Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка держит гирю
Девушка держит гирю
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 7:10

Делала приседания годами — а упругие ягодицы получила только так

О лучшем упражнении для упругих ягодиц — рассказала тренер Рэйчел Росс

Когда голливудские звёзды появляются на красной дорожке, взгляды миллионов прикованы к их безупречным нарядам и фигурам. Особенно обсуждают их стройные силуэты и, конечно, идеальные формы. В этом году на "Оскаре" одним из самых запоминающихся образов стала Хэлли Берри в белоснежном платье, подчеркнувшем каждую линию её тела. Об этом сообщает издание SELF.

Секрет упругих форм от тренера The Sports Club/LA

Вдохновившись знаменитостями, многие задаются вопросом, как добиться таких же подтянутых ягодиц, как у звёзд. Тренер Рэйчел Росс, сертифицированный Advantage Trainer и Target Zone Master Trainer из The Sports Club/LA, уверена, что ключ к успеху — это регулярность и разнообразие движений.

"Чтобы сформировать привлекательные ягодицы, нужно выбирать упражнения, которые нагружают мышцы в разных плоскостях и требуют равновесия", — отмечает тренер Рэйчел Росс.

По её словам, важно не только количество повторений, но и то, как именно выполняются упражнения. Правильная техника помогает включать в работу не только ягодицы, но и мышцы корпуса, спины и ног. Это делает тренировку функциональной и эффективной.

Многоугольные выпады — основа рельефа

Одно из главных упражнений, которое советует Росс, — так называемые "многоугольные выпады". Для выполнения понадобятся гантели или гири. Исходное положение — стоя, руки по бокам. Сделайте выпад вперёд, касаясь веса к стопам, сохраняя спину прямой. Вернувшись в исходное положение, повторите выпад в сторону, затем по диагонали назад. Это сочетание направлений помогает проработать ягодичные мышцы под разными углами.

Каждое движение сопровождается лёгким сгибанием рук, что даёт дополнительную нагрузку на бицепсы. После четырёх повторов на одну ногу переходите на другую. Упражнение укрепляет ягодицы, корпус и руки, делая фигуру более гармоничной.

Классический замах гирей

Ещё одно мощное упражнение — махи гирей. Оно требует меньше пространства, но даёт отличный результат. Поставьте гирю между ног, слегка позади линии пяток. Наклонитесь, возьмитесь за ручку и выполните обратный замах назад. Затем энергично выпрямите таз, поднимая гирю до уровня груди.

Такое движение активно задействует мышцы ягодиц, задней поверхности бедра и корпуса. Главное — не работать руками, а "выталкивать" гирю за счёт силы бёдер. Двадцать повторений в быстром темпе заменят полноценный сет приседаний и кардио.

Шаг на платформу — функциональная сила

Следующее упражнение — подъём на степ-платформу или прочную возвышенность с гирями. Поставьте гири на площадку перед собой, шагните на неё правой ногой, при этом наклонитесь вперёд и возьмите гири. Встаньте на правую ногу, удерживая равновесие, затем плавно вернитесь в исходное положение. Сделайте 10 повторений на каждую ногу.

Такая техника помогает развивать баланс, силу и координацию, а также активно задействует мышцы ягодиц и квадрицепсы. Упражнение подходит тем, кто хочет придать телу форму, не прибегая к громоздким тренажёрам.

Приседание на одной ноге — проверка стабильности

Не менее эффективное движение — приседание на одной ноге с гирей сбоку. Встаньте на левую ногу, гирю поставьте рядом с собой. Медленно опускайтесь вниз, дотрагиваясь до гири левой рукой, сохраняя спину прямой. При этом таз слегка смещается, и правая сторона поднимается выше. Затем вернитесь в исходное положение, напрягая ягодицу и опору ноги. Повторите десять раз и смените сторону.

Это упражнение не только формирует ягодицы, но и улучшает чувство равновесия, укрепляет мелкие стабилизирующие мышцы и помогает устранить асимметрию в теле.

Как построить программу тренировок

Чтобы добиться заметных результатов, важно сочетать разные упражнения и чередовать нагрузки. Оптимальная частота — 3-4 раза в неделю. При этом следует помнить о восстановлении: мышцы растут и укрепляются именно в периоды отдыха. Также имеет значение питание — достаточное количество белка, сложных углеводов и полезных жиров способствует формированию красивых форм.

Тренеры советуют не ограничиваться только ягодичными упражнениями. Комплексная программа, включающая работу над спиной, прессом и ногами, делает тело более сбалансированным и визуально подтянутым.

Популярные вопросы о тренировках для ягодиц

1. Сколько нужно тренироваться, чтобы увидеть результат?
При регулярных занятиях первые изменения можно заметить уже через 3-4 недели. Однако многое зависит от исходной формы, интенсивности и питания.

