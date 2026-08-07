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Золотосодержащая порода
Золотосодержащая порода
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Кирилл Раевский Опубликована 07.08.2026 в 13:37

Тайны недр океана раскрыты: ученые обнаружили механизм формирования скрытых залежей драгоценных металлов

Представьте себе жерло подводного вулкана на глубине в пару километров: там, в кромешной тьме, под чудовищным давлением застывает лава, превращаясь в черное стекло. В этом году группа геологов из Германии решила детально разобрать "кухню" планеты и выяснить, как именно крупицы золота попадают из раскаленных глубин мантии в руки старателей. Раньше мы только гадали, почему одни горы пусты, а другие буквально нафаршированы драгметаллом. Теперь выяснилось, что за всем стоит сложная цепочка химических превращений, где вода играет роль катализатора, разрушающего природные сейфы для золота на глубине в десятки километров под океаническим дном.

"Формирование месторождений золота — это всегда вопрос уникального сочетания условий. Исследование магматических процессов под океаном позволяет нам заглянуть в самое начало этого цикла. Важно понимать, что золото не просто "лежит" в недрах, оно находится в постоянном движении вместе с флюидами и расплавами. Данная работа подтверждает, что именно тектонические стыки являются главными транспортными артериями для металлов".

Эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Черное зеркало: что рассказало вулканическое стекло

Немецкие специалисты из Центра океанических исследований имени Гельмгольца сосредоточились на изучении островной дуги Кермадек и желоба Хавр. Эти участки к северу от Новой Зеландии — настоящая лаборатория под открытым небом, где одна тектоническая плита буквально заныривает под другую. Геологи подняли со дна 66 образцов вулканического стекла. Этот материал уникален тем, что при контакте с ледяной водой лава застывает мгновенно, не успевая изменить свой химический профиль, что позволяет изучить состав "первозданной" магмы.

Анализ показал любопытные цифры: концентрация золота в этих породах достигает шести нанограммов на грамм. Для обывателя это пыль, но для науки — аномально высокий показатель, превышающий норму для океанической коры в несколько раз. Такие "примитивные стекла" стали ключом к пониманию того, что золото не попадает в породу извне, а изначально присутствует в расплаве, который поднимается из мантии.

Долгое время в научной среде доминировала теория о том, что драгметаллы приносит морская вода, циркулирующая в трещинах коры. Однако новые данные заставляют пересмотреть эту схему. Механика процесса оказалась намного сложнее: металл проходит через многоступенчатый фильтр еще до того, как лава вырвется на поверхность подводного хребта.

Сульфидные сейфы: где мантия прячет запасы

В обычном состоянии золото надежно упаковано внутри сульфидных минералов — соединений серы и металлов. Эти структуры работают как магнит, удерживая благородный металл глубоко в мантии. Чтобы вытащить его оттуда, простого нагрева недостаточно. Нужно вещество, которое изменит физику процесса и снизит температуру плавления окружающих пород.

Здесь в игру вступает вода, которую "затаскивают" с собой погружающиеся тектонические плиты. Под огромным давлением она пропитывает мантию, заставляя сульфиды разрушаться. Как только этот защитный барьер падает, золото освобождается и растворяется в жидкой магме. Этот процесс превращает обычный расплав в золотоносный концентрат, который начинает свое долгое путешествие наверх.

Интересный факт: именно присутствие воды в зонах субдукции делает их самыми перспективными точками для образования рудных залежей. Без этой "влажной" добавки мантия оставалась бы инертной, а золото так и хранилось бы в рассеянном состоянии внутри кристаллических решеток минералов, недоступное для вымывания.

"Изучение примитивных магм дает нам фундаментальное представление о том, как распределялись элементы в период формирования земной коры. Эти данные не имеют прямого коммерческого применения сегодня, но они бесценны для долгосрочного прогнозирования. Мы начинаем понимать логику распределения ресурсов на планете, что в будущем упростит поиск скрытых глубоко под землей месторождений".

Эксперт в области науки, аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

Природная фабрика: как работают гидротермы

Когда обогащенная золотом магма достигает дна, начинается второй этап очистки. Морская вода просачивается глубоко в разломы, нагревается от жара вулкана и превращается в агрессивный горячий раствор — гидротерму. Эти "рассолы" активно вымывают металл из уже остывших пород и концентрируют его в определенных точках. Миллионы лет такой работы превращают разрозненные атомы в богатые жилы.

Проблема в том, что современная техника пока не позволяет добывать золото с морского дна рентабельно — слишком дорого и технически сложно. Но тектоника плит работает как гигантский конвейер: со временем эти участки дна поднимаются на поверхность, превращаясь в острова или горные хребты. Именно так образовались многие знаменитые золотые рудники, на которых люди работают сегодня.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Communications Earth & Environment, помогут геологам-поисковикам на суше. Понимая, где миллионы лет назад находились подобные "золотые фабрики" и как двигались плиты, можно с высокой точностью определять районы для геологоразведки, не тратя бюджеты на пустые участки.

"Современные технологии анализа состава пород позволяют фиксировать наличие металлов в следовых количествах. Это открытие немецких ученых закрывает важный пробел в геологической теории переноса масс. Теперь у нас есть четкая физико-химическая модель: от мантийного сульфида до золотого самородка в ручье. Это большой шаг для всей фундаментальной геологии".

Эксперт в области науки, научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

FAQ

Ответы на ваши вопросы:
Можно ли добывать золото прямо из подводных вулканов?
Технически это возможно, но экономически бессмысленно — концентрация металла в породе слишком мала для покрытия затрат на глубоководные работы.
Почему золото находят именно на стыках плит?
Там создаются идеальные условия: вода снижает температуру плавления мантии, а разломы в коре служат лифтом для подъема металла к поверхности.
Правда ли, что золото попало на Землю из космоса?
Да, тяжелые металлы занесло в период поздней тяжелой бомбардировки, но именно внутренние процессы Земли сконцентрировали их в месторождения.

Проверено экспертом: эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов
Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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