Сухари ржаные
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 5:24

В поисках идеального хлеба: как избежать ошибок в выборе безглютеновой диеты

Безглютеновая диета имеет смысл только при подтвержденных заболеваниях, а отказ от хлеба без медицинских показаний бесполезен, считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Глютен, как биохимический белковый комплекс злаков, провоцирует проблемы лишь у небольшого процента населения с генетической предрасположенностью к аутоиммунным реакциям. Избыток этого вещества в современной выпечке нагружает иммунную систему, ослабляя ее защитные механизмы на клеточном уровне. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

Большинство людей нормально усваивают глютен, содержащийся в пшенице и ржи, благодаря эволюционно адаптированному пищеварению. Однако производители часто усиливают его добавками для эластичности теста, что повышает нагрузку на иммунитет даже без явных симптомов. По словам Соломатины, при отсутствии целиакии или непереносимости организм эффективно перерабатывает белок, делая строгую диету излишней.

"Таких людей, у кого целиакия, аутоиммунное заболевание, которое передается по наследству, всего один процент, у них на белок возникает истинная аллергия сразу. Человек может умереть", — отметила Елена Соломатина.

Эксперт подчеркивает, что чрезмерное потребление хлеба держит иммунитет в постоянном напряжении, снижая реакцию на реальные угрозы. Рекомендуется выбирать цельнозерновой хлеб без разрыхлителей и улучшителей для баланса питательных веществ. Как отметила Соломатина, бояться глютена стоит только при больших объемах выпечки.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

