Тренировались с парнем одинаково — а результаты оказались совершенно разные
Фитнес-тренировки могут иметь схожие принципы, но цели у мужчин и женщин часто различаются. Фитнес-эксперт Эдуард Каневский в беседе с "Москва 24" объяснил, какие упражнения чаще выбирают представители разных полов и почему акценты в нагрузках отличаются.
"Девушки предпочитают ягодичный мостик со штангой. В упражнении идёт акцент на ягодичные мышцы, при этом существенно снижается нагрузка на бёдра, в отличие от приседаний со штангой и разных вариантов выпадов. А именно это и нужно девушкам: развивать ягодицы пропорционально больше размера бёдер", — рассказал Каневский.
Женский акцент: гармония форм и развитие ягодиц
Главная цель большинства женщин на тренировках — укрепить ягодичные мышцы, не увеличивая при этом объём бёдер. Поэтому тренеры рекомендуют упражнения, которые изолируют работу ягодиц и снижают нагрузку на квадрицепсы.
Ягодичный мостик со штангой
Это одно из самых популярных женских упражнений. Оно не только формирует подтянутые ягодицы, но и улучшает осанку, активируя мышцы задней цепи — поясницы, пресса и подколенных сухожилий.
Техника выполнения:
-
Лопатки лежат на скамье, ноги согнуты под углом 90°, стопы плотно прижаты к полу.
-
Штанга располагается на уровне тазобедренных суставов.
-
На выдохе таз поднимается вверх до линии плеч — колени — бёдра.
-
В верхней точке — короткая пауза, затем плавное опускание вниз.
Советы:
-
Используйте мягкий валик или полотенце под штангу, чтобы избежать давления на таз.
-
Сохраняйте устойчивость ног — пятки не должны отрываться от пола.
-
Оптимальный режим — 3-4 подхода по 12-15 повторений.
Такое упражнение активирует до 80 % волокон ягодичных мышц, помогая достичь упругости и округлой формы без излишнего роста бёдер.
Мужской акцент: сила и пропорции
Мужчины чаще ставят целью увеличение мышечной массы ног. Для этого подбираются упражнения с высокой нагрузкой, где одновременно работают бёдра и ягодицы.
"Мужчины выбирают приседания со штангой с большим весом, жим ногами и другие базовые упражнения на ноги, которые развивают и бёдра, и ягодицы", — отметил Каневский.
Приседания со штангой
Это базовое упражнение, задействующее почти все мышцы нижней части тела. Оно помогает наращивать массу, улучшает координацию и укрепляет позвоночник.
Техника:
-
Стойка — ноги на ширине плеч, штанга на трапециевидных мышцах.
-
На вдохе — медленно приседайте до параллели бёдер с полом.
-
На выдохе — поднимайтесь, сохраняя спину прямой.
Жим ногами в тренажёре
Позволяет проработать мышцы под контролем и без нагрузки на спину. Изменяя постановку ног, можно смещать акцент на квадрицепсы или ягодицы.
Совет: для равномерного развития мускулатуры чередуйте упражнения на массу (с большим весом и малым количеством повторов) и на выносливость (с меньшим весом и большим числом повторений).
Сравнение целей и подходов
|Параметр
|Женщины
|Мужчины
|Цель
|Подтянуть и укрепить ягодицы
|Увеличить массу и силу ног
|Основное упражнение
|Ягодичный мостик со штангой
|Приседания со штангой
|Задействованные мышцы
|Ягодичные, пресс, задняя поверхность бедра
|Квадрицепсы, ягодицы, мышцы кора
|Тип нагрузки
|Изолирующая, умеренная
|Комплексная, силовая
|Частота тренировок
|3-4 раза в неделю
|3 раза в неделю с днями восстановления
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Девушки выполняют приседания с большим весом без техники.
Последствие: Рост бёдер и нагрузка на поясницу.
Альтернатива: Ягодичный мостик, гиперэкстензия, махи ногами.
-
Ошибка: Мужчины пренебрегают упражнениями на гибкость.
Последствие: Перегрузка суставов, нарушение баланса тела.
Альтернатива: Растяжка после тренировки, упражнения с собственным весом.
-
Ошибка: Игнорирование мышц кора.
Последствие: Снижение стабильности при работе со штангой.
Альтернатива: Планка, вакуум, упражнения на пресс.
А что если тренироваться вместе?
Совместные тренировки могут быть продуктивными:
-
Мужчины добавляют силовую составляющую;
-
Женщины помогают улучшить технику и выносливость;
-
Оба получают мотивацию и разнообразие в программе.
Пример парного комплекса:
-
Приседания со штангой — 3x10
-
Ягодичный мостик — 3x15
-
Планка с касанием плеч — 3x30 сек
-
Жим ногами — 3x12
FAQ
Можно ли девушкам выполнять приседания с весом?
Да, но в умеренном объёме и с акцентом на технику, а не на вес.
Подходят ли мужчинам ягодичные мостики?
Безусловно. Они укрепляют заднюю цепь и улучшают результаты в базовых упражнениях.
Как часто тренировать ноги и ягодицы?
Оптимально — 2-3 раза в неделю, чередуя силовые и функциональные тренировки.
Мифы и правда
Миф: Женщинам нельзя работать с тяжёлым весом.
Правда: При грамотной нагрузке это укрепляет мышцы и ускоряет обмен веществ.
Миф: Мужчинам не нужны упражнения на ягодицы.
Правда: Сильные ягодичные мышцы улучшают осанку и повышают спортивные результаты.
Миф: Ягодичный мостик бесполезен без штанги.
Правда: Даже с собственным весом он эффективно активирует нужные мышцы.
Исторический контекст
Приседания и жим ногами стали классикой бодибилдинга ещё в середине XX века. А ягодичный мостик, популяризированный в начале 2010-х фитнес-тренером Бреттом Контрерасом, сегодня признан одним из лучших упражнений для нижней части тела, особенно среди женщин.
