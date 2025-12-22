Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Полотенца и набор для спа
Полотенца и набор для спа
© https://pixabay.com by CoiffeurTeamLaurentius is licensed under Free
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 17:06

Полотенца стали жёсткими — добавила это при стирке и не поверила результату

Остатки порошка делают полотенца жёсткими после стирки — эксперты по быту

Мягкие и хорошо впитывающие полотенца — не роскошь, а важная часть повседневного комфорта. Однако со временем даже качественный текстиль становится жёстким, плохо сохнет кожу и теряет первоначальные свойства. Причина чаще всего кроется не в ткани, а в накопившихся остатках моющих средств и неправильном уходе. Об этом сообщает дзен-канал "Вдали от города".

Почему полотенца становятся жёсткими после стирки

Основная проблема — перенасыщение волокон порошками и кондиционерами. Моющие средства постепенно накапливаются внутри ткани, из-за чего полотенца хуже впитывают влагу и становятся грубыми на ощупь. Особенно быстро это происходит при частых стирках, жёсткой воде и использовании синтетических смягчителей, которые создают на волокнах плёнку, но не решают проблему изнутри.

Глицерин как альтернатива кондиционерам

Глицерин давно используется в быту и косметике благодаря своим гигроскопическим свойствам — он притягивает и удерживает влагу. Для стирки чаще всего применяют глицерин растительного происхождения, получаемый при переработке растительных жиров. Он безопасен для кожи, биоразлагаем и не повреждает структуру ткани.

При добавлении в стирку глицерин работает сразу в нескольких направлениях: смягчает волокна, делает их более эластичными и помогает избавиться от остатков моющих средств, которые мешают нормальному впитыванию воды.

В чём практическая польза глицерина

Регулярное использование глицерина при стирке позволяет вернуть полотенцам мягкость и пушистость даже после длительной эксплуатации. Ткань становится более приятной на ощупь, а впитывающая способность заметно улучшается. Дополнительный плюс — сохранение цвета и замедление износа волокон, что особенно важно для хлопковых и льняных изделий.

В отличие от многих магазинных кондиционеров, глицерин не вызывает раздражения кожи и подходит людям с повышенной чувствительностью. Он не оставляет резкого запаха и не утяжеляет ткань.

Для каких тканей подходит метод

Глицерин хорошо проявляет себя при стирке натуральных материалов — хлопка, льна и шерсти. Именно такие ткани чаще всего используются для полотенец. При этом для шёлка метод не рекомендуется: из-за особенностей волокон материал может потерять характерный блеск и гладкость.

Как правильно добавлять глицерин при стирке

Использовать глицерин просто и не требует изменения привычного режима стирки. Достаточно добавить от одной до трёх столовых ложек средства в отсек для полоскания и запустить стандартную программу. При желании можно усилить эффект, добавив несколько капель эфирного масла — это придаст полотенцам лёгкий аромат без химической отдушки.

Важно соблюдать умеренность: избыток глицерина не усилит результат, а может сделать ткань слегка липкой на ощупь.

Глицерин остаётся доступным и недорогим средством, которое легко найти в аптеке. При регулярном применении он помогает поддерживать полотенца в хорошем состоянии без агрессивной химии и лишних затрат. Такой подход позволяет продлить срок службы текстиля и сохранить его комфортные свойства даже при частых стирках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мягкая мебель со временем накапливает запахи еды и влаги — клинеры вчера в 4:27
Думала, пахнет из ниоткуда — оказалось, виновата эта мебель: жаль, раньше не проверила

Почему диван начинает неприятно пахнуть и какие способы помогают убрать затхлость и запахи своими силами без замены мебели.

Читать полностью » Цветные варианты шахматного пола заменили чёрно белую классику — дизайнеры 20.12.2025 в 21:30
Винтаж в 2026 возвращается в дома — эти 7 деталей делают интерьер "дорогим" без ремонта

В 2026 году старинные детали снова в моде — от тростниковой мебели до шахматных полов. Узнайте, как соединение прошлого и настоящего создает уникальный стиль!

Читать полностью » Покупателям посоветовали проверять ствол ели на отверстия — Александр Попов 20.12.2025 в 20:34
Ёлка простоит до Старого Нового года: один осмотр при покупке спасает дом от скрытых вредителей

Как выбрать новогоднюю ель без вредителей, продлить ей жизнь в квартире и почему пихты вытесняют ели с праздничных рынков.

Читать полностью » Максимализм с выразительными акцентами в интерьере становится трендом 2026 года 20.12.2025 в 15:48
Теперь всегда использую такую мебель: секрет для компактных и функциональных интерьеров

В 2026 году в тренде максимализм, индивидуальные акценты и биофильный дизайн. Узнайте, какие элементы интерьера будут в моде, а также как технологии и растения могут преобразить ваш дом.

Читать полностью » Неухоженный вход создаёт впечатление незаконченного дома — Decluttering Mom 20.12.2025 в 9:07
Дом вроде красивый, а уюта нет — одна деталь выдаёт незавершённый интерьер сразу

Избавьтесь от эффекта незавершенности в вашем доме! Узнайте, какие 10 мелочей делают интерьер уютным и продуманным.

Читать полностью » Экономия на розетках и недостаток их количества приведет к неудобствам в использовании 20.12.2025 в 3:37
Когда электрика на глазок — последствия могут поразить: 4 ошибки, которые обойдутся в дорогостоящий ремонт

Избегайте пяти самых распространённых ошибок при ремонте, которые могут привести к дорогостоящему переделыванию. Узнайте, как правильно прокладывать электрику, устанавливать вентиляцию и гидроизоляцию.

Читать полностью » Уксус разъедает мрамор и гранит и портит полировку — Better Homes and Gardens 19.12.2025 в 20:54
Уксус кажется безобидным, но на этих поверхностях он оставляет след навсегда

Уксус - ваш помощник в уборке, но он может нанести вред! Узнайте, какие поверхности и сочетания с ним опасны для вашего дома и здоровья.

Читать полностью » Генеральная уборка без плана отнимает силы — эксперты по быту 19.12.2025 в 14:22
Раньше уставала после генеральной уборки, теперь — нет: ошибка была в самом подходе

Как сделать генеральную уборку без усталости и выгорания: системный подход, частые ошибки и приёмы, которые помогают сохранить порядок надолго.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Маленький пробег в объявлении может скрывать проблемы с авто — автоэксперт
Красота и здоровье
Ранний отход ко сну зимой снижает хроническую усталость — Фицджеральд психолог
Наука
Наночастицы усилили перенос митохондрий между клетками — PNAS
Питомцы
Джунгарские хомяки живут около четырех лет — ветеринар
Спорт и фитнес
Ходьба натощак признана неэффективной для похудения — спортивные тренеры
Туризм
Эксперты отмечают мягкую погоду в Афинах весной и осенью
Россия
Путин выразил Рахмону соболезнования из-за гибели школьника
Садоводство
Хвою начали использовать как натуральную защиту грядок – Сад и огород
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet