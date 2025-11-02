Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортсменка
Спортсменка
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 20:27

Теперь попа влезает в любые джинсы: упражнения для дома, которые подтягивают за 8 недель

Домашние тренировки для упругих ягодиц: программа без оборудования от фитнес-тренера

Отличный вариант для дома. Если мечтаете о подтянутых ягодицах, но у вас нет времени на тренажёрный зал, можно добиться результата, занимаясь дома. Для этого не нужно специальное оборудование — достаточно нескольких эффективных упражнений и правильного подхода. Как грамотно тренировать ягодицы и получать видимые результаты, рассказывает Ольга Дерендеева, фитнес-тренер FitStars.

Как часто нужно качать ягодицы

Чтобы ягодицы становились более округлыми и упругими, важно работать комплексно — регулярно тренироваться и соблюдать принципы сбалансированного питания. Основное внимание стоит уделить тренировочному объему - общему количеству подходов и повторений за неделю.

Недостаточно делать одно занятие в неделю, даже если оно интенсивное. Оптимально — три тренировки на ягодичные мышцы в неделю. В начале недели выполняйте более сложные упражнения с высокой нагрузкой, а к концу — облегченные многоповторные тренировки.

"Результата от одной случайной тренировки не будет — важна системность и постепенное увеличение нагрузки", — отмечает Ольга Дерендеева.

Для девушек также полезно учитывать особенности цикла:

  • в начале цикла (3-4 день) выполняйте более тяжелые упражнения;

  • в период овуляции немного снижайте интенсивность;

  • после овуляции постепенно возвращайтесь к привычной нагрузке.

Упражнения на ягодицы для девушек

Приседания

Исходное положение — стопы на ширине плеч, носки немного развернуты наружу.
На вдохе медленно сгибайте ноги, отводя таз назад, спина прямая, корпус слегка наклонён вперёд.
На выдохе поднимайтесь, сохраняя лёгкий сгиб в коленях. Вес тела переносите на пятки.

Это базовое упражнение укрепляет не только ягодицы, но и бедра, улучшая силу и выносливость ног.

Ягодичный мостик

Лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы направлены в стороны. Для большего эффекта можно надеть фитнес-резинку на колени.
На выдохе поднимайте таз вверх, спина остаётся прямой, акцент делайте на пятках. В верхней точке задержитесь на 2-3 секунды, напрягая ягодицы.
На вдохе плавно опуститесь вниз, не касаясь пола полностью.

Выполняйте упражнение до ощущения утомления мышц.

Вариация для продвинутых:
Упритесь лопатками на скамью или диван, положите утяжелитель (гантель или штангу) на бедра и выполняйте упражнение с тем же ритмом.

Выпады назад

Встаньте прямо, одну ногу поставьте на полотенце или платформу сзади — упор на носке.
На вдохе плавно опускайтесь в выпад, направляя заднюю ногу назад. Следите, чтобы колено передней ноги не выходило за носок.
На выдохе вернитесь в исходное положение, опираясь на пятку передней ноги.

Для усложнения используйте гантели. Выпады прорабатывают заднюю часть бедра, ягодицы и мышцы-стабилизаторы.

Как увеличить мышцы ягодиц

Чтобы мышцы росли, важно не только правильно подбирать упражнения, но и соблюдать темп и технику выполнения.
Ключевой момент — контроль фаз движения:

  • медленная фаза (растяжение мышцы) — около трёх счётов;

  • активная фаза (сокращение мышцы) — один счёт.

Например, при приседании опускайтесь медленно, считая до трёх, а поднимайтесь на один счёт. Такой подход помогает активировать мышцы глубже и стимулировать рост.

Как питаться, чтобы увеличивались ягодицы

Питание играет не меньшую роль, чем тренировки.

  • Если ваша цель — похудение, придерживайтесь небольшого дефицита калорий.

  • Если хотите нарастить мышечную массу, увеличьте количество углеводов и белка.

Без углеводов рост мышц невозможен, ведь они дают энергию для восстановления.

Пример расчёта калорий:

  • 1 г белка = 4 ккал

  • 1 г углеводов = 4 ккал

  • 1 г жира = 9 ккал

Составьте рацион, исходя из ваших целей и уровня активности. Важно не только количество калорий, но и их качество - отдавайте предпочтение цельным продуктам, богатым питательными веществами.

Если через 6-8 недель вы не видите прогресса, корректируйте питание и нагрузку: увеличьте количество белка, добавьте тренировочные подходы или измените упражнения.

Плюсы и минусы домашних тренировок

Плюсы Минусы
Можно заниматься без оборудования Требуется самодисциплина
Не зависит от посещения спортзала Придется следить за техникой
Подходит для любого уровня Результат не мгновенный

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Выполнять упражнения без контроля техники.
Последствие: Отсутствие прогресса и риск травм.
Альтернатива: Сосредоточьтесь на качестве движений, а не на количестве повторений.

