Кислота, которая обновляет: гид по гликолевой кислоте для новичков

Гликолевая кислота давно завоевала репутацию мощного помощника в уходе за кожей. Её эффект нередко сравнивают с профессиональным пилингом: средство мягко отшелушивает ороговевшие клетки, разглаживает поверхность и делает лицо заметно свежее. Но, как и любой активный компонент, она требует внимательного подхода и соблюдения определённых правил.

Что такое гликолевая кислота

Гликолевая кислота относится к группе альфа-гидроксикислот (AHA). Она растворяет связи между отмершими клетками на поверхности кожи, помогая им мягко отслаиваться и освобождая место для новых. Благодаря мельчайшей молекуле, кислота проникает глубже других AHA и действует эффективнее, но при этом способна вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей.

"Альфа-гидроксикислоты растворяют связи, удерживающие тусклые, мёртвые клетки на поверхности кожи", — пояснила дерматолог, клинический преподаватель кафедры дерматологии Медицинского колледжа Вейл Корнелл Хэдли Кинг.

Чем гликолевая кислота полезна для кожи

Гладкость и сияние

Гликолевая кислота часто входит в состав пилингов и тоников, ускоряя естественное обновление клеток. Это помогает устранить неровности, сухость и тусклый цвет лица. В домашних средствах концентрация кислоты, как правило, составляет от 5 до 10%, а в профессиональных пилингах — до 30%.

"В обычных продуктах концентрация колеблется от 5 до 10%", — отметила дерматолог клиники North Dallas Dermatology Associates Ребекка Маркус.

Если кожа склонна к раздражениям, лучше начинать с низких процентов и наносить средство не чаще двух раз в неделю.

Чистые поры и меньше воспалений

Гликолевая кислота помогает очищать поры от излишков себума и клеточного мусора, тем самым снижая количество высыпаний. Она особенно полезна для тех, кто страдает комедонами или лёгкими формами акне.

"Химическое отшелушивание помогает людям с акне, очищая кожу от омертвевших клеток и засоров в порах", — объяснила Ребекка Маркус.

Если кожа реагирует покраснением или сухостью, попробуйте чередовать гликолевую кислоту с более мягкими средствами или использовать её только раз в неделю.

Борьба с пигментацией

Гликолевая кислота помогает уменьшить тёмные пятна после солнца или воспалений, осветляя верхний слой кожи.

"Поскольку гликолевая кислота удаляет верхний слой мёртвых клеток, она также может устранять часть избыточного пигмента", — отметила дерматолог и профессор Университета Майами Лоретта Чиралдо.

Однако у людей со смуглой кожей избыток кислоты может спровоцировать обратный эффект — усилить гиперпигментацию. Поэтому для начала стоит выбирать продукты с концентрацией не выше 5-7% и применять их редко.

Повышение упругости

Регулярное использование гликолевой кислоты стимулирует синтез коллагена, утолщает эпидермис и делает кожу плотнее и эластичнее.

"Исследования показали, что использование крема с гликолевой кислотой в течение шести месяцев повышает толщину эпидермиса на 27%", — рассказала Хэдли Кинг.

Такой эффект делает лицо визуально моложе и придаёт ему здоровое сияние.

Как сочетать гликолевую кислоту с другими средствами

Не рекомендуется одновременно использовать гликолевую кислоту с другими кислотами — например, салициловой или миндальной. Исключение составляет молочная кислота: она действует мягко и может усиливать эффект гликолевой, не травмируя кожу.

"Результат сочетания этих двух кислот — более гладкая и мягкая кожа, увлажнённая и с меньшим количеством пигментных пятен", — подчеркнула Хэдли Кинг.

А вот сочетать гликолевую кислоту с ретинолом не стоит. Оба компонента ускоряют обновление клеток, и их совместное применение может привести к шелушению и жжению.

"Совместное использование может чрезмерно ослабить кожный барьер и вызвать раздражение", — предупредила Ребекка Маркус.

Как правильно включить кислоту в уход

Начинайте с малого: 1-2 раза в неделю на ночь. Наносите на чистую сухую кожу перед увлажняющим кремом. После использования обязательно защищайте кожу днём SPF-кремом не ниже SPF 30. При сухости — используйте средства с церамидами или гиалуроновой кислотой.

"Увлажнение после отшелушивания — ключ к поддержанию кожного барьера", — добавила Ребекка Маркус.

Дерматологи советуют делать акцент на восстановлении кожи: если появилась чувствительность, на время прекратите использование кислоты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование кислоты ежедневно.

Последствие: покраснение, шелушение.

Альтернатива: переходите на режим 2 раза в неделю и дополняйте уход питательным кремом. Ошибка: сочетание с ретинолом.

Последствие: истончение защитного барьера.

Альтернатива: чередуйте эти средства — кислота вечером понедельника, ретинол — в четверг. Ошибка: пренебрежение SPF.

Последствие: новые пигментные пятна.

Альтернатива: используйте солнцезащитный крем ежедневно.

А что если кожа очень чувствительная?

В этом случае гликолевая кислота не противопоказана, но требует осторожности. Можно начать с тоников или сывороток, где концентрация не превышает 3-5%. Подойдут продукты с добавлением алоэ вера, ниацинамида или пантенола — они смягчают действие кислоты.

Если кожа всё равно реагирует раздражением, лучше заменить гликолевую кислоту на лактобионовую или миндальную — они работают схожим образом, но деликатнее.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Обновляет кожу, придаёт сияние Может вызывать раздражение Уменьшает пигментацию Требует защиты от солнца Делает кожу плотнее и гладче Не сочетается с ретинолом Подходит для большинства типов кожи Нужно время, чтобы привыкнуть

Часто задаваемые вопросы

Как часто можно использовать гликолевую кислоту?

Для начала достаточно одного раза в неделю. Если кожа переносит хорошо — можно увеличивать до трёх раз.

Можно ли наносить гликолевую кислоту утром?

Нет. Кислота повышает чувствительность к солнцу, поэтому её применяют только вечером.

Подходит ли гликолевая кислота для тела?

Да. Существуют специальные лосьоны и пилинги с этим компонентом — они помогают избавиться от неровностей и вросших волос.

Мифы и правда

Миф 1. Гликолевая кислота "сжигает" кожу.

На самом деле современные средства содержат безопасные концентрации, при которых раздражение минимально.

Миф 2. После пилинга кожа не нуждается в уходе.

Наоборот, ей особенно необходимы увлажнение и защита.

Миф 3. Гликолевая кислота опасна летом.

Использовать можно, если не забывать про SPF и наносить средство только на ночь.

3 интересных факта

• Гликолевая кислота производится из сахарного тростника.

• В медицине её применяют для ускорения заживления ран.

• В низких концентрациях кислота повышает эффективность антивозрастных средств.

Исторический контекст

Гликолевую кислоту начали активно использовать в косметологии в 1990-х, когда появились первые профессиональные химические пилинги. С тех пор она прочно закрепилась в дерматологии и сегодня входит в десятку самых популярных ингредиентов в уходе за кожей.