярославль и Кострома. Туроператоры отмечают, что путешественники чаще начинают маршрут именно с камерных городов: там проще поймать ощущение "русской зимы" и провести праздники без суеты мегаполиса. В компании "Дельфин" говорят, что в Суздале на каникулы свободных мест почти не осталось, что дополнительно подогревает интерес к соседним точкам маршрута.

Отдельно эксперты подчёркивают, что в праздничные даты люди ждут скорее лёгких впечатлений, чем насыщенной экскурсионной программы.

"Путешествия по Золотому кольцу в праздники относятся к наиболее консервативным турам. Задача — приехать в какой-то аутентичный русский городок типа Суздаля, погулять, сходить на короткую экскурсию, отметить Новый год. Та же Москва на Новый год обгоняет Петербург за счёт ненапрягающего развлекательного контента и красивых новогодних декораций с фотозонами", — рассказал гендиректор компании Сергей Ромашкин.

Как бронируют заезды и сколько это стоит

В "Дельфине" ожидают рост продаж туров по Золотому кольцу на 30-35%. По структуре спроса заметно, что часть туристов выбирает старт 31 декабря: на такие трёхдневные заезды приходится 20% продаж. Однако основная масса бронирований — это поездки на четыре дня с выездом со 2 января, на них приходится 80%.

После встречи Нового года участники программ обычно выезжают на экскурсии в Рыбинск, Ярославль, Кострому и другие города маршрута. Среднюю стоимость поездки на двоих на три ночи в "Дельфине" оценили в 68 тысяч рублей. В "Алеан" добавили, что Золотое кольцо занимает около 10% в сегменте экскурсионных программ, а спрос год к году вырос на 30%, причём наиболее популярны заезды после 3-4 января.

Почему направление удерживает популярность

Одной из причин выбора Золотого кольца туроператоры называют более понятный бюджет по сравнению с дальними перелётами в высокий сезон. Сергей Ромашкин привёл пример, что билеты в Сочи в этот период стоят от 40 тысяч рублей, тогда как для жителей Москвы поездка по городам Золотого кольца часто выгоднее за счёт короткой дороги.

Кострома, в свою очередь, сохраняет репутацию семейного направления благодаря Терему Снегурочки. В новогодние праздники ночь в трёхзвёздочном отеле города на двоих, по данным туроператоров, стоит 11 800 рублей, а размещение в отелях категории четыре звезды начинается от 20 тысяч рублей за ночь. При этом участники рынка отмечают тренд на снижение спроса на автобусные туры: перевозчики поднимают цены, и вслед за этим дорожают сами программы.

Интерес к Золотому кольцу в целом остаётся стабильным, а высокий сезон вокруг Нового года показывает, что туристам важнее атмосфера, комфортный темп и "праздничный" досуг, чем сложные маршруты и перегруженные экскурсии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристы тратят более 25 тысяч в день на отдых в Сочи — сервис Отелло вчера в 20:55
Снег стал роскошью: как отдых в Сочи превращается в игру для богатых

Цены на отдых в горах снова выросли, но туристов это не пугает: сочинские курорты остаются лидерами зимнего сезона, несмотря на рекордные затраты.

Читать полностью » Путешествия зависят не от возраста и дохода, а от готовности менять привычный ритм — опытные туристы вчера в 18:22
Короткая поездка меняет больше, чем кажется: эффект, о котором редко говорят

Путешествия не зависят от возраста и дохода. Почему короткие и доступные поездки помогают выйти из рутины и яснее увидеть свою жизнь.

Читать полностью » Зимой Крым становится направлением для новогодних каникул — гиды вчера в 16:50
От лечебной паузы к празднику: как полуостров перезапустил зимний туризм

Зимний Крым меняет привычные представления о курорте: мягкий климат, новогодние события, спа и необычные форматы отдыха делают полуостров всё популярнее.

Читать полностью » Новый год в Турции сопровождается домашним ужином, лотереей и ритуалами на удачу — соцсети вчера в 12:59
Новый год по-турецки удивляет с первых минут: эти традиции ломают привычные представления

Как в Турции встречают Новый год: семейные ужины, телешоу, ритуалы на удачу и фразы поздравлений, которые используют дома и на работе.

Читать полностью » В Пермском крае пропала группа из 13 туристов на снегоходах — Турпром вчера в 11:42
Выехали компанией — и не вернулись: тревожная история снегоходчиков в горах

В Пермском крае пропала группа туристов на снегоходах: плохая погода и горный рельеф превратили зимний отдых в тревожную поисковую операцию.

Читать полностью » Число пятизвёздочных отелей Антальи превысило показатели Испании — Турпром вчера в 11:42
Анталья обошла целую Испанию: турецкие курорты переписали правила гостиничного бизнеса

Анталья обошла Испанию по числу пятизвёздочных отелей. Власти региона объяснили, как Турции удалось добиться такого результата.

Читать полностью » Иностранные мотоциклисты спровоцировали ДТП с туристами из РФ в Таиланде — Турпром вчера в 11:42
Отдых пошёл не по плану: авария на встречке в Паттайе обернулась разбирательством с полицией

ДТП с участием российских туристов в Паттайе привлекло внимание полиции: авария произошла из-за выезда мотоциклистов на встречную полосу.

Читать полностью » Доходы туризма Таиланда достигли 44 млрд долларов в 2025 году — Турпром вчера в 11:42
Минус 10% без катастрофы, но с тревогой: что происходит с туризмом в Таиланде

Туризм в Таиланде замедлился после рекордных лет: спад поездок, влияние конфликтов и катаклизмов, но власти рассчитывают на восстановление уже в 2026 году.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Холодные цвета не рекомендовали для Нового года 2026 — стилисты
Авто и мото
Цвет автомобиля связан с уровнем интеллекта водителей — Scrap Car Comparison
Еда
Правильное хранение лимонов продлевает свежесть плодов — Martha Stewart
Дом
Сильно грязную микрофибру стирают в тёплой воде — House Digest
Садоводство
Рождественская пуансеттия вызывает раздражение кожи — Trucmania
Питомцы
Собаки снижают тревогу через выработку окситоцина у человека — ветеринар
Спорт и фитнес
Тренировка помогает убрать жир с боков — тренер клуба The Sports Club Грег Корсо
Наука
Теплые атмосферные реки участились в Антарктиде — Городецкая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet