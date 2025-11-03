Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнения с гантелями
Упражнения с гантелями
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 2:10

Секрет стройных фигур без спортзала: всё решают три упражнения

Упражнение Супергерл развивает мышцы спины — тренер Франко Цукколи о правильной технике

Чтобы тело выглядело гармонично, важно тренировать не только пресс или руки, но и мышцы спины, ягодиц и ног. Именно они формируют осанку и придают фигуре силуэт. Комплекс, созданный тренером Франко Цукколи, помогает сделать спину сильнее, ноги — выносливее, а ягодицы — упругими и подтянутыми. Для тренировок нужны только гантели весом от 1,5 до 5 кг и фитбол.

Как построить программу

Занимайтесь три раза в неделю, оставляя хотя бы один день отдыха между тренировками. Делайте два круга всех упражнений по 12 повторов. После каждой силовой сессии добавляйте 15 минут кардио — подойдёт велосипед, степпер или StairClimber. А если хочется разнообразия, выбирайте прогулку по холмистой местности: подъёмы отлично включают ягодицы в работу.

"Чем разнообразнее нагрузки, тем быстрее формируется мышечный тонус", — отметил тренер Франко Цукколи.

Эффективные упражнения

Присед с подъёмом на носки

Укрепляет ягодицы, заднюю поверхность бедра и икры. Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, гантели держите у плеч. Сделайте глубокий присед, затем вернитесь вверх и встаньте на носки. Повторите 12 раз. Это движение делает ноги рельефными и улучшает кровообращение.

Присед с наклоном вперёд

Работают спина, ягодицы и ноги. Выполните присед, поднимитесь и, сохраняя прямую спину, наклонитесь вперёд от бёдер. Вернитесь в исходное положение. Такой вариант помогает укрепить мышцы поясницы и сформировать красивую осанку.

Подъём руки на фитболе

Отличное упражнение для верхней части спины и плеч. Встаньте, наклонитесь вперёд и опершись одной рукой на мяч, поднимайте гантель по диагонали вверх. После 12 повторов смените руку. Регулярное выполнение снимает напряжение со спины и улучшает подвижность плеч.

Ягодичный подъём на фитболе

Лягте животом на мяч, руками и носками упритесь в пол. Согните одну ногу под углом 90 градусов и поднимайте её вверх, не теряя равновесия. После 12 повторов смените ногу. Это упражнение придаёт ягодицам округлую форму и укрепляет поясницу.

"Супергерл"

Упражнение для спины и плечевого пояса. Лягте грудью на мяч, ноги широко, гантели в руках. Поднимайте прямые руки вверх и вперёд, словно рисуя букву V, затем возвращайте их к бокам. Движение развивает мышцы спины и улучшает осанку.

Подъём гантели с опорой на одной ноге

Баланс и сила в одном упражнении. Встаньте на левую ногу, удерживая гантель в правой руке. Наклонитесь вперёд, слегка согнув колено, и дотроньтесь гантелью до пола. Вернитесь в исходное положение. Повторите 12 раз и смените ногу. Это движение делает ягодицы упругими и развивает координацию.

Советы для лучшего результата

  • Начинайте каждую тренировку с разминки — 5-7 минут лёгких движений или растяжки.

  • Дышите правильно: усилие — на выдохе, расслабление — на вдохе.

  • Не спешите: плавные движения включают мышцы глубже.

  • После комплекса уделите внимание растяжке ног и спины.

"Регулярность — главное условие успеха. Даже три короткие тренировки в неделю способны изменить фигуру", — подчеркнул Франко Цукколи.

Типичные ошибки и как их исправить

  • Слишком тяжёлые гантели. Это перегружает колени и поясницу. Начинайте с минимального веса и увеличивайте постепенно.

  • Быстрая техника. Резкие движения снижают эффективность и могут привести к травме. Лучше двигаться медленно, но контролируемо.

  • Отказ от фитбола. Без него упражнения теряют часть нагрузки на мышцы стабилизаторы. Используйте мяч хотя бы в одном упражнении.

А если нет фитбола?

Подойдёт плотная подушка, устойчивый стул или степ-платформа. Главное — сохранить технику. Без мяча будет немного проще, но эффект всё равно ощутимый.

Плюсы и минусы комплекса — словами

Главное преимущество программы — видимый результат уже через несколько недель. Мышцы становятся плотнее, осанка выпрямляется, тело выглядит подтянутым. Комплекс подходит и мужчинам, и женщинам, не требует спортзала и специального оборудования.
Из минусов — нужен фитбол и аккуратность в работе со спиной: людям с травмами поясницы лучше проконсультироваться со специалистом. Также потребуется немного времени, чтобы освоить баланс на мяче, но с каждой тренировкой это становится проще.

Частые вопросы

Как часто выполнять упражнения?
Трижды в неделю, с перерывом в день между занятиями. Первые результаты видны через месяц.

Можно ли тренироваться без фитбола?
Да, но эффективность снижается, ведь мяч активирует больше стабилизирующих мышц.

