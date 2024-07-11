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В аэропорту Махачкалы задержали пассажира за попытку провезти 54 золотых слитка
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В аэропорту Махачкалы задержали пассажира за попытку провезти 54 золотых слитка

В аэропорту Махачкалы пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти за границу 54 золотых слитка и ювелирные изделия общей массой 28 кг, спрятав их под одеждой в специально сшитом корсете.

Общая стоимость контрабанды оценена в 142 миллиона рублей.

Мужчина планировал провести драгоценности через контроль с металлодетекторами, однако был остановлен и арестован. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Andrey Petukhov (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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