2. Что лучше: тренировки с весом или без него?
Для начинающих достаточно упражнений с собственным весом. Но чтобы добиться выраженного рельефа, со временем стоит добавить гантели или гири.

3. Как выбрать правильную гирю для махов?
Для женщин подойдёт вес от 6 до 10 кг, для мужчин — от 12 до 20 кг. Главное правило — гиря должна быть достаточно тяжёлой, чтобы вы чувствовали нагрузку, но не теряли контроль над движением.

4. Можно ли заменить гири другими предметами?
Да, при отсутствии инвентаря можно использовать бутылки с водой или рюкзак с песком. Важно лишь соблюдать технику и не спешить.

5. Сколько раз в неделю можно выполнять эти упражнения?
Оптимально — трижды в неделю, давая мышцам хотя бы день на восстановление. Это поможет избежать перетренированности и сохранить мотивацию.

Вдохновение от звёзд и дисциплина

Упругие ягодицы — это не только результат упражнений, но и отражение привычек. Звёзды вроде Хэлли Берри известны своим вниманием к режиму и дисциплине. Они уделяют время спорту, питанию и восстановлению, что позволяет им сохранять форму на протяжении многих лет.

"Красота тела — это не данность, а труд, вложенный в себя", — говорится в публикации SELF.

Такой подход может вдохновить каждого: начать с малого, соблюдать регулярность и со временем увидеть результат. Главное — не сравнивать себя с другими, а радоваться собственному прогрессу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Утренние тренировки ускорили метаболизм у офисных работников — Fitseven вчера в 15:36
Нашёл время на спорт даже с офисной работой — секрет оказался прост

Как совмещать спорт и офисную работу, не теряя энергию и прогресс? Разбираем питание, график тренировок и советы для реальных людей.

Читать полностью » Регулярные зарядки в офисе снижают вероятность ожирения — врачи вчера в 13:10
Перестала сидеть без движения — талия вернулась без диет и спортзала

Даже в офисе можно сжигать калории и улучшать самочувствие. Простые привычки — стоять, подниматься по лестнице и гулять в обед — дают ощутимый результат

Читать полностью » Тренировка на велотренажёре может вырабатывать электричество — Renewable Energy вчера в 11:34
Тренажёрный зал становится электростанцией: велотренажёр работает как мини-реактор под ногами

Тренировки на специальных велосипедах способны вырабатывать электроэнергию, и такие технологии уже применяются в спортзалах и домах.

Читать полностью » Йога в положении сидя помогает снизить стресс у офисных сотрудников — врачи вчера в 9:36
Делаю эту растяжку прямо в офисе — усталость уходит за минуты

Простые позы йоги, которые можно выполнять сидя, помогают вернуть телу гибкость и лёгкость. Узнайте, как растяжка сидя снимает усталость и улучшает самочувствие.

Читать полностью » Три движения активируют все основные мышцы тела — отмечает тренер Том Холланд вчера в 7:10
Просто добавила одно упражнение в утреннюю зарядку — результат поразил

Узнайте, как с помощью трёх простых, но эффективных упражнений можно быстро привести тело в тонус и почувствовать себя увереннее уже через несколько дней

Читать полностью » Физические упражнения сохраняют мышечное качество при похудении — The Conversation вчера в 5:25
Метаболический огонь тлеет внутри: сочетание спорта и голода перестраивает мышцы в молодой режим

Новое исследование показывает: физические упражнения во время похудения помогают не только сохранить мышцы, но и запускают процессы, напоминающие их омоложение.

Читать полностью » Физиотерапевты предложили пожилым тренировать равновесие дома — врачи вчера в 3:22
Шесть тысяч шагов не спасут: главная ошибка тех, кто верит в прогулки

Почему простая ходьба не гарантирует подвижность после 70 лет и какие реальные движения помогают сохранить силу, равновесие и независимость.

Читать полностью » Упражнение конькобежец укрепляет мышцы бедер и ягодиц — отмечают тренеры вчера в 1:10
Убрала привычные приседания — попробовала новое движение и удивилась результату

Домашние тренировки можно уместить в любой день: упражнение "конькобежец" прокачивает ноги и ягодицы без инвентаря и учит мягко приземляться

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Lada выпустила обновлённую Niva Travel с новым мотором — Autonews.ru
Красота и здоровье
Новая тушь Clinique обеспечивает стойкость макияжа при любой погоде — ITG
Наука
Учёные обнаружили вещество, поднимающее алмазы с глубины 150 км — Geology
Садоводство
Глоксиния ежегодно проходит обязательный период покоя — цветоводы
Питомцы
Лишний вес повышает риск артрита у кошек — ветеринары
Еда
Карбонару нужно подавать с тёртым сыром и чёрным молотым перцем — повара
Авто и мото
Зимой моторное масло густеет и затрудняет пуск двигателя — моторист
Туризм
Эрмитаж, Русский музей и ГМИИ им Пушкина входят в список ключевых музеев для культурного туризма в России — гиды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet