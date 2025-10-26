Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 19:24

Мозг сам себя моет: что скрывает "невидимая уборщица" внутри нас

Исследование: плохой сон нарушает очистку мозга и повышает риск болезни Альцгеймера

Глимфатическая система — невидимая уборщица нашего мозга. Именно она вымывает токсичные продукты, включая белки, связанные с болезнью Альцгеймера. Недавние исследования показали: если эта система работает плохо, риск деменции резко возрастает.

Что делает глимфатическая система

Её можно представить как сеть каналов, по которым спинномозговая жидкость (СМЖ) циркулирует между клетками мозга. Пока мы спим, эта жидкость активно вымывает отходы — в том числе бета-амилоид и тау-белок, накапливающиеся при болезни Альцгеймера.

Учёные давно подозревали, что нарушения в работе этой системы могут быть связаны с когнитивными нарушениями, но теперь появились масштабные доказательства.

"Эти результаты в значительной степени ожидаемы, основываясь на растущем объеме исследований, которые подразумевают нарушение динамики спинномозговой жидкости при деменции", — сказал консультант-невролог Стив Олдер .

Что показало новое исследование

Работа, опубликованная в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, основана на данных более чем 45 000 участников британского биобанка. Ученые использовали алгоритмы машинного обучения, разработанные Ютонгом Ченом, чтобы оценить активность глимфатической системы по результатам МРТ-сканирования.

Они выделили три биомаркера, показывающих, как движется спинномозговая жидкость и насколько эффективно мозг очищается:

  1. BOLD-CSF coupling — связь между активностью мозга и током ликвора.
  2. DTI-ALPS — показатель движения воды по периваскулярным каналам.
  3. Размер сосудистого сплетения, где вырабатывается спинномозговая жидкость.

"Они обнаружили три биомаркера, связанных с движением спинномозговой жидкости, которые были предикторами новых случаев деменции", — отметил директор научных программ Ассоциации Альцгеймера Осама Исмаил.

За 5 лет наблюдений учёные зарегистрировали 133 случая деменции. Выяснилось, что высокий показатель DTI-ALPS связан с меньшим риском заболевания, а низкий BOLD-CSF и увеличенное сосудистое сплетение — наоборот, с повышенным.

Сон и давление — двойной удар по мозгу

Глимфатическая активность особенно выражена во сне. Когда человек спит плохо, особенно хронически, процесс очищения замедляется, а токсичные белки остаются в тканях мозга.

Проблему усугубляют сердечно-сосудистые факторы: гипертония, атеросклероз, диабет и злоупотребление алкоголем. Они делают сосуды менее эластичными и нарушают пульсацию, которая необходима для движения спинномозговой жидкости.

"Сердечно-сосудистые заболевания снижают артериальную пульсацию и нарушают периваскулярный кровоток", — пояснил Стив Олдер.

Почему "мозговая уборка" так важна

Система выведения отходов мозга работает как фильтр, устраняя метаболические продукты и токсины. Когда этот процесс нарушается, вредные вещества остаются в тканях, вызывают воспаление, окислительный стресс и гибель нейронов. Со временем это приводит к ухудшению памяти, снижению внимания и росту риска деменции.

Как улучшить глимфатическую функцию

Учёные считают, что поддерживать чистоту мозга можно естественными способами.

Советы шаг за шагом

  1. Нормализуйте давление. Регулярно контролируйте артериальные показатели и при необходимости принимайте назначенные врачом препараты.
  2. Берегите сон. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, избегайте гаджетов и яркого света перед сном.
  3. Двигайтесь. Умеренная аэробная активность улучшает сосудистую пульсацию.
  4. Следите за питанием. Включайте продукты с омега-3 (лосось, орехи, льняное масло), пейте достаточно воды.
  5. Откажитесь от алкоголя и курения. Эти привычки ухудшают сосудистый тонус и работу ликворной системы.

"Хорошее здоровье сердечно-сосудистой системы является ключевым фактором — поддержание давления, физическая активность и качественный сон улучшают пульсацию сосудов и выведение отходов", — добавил Олдер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пренебрежение качеством сна.
    Последствие: замедление очищения мозга и накопление токсинов.
    Альтернатива: формирование режима, отказ от кофеина после обеда, использование маски для сна.
  • Ошибка: игнорирование высокого давления.
    Последствие: нарушение кровотока и снижение активности глимфатической системы.
    Альтернатива: регулярное измерение давления, консультация кардиолога, прием антигипертензивных средств.

А что если…

Что если улучшить клиренс мозга медикаментозно? Учёные уже исследуют препараты, способные влиять на циркуляцию спинномозговой жидкости. Но пока подтвержденных средств нет — поэтому лучшая стратегия всё та же: сон, движение и контроль давления.

Плюсы и минусы профилактики сна

Плюсы

Минусы

Улучшение памяти и концентрации

Требует дисциплины

Замедление возрастных изменений мозга

Результат не мгновенный

Снижение риска гипертонии и диабета

Может быть сложно при сменной работе

FAQ

Как узнать, что глимфатическая система работает плохо?
Пока не существует бытовых тестов, но хроническая усталость, забывчивость и частые пробуждения могут быть косвенными признаками.

Сколько нужно спать для "очищения" мозга?
От 7 до 9 часов. Главное — чтобы сон был глубоким и непрерывным.

Можно ли восстановить глимфатическую функцию в зрелом возрасте?
Да, регулярный сон, физическая активность и контроль давления способны улучшить циркуляцию даже у пожилых людей.

Мифы и правда

Миф: деменция неизбежна с возрастом.
Правда: при здоровом образе жизни риск можно существенно снизить.

Миф: спать дольше — значит спать лучше.
Правда: избыток сна тоже нарушает ритмы мозга, важно качество, а не количество.

Миф: алкоголь помогает уснуть.
Правда: он лишь усыпляет, но разрушает фазы глубокого сна, нужные для очищения мозга.

