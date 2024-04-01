Фигурантом дела о взятке в особо крупном размере (ст. 291 ч. 5 УК РФ) стал владелец девелоперской группы "Гранель" Ильшат Нигматуллин, пишут сегодня "Ведомости".
Бизнесмену избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Нигматуллин может днём занимаясь своими делами находиться в офисе или в других местах, но вечером обязан находиться по месту жительства. "Это облегчённая версия домашнего ареста", — говорится в публикации.
ГК "Гранель" является 16-м крупнейшим застройщиком в России, по данным Единого ресурса застройщиков.
Доход России от газа за рубли достиг 2,3 трлн
Венгрия, Италия, Греция и Словакия стали самыми массовыми покупателями "голубого топлива".
Эрдоган признал поражение правящей партии на парламентстких выборах
Теперь под контролем оппозиции находятся города Бурса и Текирдаг, помимо Стамбула, Анкары и Антальи.
Потепление угрожает инфраструктуре авариями
Температура воздуха в 2024 году может превысить показатели 2023 года, когда был установлен антирекорд по потеплению.
Ученые выяснили, что два года учебы замедляют старение на 2-3%
Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, проведенное американскими, британскими и норвежскими учеными, обнаружило, что образование может замедлить процесс старения человеческого организма.