Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот золотая шиншилла
Кот золотая шиншилла
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 7:08

Выглядит как сказка, а ухаживать как за дивой: секреты золотой шиншиллы, о которых молчат заводчики

Ветеринары советуют расчёсывать кошек окраса золотая шиншилла не реже трёх раз в неделю

Невероятно пушистая, с золотистым отливом и выразительными изумрудными глазами — кошка окраса золотая шиншилла покоряет с первого взгляда. Впрочем, несмотря на частые заблуждения, это не отдельная порода, а один из более чем двухсот вариантов окраса британской короткошёрстной кошки. За внешней идеальностью скрываются особенности ухода и поведения, о которых стоит знать заранее.

Происхождение и особенности породы

Британская короткошёрстная — одна из старейших и самых популярных пород в мире. Её представители отличаются крепким телосложением, круглыми мордочками и спокойным характером. Золотая шиншилла — редкий и особенно эффектный вариант окраса, при котором каждая шерстинка окрашена в несколько оттенков, создавая мягкое сияние. На солнце шерсть переливается, словно настоящие золотые нити, а глаза — большие, ярко-зелёные — придают кошке загадочный, почти сказочный вид.

Характер золотой шиншиллы

Эти кошки обожают внимание и тепло, быстро привыкают к дому и своим людям. По характеру они доброжелательны, не склонны к агрессии и отлично ладят с детьми. Однако чрезмерная самостоятельность им не свойственна — золотые шиншиллы нуждаются в ласке и регулярном общении.

Впрочем, чрезмерное уединение или частое отсутствие хозяина может стать для кошки стрессом. В одиночестве они скучают, начинают громко мяукать и могут находить "развлечения" в виде испорченных штор или мебели.

Уход за шерстью: красота требует терпения

Главная гордость шиншиллы — густая, переливающаяся шерсть. Но и главный вызов для владельца — тоже она. Британские кошки с таким окрасом линяют почти круглый год, особенно в тёплое время. Без регулярного ухода шерсть сваливается в комки, теряет блеск и мягкость.

Чтобы избежать проблем:

  1. Расчесывайте кошку не реже трёх раз в неделю, используя мягкую щётку или гребень с редкими зубьями.

  2. В период активной линьки — ежедневно, чтобы снизить количество шерсти на мебели и одежде.

  3. Используйте фурминатор — безопасный инструмент, который удаляет подшёрсток и помогает коже дышать.

  4. Добавляйте в рацион витамины для шерсти (например, с биотином и жирными кислотами Омега-3).

Профессиональный груминг раз в несколько месяцев тоже будет полезен: мастер поможет аккуратно подстричь шерсть и почистить уши.

Питание: баланс без переедания

Британские кошки, включая шиншилл, склонны к набору веса. Избыточный вес может привести к болезням суставов и сердца, поэтому важно тщательно подбирать рацион. Основу должны составлять качественные корма премиум-класса с высоким содержанием белка и минимумом злаков.

Основные правила:

  • контролируйте порции — у шиншилл хороший аппетит, но лишние калории быстро откладываются;
  • давайте корм по расписанию, не оставляйте еду в миске надолго;
  • обеспечьте доступ к свежей воде;
  • избегайте лакомств с сахаром и ароматизаторами;
  • при кормлении натуральными продуктами проконсультируйтесь с ветеринаром о соотношении белков, жиров и углеводов.

Интеллект и игры: зарядка для ума

Золотые шиншиллы — не только красавицы, но и интеллектуалы. Они легко обучаются простым командам, любят наблюдать за происходящим и включаться в игры. Отсутствие ментальной нагрузки может привести к скуке и, как следствие, — к вредным привычкам.

Лучшие развлечения для них:

  • интерактивные игрушки, где нужно доставать лакомства;
  • тоннели, когтеточки, лазалки;
  • простые игры с хозяином — прятки, "догонялки" или мячики.

Активные игры не только снимают стресс, но и предотвращают ожирение.

