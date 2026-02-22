Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Спорт
Илья Мельников Опубликована сегодня в 15:41

"Мёртвые ягодицы" выключают мышцы — боль в пояснице начинается с долгого сидения

Боль в пояснице, напряжённые задние поверхности бёдер и ощущение "выключенных" ног после долгого сидения — всё это может быть не просто усталостью. За такими симптомами иногда стоит так называемый синдром мертвой точки, или глютеальная амнезия. Это состояние связано с нарушением активации ягодичных мышц и всё чаще встречается у людей с малоподвижным образом жизни.

Что такое глютеальная амнезия

Ягодичные мышцы — одни из самых мощных в теле. Они отвечают за разгибание бедра, стабилизацию таза и поддержку позвоночника при ходьбе, подъёме по лестнице или подъёме тяжестей.

По словам Ребекки Боссик, глютеальная амнезия возникает, когда эти мышцы перестают вовремя включаться в работу. В результате нагрузку берут на себя поясница, сгибатели бедра и задняя поверхность бедра. Это может вызывать скованность, усталость и болезненность даже при обычных движениях.

Чаще всего проблема развивается из-за длительного сидения. Когда человек часами находится за столом или в машине, бёдра остаются согнутыми, а ягодичные мышцы — в расслабленном состоянии. Со временем организм "привыкает" двигаться без их полноценного участия.

Как распознать "синдром мёртвых ягодиц"

Среди характерных признаков:

  1. Ощущение, что во время упражнений больше работают задние мышцы бедра, а не ягодицы.
  2. Перенапряжение поясницы при подъёмах и наклонах.
  3. Скованность в тазобедренных суставах после сидения.
  4. Дискомфорт в коленях при ходьбе.
  5. Чувство слабости при вставании со стула.

Подобные симптомы не связаны напрямую с повреждением тканей, но могут привести к перегрузке других структур, если игнорировать их длительное время.

Как "разбудить" ягодичные мышцы

Хорошая новость — состояние обратимо. Восстановление требует сочетания движения в течение дня и целенаправленных упражнений.

1. Прерывайте сидение

Каждые 30-60 минут стоит вставать и двигаться. Подойдут короткая прогулка по комнате, шаги на месте или лёгкие движения тазом. Даже такие небольшие перерывы помогают поддерживать нейромышечную связь.

2. Упражнения на активацию

  • Ягодичный мостик: лёжа на спине с согнутыми коленями, поднимайте таз, упираясь пятками в пол, и задерживайтесь в верхней точке, осознанно сокращая ягодицы.
  • Подъёмы ноги лёжа на боку: укрепляют среднюю ягодичную мышцу, важную для стабильности таза.
  • "Ракушки" с резинкой: развивают контроль и координацию.
  • Шаги в сторону с лентой: тренируют баланс и устойчивость.
  • Степ-апы: имитируют повседневные движения, помогая включать мышцы в реальной нагрузке.

Ключевой принцип — качество, а не количество. Важно не утомить мышцы, а восстановить правильную последовательность их включения.

3. Обратите внимание на осанку

Привычка переносить вес на одну ногу, сутулиться или блокировать колени усиливает дисбаланс. Равномерное распределение веса, лёгкое включение корпуса и осознанность в повседневных движениях помогают удерживать ягодицы активными.

Глютеальная амнезия не является опасным заболеванием, но может вызывать хронический дискомфорт и снижать эффективность движений. Регулярные перерывы от сидения и простые упражнения способны заметно улучшить самочувствие всего за несколько недель.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