Сколько длится тренировка?
Примерно 30-40 минут с разминкой и растяжкой.

Что эффективнее для ягодиц — бег или приседы?
Бег помогает сжигать жир, но именно приседы формируют мышечный тонус. Лучший вариант — сочетать оба типа нагрузки.

Мифы и правда

  • Миф: фитбол нужен только для упражнений на пресс.
    Правда: с его помощью отлично тренируются спина, ягодицы и ноги.

  • Миф: гантели делают ноги массивными.
    Правда: умеренный вес создаёт рельеф, а не объём.

  • Миф: одна тренировка в неделю достаточно.
    Правда: без регулярности результат исчезнет через пару недель.

3 интересных факта

  1. Тренировки с фитболом активируют до 30% больше мышц стабилизаторов, чем обычные приседы.

  2. Подъём на носки улучшает не только форму икр, но и циркуляцию крови.

  3. Уже через месяц регулярных занятий снижается риск болей в пояснице на 30%.

Историческая справка

Фитбол появился в 1960-х годах. Его изобрела швейцарская физиотерапевтка Сюзанна Кляйн-Фогельбах для пациентов с нарушениями координации. Позже мяч стали использовать в фитнесе, и сегодня он — один из самых популярных инструментов для домашних тренировок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Планка для укрепления тела: как это упражнение помогает сжигать калории и улучшить выносливость вчера в 22:26
Планка за 20 секунд в день: секреты, которые помогут укрепить тело и улучшить выносливость

Упражнение «планка» — простое, но мощное средство для укрепления тела и улучшения осанки. Узнайте, как правильно его выполнять и какие преимущества оно даёт.

Читать полностью » Что нужно для фитнеса дома: топ-4 инвентаря для полноценной тренировки вчера в 21:26
Хочешь форму, как у тренера, но не выходить из дома? Вот что купить вместо абонемента

Подборка лучшего инвентаря для тренировок дома — от степпера до фитнес-лент. Всё, что нужно, чтобы держать себя в форме без спортзала.

Читать полностью » Польза упражнения вчера в 20:27
Спина как доска, ягодицы — как орех: простая "лодочка" укрепляет всё заднее тело без оборудования

Упражнение «лодочка» укрепляет спину, ягодицы и помогает улучшить осанку. Узнайте, как выполнять его правильно, чтобы получить максимум пользы.

Читать полностью » Эшли Гэлвин назвала планку базовым упражнением для укрепления корпуса и плеч вчера в 19:10
Измени себя без спортзала: 30-дневный путь к спокойствию и выносливости

Присоединитесь к 30-дневному челленджу йоги, который укрепит тело, улучшит гибкость и поможет почувствовать спокойствие без жёстких тренировок.

Читать полностью » Приседания со штангой укрепляют ягодицы и снижают нагрузку на спину — тренеры вчера в 18:10
Когда боль после тренировки — не признак силы, а сигнал тревоги

24 упражнения, которые помогут сделать ягодицы подтянутыми, а осанку — ровной. Простые движения, проверенные экспертами, дадут ощутимый результат уже через несколько недель.

Читать полностью » Ягодичный мостик улучшает осанку и баланс — мнение тренера по силовой подготовке Тины Тан вчера в 17:10
Эти упражнения меняют походку и осанку: сильные бёдра — секрет устойчивого тела

Эти упражнения помогут укрепить внутреннюю поверхность бедра, улучшить баланс и избавиться от болей в спине — и всё это без тренажеров.

Читать полностью » Выпады с гантелями — основа тренировки Кэрри Андервуд, рассказала Ив Оверленд вчера в 16:10
Тело, которое поёт: как звезда кантри прокачала ноги до идеала

Как Кэрри Андервуд удаётся сохранять силу, выносливость и идеальные формы даже во время гастролей? Узнаем секреты тренировок звезды от её личного тренера.

Читать полностью » Статический пресс под углом 90 градусов улучшает контроль мышц — тренеры подчеркнули важность техники вчера в 15:10
Пресс может быть плоским, но слабым: вот что делает его по-настоящему сильным

Простой комплекс, который укрепит нижние мышцы пресса и сделает талию подтянутой. Всего восемь упражнений — и заметный результат уже через несколько недель.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Принц Гарри может лишиться титулов герцога Сассекского
Спорт и фитнес
Приседания с фитболом укрепляют ягодицы и бёдра — отметили тренеры
Еда
Запеканка из кабачков и помидоров запекается в духовке при 180 градусах с сыром для золотистого вида
Авто и мото
Защита картера двигателя может перегревать мотор при неправильной установке
Спорт и фитнес
Тяга эспандера к груди укрепляет спину и руки — заявил тренер Хуан Карлос Сантана
Культура и шоу-бизнес
Принц Эндрю не поддержал заявления королевской семьи о жертвах Эпштейна
Питомцы
Ветеринар: музыка без слов помогает животным расслабляться
Еда
Фермер Балинт Газда рассказал, как правильно квасить капусту в домашних условиях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet