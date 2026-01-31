Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 17:58

Золото выходит из витрин и ложится под ноги: Дубай готовит проект, которого мир ещё не видел

Дубай снова готов удивлять мир необычным архитектурным и торговым проектом, который напрямую связан с его статусом глобального центра роскоши. В городе появится улица, покрытая настоящим золотом, где будут работать ювелиры и располагаться специализированные магазины. Проект станет частью нового квартала и должен усилить интерес туристов и покупателей со всего мира. Об этом сообщает издание The Independent.

Новый символ Dubai Gold District

Власти Дубая приняли решение создать первую в мире улицу, вымощенную чистым золотом, в рамках масштабного развития района Dubai Gold District. Этот квартал задуман как современное пространство для торговли ювелирными изделиями, где будут сосредоточены бутики, мастерские и шоурумы ведущих брендов. Проект станет логичным продолжением давних традиций города, связанных с торговлей драгоценными металлами. Дубай на протяжении десятилетий удерживает репутацию одного из крупнейших мировых центров оборота золота и одновременно остаётся городом контрастов, где ультрасовременная архитектура соседствует с восточными рынками. Новая улица должна подчеркнуть эту роль и задать новый стандарт для подобных пространств.

Что известно о проекте на данный момент

Подробности реализации "золотой улицы" пока не раскрываются в полном объёме. Представители властей отмечают, что информация о внешнем виде, технологии укладки и количестве использованного золота будет обнародоваться постепенно. Такой подход позволяет сохранить интригу вокруг проекта и подогревать интерес к будущему открытию. Уже известно, что золото планируют использовать не только как элемент декора, но и как ключевой смысловой акцент всего квартала. Проект рассматривается как демонстрация экономической устойчивости и амбиций города, который активно инвестирует в туризм и городскую среду.

Соседство с легендарным рынком Gold Souk

Новый район будет расположен рядом с историческим рынком Gold Souk, который давно стал одной из главных туристических точек Дубая. Именно здесь гости города традиционно покупают украшения, слитки и памятные изделия из драгоценных металлов. Такое соседство создаст единое пространство, объединяющее классическую торговлю и современные архитектурные решения. Помимо ювелирных магазинов, в Dubai Gold District планируют разместить отели, рестораны и развитую инфраструктуру для туристов, что особенно важно на фоне того, что путешественники всё чаще отмечают рост цен и ожидают более комплексного сервиса. Новый формат района должен повысить привлекательность локации и продлить время пребывания гостей.

Уникальность идеи в мировом контексте

Идея улицы, вымощенной настоящим золотом, уже привлекла внимание не только путешественников, но и инвесторов. В мире пока не существует коммерческих проектов такого масштаба, где драгоценный металл используется буквально как часть городской среды. В некоторых туристических центрах, включая Лас-Вегас и города Азии, можно встретить декоративные элементы с золотыми или серебряными вставками, однако речь идёт лишь о визуальных эффектах. Дубай же намерен реализовать полноценный проект с использованием реального золота в коммерческом формате, делая ставку на уникальность и символизм.

Золотая улица в Dubai Gold District может стать новым ориентиром для туристической и торговой индустрии, усилив позиции города как площадки для смелых и имиджевых проектов. Такой шаг укладывается в стратегию Дубая, который регулярно инвестирует в объекты, формирующие его узнаваемость и экономическую привлекательность на мировой карте.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.