Мифы и правда

Миф: Ягодицы можно накачать за неделю.
Правда: Формирование красивой и сильной мышцы требует времени — видимые результаты появляются при регулярных тренировках через 6-8 недель.

Три интересных факта

  1. Ягодичные мышцы — самые крупные в теле человека и активно участвуют в поддержании осанки.

  2. Мостик — одно из лучших упражнений для их активации, особенно с дополнительным весом.

  3. Даже короткие, но регулярные тренировки по 15-20 минут дают результат при правильной технике.

Исторический контекст

Домашние тренировки начали активно развиваться в середине XX века, когда фитнес стал частью массовой культуры. Сегодня благодаря онлайн-программам и простым упражнениям, таким как приседания, выпады и ягодичный мостик, каждая женщина может добиться отличной формы, не выходя из дома.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Интервальные кардио-тренировки: профессор Мишель Олсон предупредила о риске ошибок натощак сегодня в 19:10
Бег не равно похудение: главная ошибка, из-за которой вес стоит

Кардио — не волшебная палочка для похудения. Эксперты объясняют, какие ошибки мешают результату и как построить тренировки, чтобы жир действительно уходил.

Читать полностью » Плие-присед формирует округлые ягодицы и активирует мышцы бёдер — рассказали эксперты сегодня в 18:10
Эти 10 упражнений делают то, чего не могут дорогие тренажёры

Хочешь округлые и подтянутые ягодицы без скучных тренировок? Попробуй 10 проверенных упражнений, которые укрепляют тело и формируют идеальную форму.

Читать полностью » HIIT-тренировка без оборудования: советы тренера Тины Тан сегодня в 17:10
Тренировка без спортзала, но с эффектом, будто ты пробежал марафон

Интенсивная тренировка без гантелей и тренажёров, которая поможет прокачать мышцы и сжечь калории где угодно — от гостиной до парка.

Читать полностью » Четырёхнедельный фитнес-план Алвина Косгроува сочетает кардио и силовые тренировки сегодня в 16:10
План, который изменит тело за 4 недели: силовые и кардио без изнурения

Программа на четыре недели, которая сочетает кардио и силовые упражнения, поможет укрепить тело и улучшить выносливость, даже если у вас всего 20 минут в день.

Читать полностью » Ягодичный мостик укрепляет мышцы и снижает нагрузку на спину — фитнес-тренеры о пользе упражнения сегодня в 15:10
Простые упражнения, которые знают тело лучше, чем любые гаджеты

Забытые базовые упражнения возвращаются — и не зря. Узнайте, как десять простых движений помогут укрепить тело и вернуть энергию.

Читать полностью » Бокс и карьера: как тренировки развивают дисциплину и эмоциональную устойчивость сегодня в 14:15
Бокс против выгорания: почему офисные лидеры выходят на ринг

Как бокс помогает снять стресс, повысить концентрацию и развить лидерские качества. Эксперт объяснила, почему карьеристам стоит выйти на ринг.

Читать полностью » Физическая активность под открытым небом: преимущества и рекомендации специалистов сегодня в 13:49
Фитнес под открытым небом: почему свежий воздух заменяет тренажёрный зал

Тренировки под открытым небом не только укрепляют тело, но и снижают стресс. Эксперт рассказал, почему свежий воздух делает спорт эффективнее, чем зал.

Читать полностью » Массаж и похудение: что действительно происходит с организмом сегодня в 12:39
Худеем глазами: почему тело кажется стройнее после массажа, но жир остаётся

Можно ли похудеть с помощью массажа? Спортсмен объяснил, почему процедура не сжигает жир, но помогает телу выглядеть лучше и чувствовать себя легче.

Читать полностью »

Новости
Еда
Диетологи отметили, что куриный суп с лапшой остаётся самым универсальным и лёгким блюдом для ежедневного питания
Туризм
Тбилиси глазами российского туриста: прекрасные пейзажи и проблемы с качеством продуктов
Авто и мото
Диагностика по электронным блокам помогает выявить скрученный пробег автомобиля
Дом
Учёные подтвердили: лавровый лист отпугивает тараканов благодаря эвгенолу
Садоводство
Цветоводы рассказали, как кальций помогает укрепить денежное дерево
Питомцы
Морковь, яблоки и йогурт названы лучшими натуральными лакомствами для собак
Красота и здоровье
Врачи: аэробные и анаэробные тренировки дополняют друг друга и необходимы для здоровья сердца и мышц
Дом
Организаторы Джоанна Уирик и Мег Маркланд советуют начинать уборку с самой проблемной зоны дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet