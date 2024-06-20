Российские учёные разработали метод повышения морозостойкости пшеницы, используя наночастицы золота для обработки семян. Этот подход значительно увеличивает активность гена Wcor15, который способствует выживанию растений в холодных условиях.

Исследования показали, что обработка семян пшеницы наночастицами золота уменьшает гибель проростков при заморозках и способствует накоплению углеводов в клетках, что увеличивает их шансы на выживание.

Такой метод требует относительно небольшого количества наночастиц, что делает процедуру экономически выгодной для применения в аграрной промышленности, сообщает ТАСС.

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