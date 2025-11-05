Кислота, которая обновляет: гид по гликолевой кислоте для новичков
Гликолевая кислота давно завоевала репутацию мощного помощника в уходе за кожей. Её эффект нередко сравнивают с профессиональным пилингом: средство мягко отшелушивает ороговевшие клетки, разглаживает поверхность и делает лицо заметно свежее. Но, как и любой активный компонент, она требует внимательного подхода и соблюдения определённых правил.
Что такое гликолевая кислота
Гликолевая кислота относится к группе альфа-гидроксикислот (AHA). Она растворяет связи между отмершими клетками на поверхности кожи, помогая им мягко отслаиваться и освобождая место для новых. Благодаря мельчайшей молекуле, кислота проникает глубже других AHA и действует эффективнее, но при этом способна вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей.
"Альфа-гидроксикислоты растворяют связи, удерживающие тусклые, мёртвые клетки на поверхности кожи", — пояснила дерматолог, клинический преподаватель кафедры дерматологии Медицинского колледжа Вейл Корнелл Хэдли Кинг.
Чем гликолевая кислота полезна для кожи
Гладкость и сияние
Гликолевая кислота часто входит в состав пилингов и тоников, ускоряя естественное обновление клеток. Это помогает устранить неровности, сухость и тусклый цвет лица. В домашних средствах концентрация кислоты, как правило, составляет от 5 до 10%, а в профессиональных пилингах — до 30%.
"В обычных продуктах концентрация колеблется от 5 до 10%", — отметила дерматолог клиники North Dallas Dermatology Associates Ребекка Маркус.
Если кожа склонна к раздражениям, лучше начинать с низких процентов и наносить средство не чаще двух раз в неделю.
Чистые поры и меньше воспалений
Гликолевая кислота помогает очищать поры от излишков себума и клеточного мусора, тем самым снижая количество высыпаний. Она особенно полезна для тех, кто страдает комедонами или лёгкими формами акне.
"Химическое отшелушивание помогает людям с акне, очищая кожу от омертвевших клеток и засоров в порах", — объяснила Ребекка Маркус.
Если кожа реагирует покраснением или сухостью, попробуйте чередовать гликолевую кислоту с более мягкими средствами или использовать её только раз в неделю.
Борьба с пигментацией
Гликолевая кислота помогает уменьшить тёмные пятна после солнца или воспалений, осветляя верхний слой кожи.
"Поскольку гликолевая кислота удаляет верхний слой мёртвых клеток, она также может устранять часть избыточного пигмента", — отметила дерматолог и профессор Университета Майами Лоретта Чиралдо.
Однако у людей со смуглой кожей избыток кислоты может спровоцировать обратный эффект — усилить гиперпигментацию. Поэтому для начала стоит выбирать продукты с концентрацией не выше 5-7% и применять их редко.
Повышение упругости
Регулярное использование гликолевой кислоты стимулирует синтез коллагена, утолщает эпидермис и делает кожу плотнее и эластичнее.
"Исследования показали, что использование крема с гликолевой кислотой в течение шести месяцев повышает толщину эпидермиса на 27%", — рассказала Хэдли Кинг.
Такой эффект делает лицо визуально моложе и придаёт ему здоровое сияние.
Как сочетать гликолевую кислоту с другими средствами
Не рекомендуется одновременно использовать гликолевую кислоту с другими кислотами — например, салициловой или миндальной. Исключение составляет молочная кислота: она действует мягко и может усиливать эффект гликолевой, не травмируя кожу.
"Результат сочетания этих двух кислот — более гладкая и мягкая кожа, увлажнённая и с меньшим количеством пигментных пятен", — подчеркнула Хэдли Кинг.
А вот сочетать гликолевую кислоту с ретинолом не стоит. Оба компонента ускоряют обновление клеток, и их совместное применение может привести к шелушению и жжению.
"Совместное использование может чрезмерно ослабить кожный барьер и вызвать раздражение", — предупредила Ребекка Маркус.
Как правильно включить кислоту в уход
-
Начинайте с малого: 1-2 раза в неделю на ночь.
-
Наносите на чистую сухую кожу перед увлажняющим кремом.
-
После использования обязательно защищайте кожу днём SPF-кремом не ниже SPF 30.
-
При сухости — используйте средства с церамидами или гиалуроновой кислотой.
"Увлажнение после отшелушивания — ключ к поддержанию кожного барьера", — добавила Ребекка Маркус.
Дерматологи советуют делать акцент на восстановлении кожи: если появилась чувствительность, на время прекратите использование кислоты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использование кислоты ежедневно.
Последствие: покраснение, шелушение.
Альтернатива: переходите на режим 2 раза в неделю и дополняйте уход питательным кремом.
-
Ошибка: сочетание с ретинолом.
Последствие: истончение защитного барьера.
Альтернатива: чередуйте эти средства — кислота вечером понедельника, ретинол — в четверг.
-
Ошибка: пренебрежение SPF.
Последствие: новые пигментные пятна.
Альтернатива: используйте солнцезащитный крем ежедневно.
А что если кожа очень чувствительная?
В этом случае гликолевая кислота не противопоказана, но требует осторожности. Можно начать с тоников или сывороток, где концентрация не превышает 3-5%. Подойдут продукты с добавлением алоэ вера, ниацинамида или пантенола — они смягчают действие кислоты.
Если кожа всё равно реагирует раздражением, лучше заменить гликолевую кислоту на лактобионовую или миндальную — они работают схожим образом, но деликатнее.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Обновляет кожу, придаёт сияние
|Может вызывать раздражение
|Уменьшает пигментацию
|Требует защиты от солнца
|Делает кожу плотнее и гладче
|Не сочетается с ретинолом
|Подходит для большинства типов кожи
|Нужно время, чтобы привыкнуть
Часто задаваемые вопросы
Как часто можно использовать гликолевую кислоту?
Для начала достаточно одного раза в неделю. Если кожа переносит хорошо — можно увеличивать до трёх раз.
Можно ли наносить гликолевую кислоту утром?
Нет. Кислота повышает чувствительность к солнцу, поэтому её применяют только вечером.
Подходит ли гликолевая кислота для тела?
Да. Существуют специальные лосьоны и пилинги с этим компонентом — они помогают избавиться от неровностей и вросших волос.
Мифы и правда
Миф 1. Гликолевая кислота "сжигает" кожу.
На самом деле современные средства содержат безопасные концентрации, при которых раздражение минимально.
Миф 2. После пилинга кожа не нуждается в уходе.
Наоборот, ей особенно необходимы увлажнение и защита.
Миф 3. Гликолевая кислота опасна летом.
Использовать можно, если не забывать про SPF и наносить средство только на ночь.
3 интересных факта
• Гликолевая кислота производится из сахарного тростника.
• В медицине её применяют для ускорения заживления ран.
• В низких концентрациях кислота повышает эффективность антивозрастных средств.
Исторический контекст
Гликолевую кислоту начали активно использовать в косметологии в 1990-х, когда появились первые профессиональные химические пилинги. С тех пор она прочно закрепилась в дерматологии и сегодня входит в десятку самых популярных ингредиентов в уходе за кожей.