Частые болезни и профилактика

Золотые шиншиллы, как и многие британцы, могут быть склонны к ряду наследственных заболеваний. Среди них:

  1. Гипертрофическая кардиомиопатия — заболевание сердца, которое требует регулярных осмотров и ЭКГ.

  2. Остеохондродисплазия — проблемы с суставами и хрящами, часто сопровождающиеся хромотой.

  3. Мочекаменная болезнь — результат несбалансированного питания или недостатка воды.

  4. Аллергические реакции — на корма, пыль или бытовую химию.

  5. Ожирение — из-за малоподвижности.

  6. Гипертония — повышенное давление у возрастных животных.

Профилактика включает ежегодные визиты к ветеринару, вакцинацию, контроль питания и умеренные физические нагрузки. Также полезно следить за состоянием зубов и когтей — их своевременная обработка предотвращает воспаления.

Социальность и эмоциональные потребности

Британские шиншиллы крайне ориентированы на человека. Они не переносят длительной изоляции и скуку. Если владелец часто отсутствует, стоит заранее продумать, как кошка будет проводить время: оставить включённым телевизор, приобрести интерактивные игрушки или завести второго питомца.

Иногда чрезмерное внимание кошке кажется навязчивым. Важно найти баланс: давать ей возможность уединяться, не форсировать общение.

А что если завести золотую шиншиллу впервые?

Новичкам стоит заранее оценить свои возможности. Эта кошка не требует экзотического ухода, но нуждается в стабильности, регулярных процедурах и внимании. Если вы часто в разъездах или не любите убираться, золотая шиншилла может стать испытанием. Зато для спокойных, домашних людей, любящих ритуалы и порядок, она станет идеальным компаньоном.

Плюсы и минусы золотой шиншиллы

Плюсы Минусы
Невероятная красота и редкий окрас Требует частого расчесывания
Уравновешенный характер Сильная линька
Ум и сообразительность Склонность к ожирению
Контактность и дружелюбие Плохо переносит одиночество
Легко адаптируется к жизни в квартире Склонна к наследственным болезням

Советы шаг за шагом по уходу

  1. Регулярно расчёсывайте шерсть и следите за чистотой глаз и ушей.

  2. Используйте качественные шампуни для длинношерстных пород.

  3. Следите за рационом, исключая дешёвые корма.

  4. Проводите вакцинацию и дегельминтизацию по графику.

  5. Не оставляйте питомца без внимания надолго — эти кошки любят компанию.

Частые ошибки владельцев

Ошибка: полагать, что шиншилла не требует особого ухода.
Последствие: спутанная шерсть, колтуны, раздражение кожи.
Альтернатива: ежедневное вычёсывание и использование кондиционеров для шерсти.

Ошибка: кормить кошку "со стола".
Последствие: проблемы с ЖКТ, ожирение.
Альтернатива: использовать ветеринарные линейки кормов, например Royal Canin British Shorthair или Hill's Science Plan.

Ошибка: игнорировать плановые осмотры у ветеринара.
Последствие: запоздалая диагностика хронических заболеваний.
Альтернатива: контроль здоровья дважды в год, УЗИ сердца и анализы крови.

FAQ

Как часто нужно купать золотую шиншиллу?
Редко — не чаще одного раза в 2-3 месяца. Кошки сами следят за чистотой, но перед выставкой или при сильной линьке купание допустимо.

Сколько стоит золотая шиншилла?
Цена варьируется от 50 000 до 150 000 рублей в зависимости от питомника, родословной и класса животного.

Можно ли держать золотую шиншиллу с другими питомцами?
Да, при правильном знакомстве они отлично уживаются с другими кошками и собаками.

Мифы и правда

Миф: золотая шиншилла — отдельная порода.
Правда: это окрас британской короткошёрстной кошки.

Миф: эти кошки не линяют.
Правда: линяют, причём довольно обильно.

Миф: они не требуют особого ухода.
Правда: уход за шерстью и рационом обязателен, иначе ухудшится внешний вид и здоровье питомца.

