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Бизнесмен Ильшат Нигматуллин стал фигурантом в деле о даче крупной взятки
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:13

Бизнесмен Ильшат Нигматуллин стал фигурантом в деле о даче крупной взятки

Фигурантом дела о взятке в особо крупном размере (ст. 291 ч. 5 УК РФ) стал владелец девелоперской группы "Гранель" Ильшат Нигматуллин, пишут сегодня "Ведомости".

Бизнесмену избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Нигматуллин может днём занимаясь своими делами находиться в офисе или в других местах, но вечером обязан находиться по месту жительства. "Это облегчённая версия домашнего ареста", — говорится в публикации.

ГК "Гранель" является 16-м крупнейшим застройщиком в России, по данным Единого ресурса застройщиков.

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