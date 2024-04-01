Фигурантом дела о взятке в особо крупном размере (ст. 291 ч. 5 УК РФ) стал владелец девелоперской группы "Гранель" Ильшат Нигматуллин, пишут сегодня "Ведомости".

Бизнесмену избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Нигматуллин может днём занимаясь своими делами находиться в офисе или в других местах, но вечером обязан находиться по месту жительства. "Это облегчённая версия домашнего ареста", — говорится в публикации.

ГК "Гранель" является 16-м крупнейшим застройщиком в России, по данным Единого ресурса застройщиков.