3 интересных факта

  1. Окрас "золотая шиншилла" встречается и у персидских кошек, но у британцев он выглядит ярче.

  2. Шиншиллы редко царапаются — у них миролюбивый характер.

  3. Эти кошки нередко участвуют в рекламных съёмках из-за своей фотогеничности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Владимир Уражевский рассказал, как выбрать породу кошки по характеру вчера в 23:35
Как выбрать кошку, чтобы она поладила с вами: секрет в характере, а не в породе

Как понять, какая кошка подойдёт именно вам? Ветеринар объясняет, почему важно учитывать не только внешний вид, но и характер породы.

Читать полностью » Ветеринар Игорь Ревякин рассказал, как ухаживать за питомцами зимой вчера в 22:31
Зима не щадит даже пушистых: как уберечь питомца от холода и болезней

Как защитить питомца от зимних болезней и обморожений? Ветеринар рассказывает, как правильно ухаживать за кошками и собаками в морозы.

Читать полностью » Стаффордширский бультерьер превратился из бойцовой собаки в семейного любимца вчера в 21:11
От бойца до няни: эта порода доказала, что сила может быть доброй

Когда-то стаффордширских бультерьеров выводили для боёв, а теперь их называют "собаками-нянями". Узнайте, как эта порода превратилась из бойца в самого нежного друга семьи.

Читать полностью » Физики из Университета Калгари зафиксировали сверхслабое свечение живых организмов вчера в 20:12
Невидимое свечение жизни: вот как живые организмы подают сигналы света при стрессе

Живые организмы "светятся" сверхслабо и невидимо глазу. Зачем эти фотоны природе и смогут ли они стать новым тестом здоровья растений и тканей?

Читать полностью » Учёные в Индии обнаружили антитела в слезах верблюда, нейтрализующие яд змей вчера в 19:12
От пустыни до лаборатории: верблюды помогли создать новое противоядие от укусов змей

Учёные в Индии нашли необычное противоядие от змеиного яда — в слезах верблюда. Эти антитела спасают жизни и приносят доход местным жителям.

Читать полностью » Чёрный цвет когтей у собак определяется пигментом меланином вчера в 18:00
То, что кажется опасным, чаще всего норма: вот что скрывает цвет когтей собак

Чёрные когти у собак — это чаще норма, чем повод паниковать. Разбираемся, когда окраска физиологична, а когда пора к врачу, и как безопасно их стричь.

Читать полностью » Домашние кошки при хорошем уходе живут в среднем 12–16 лет вчера в 17:18
Домашние кошки живут вчетверо дольше уличных — но секрет не только в корме

Почему одни кошки живут 15+ лет, а другие едва достигают пяти? Разбираем факторы долголетия, реальные цифры и конкретные шаги, которые продлят жизнь питомцу.

Читать полностью » Просмотр специальных видео для кошек стимулирует их умственную активность вчера в 16:56
Телевизор для кошек — это не развлечение, а настоящая охота: что на самом деле видит ваш питомец

Ваша кошка замирает у телевизора? Узнайте, какие фильмы и видео действительно увлекают питомцев и как сделать совместный просмотр безопасным и приятным.

Читать полностью »

Новости
Еда
Классический кекс с изюмом выпекается в духовке при 180 градусах до готовности шпажки
Садоводство
Слой мульчи толщиной 5–10 см помогает космосу пережить зиму без потерь
Красота и здоровье
Белок предотвращает потерю мышечной массы и поддерживает иммунитет — Ирина Власова
Авто и мото
Дизайнер Mazda: упрощение логотипа не помогло улучшить брендовый имидж
Авто и мото
BMW запатентовала систему для сна во время зарядки электромобиля
Наука
Археологи раскрыли следы влияния Урука на регион Загроса — исследование Университета Коимбры
Дом
Специалисты объяснили, как безопасно восстановить цвет белой одежды с помощью аспирина
Туризм
Арка Цесаревича и подлодка С-56 входят в главные достопримечательности Владивостока
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet