Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает ягодичный мостик
Девушка делает ягодичный мостик
© Designed be Freepik by user18526052 is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 6:10

Делала это упражнение во время рекламы — теперь джинсы сидят как надо

Домашние тренировки с подъёмом таза улучшают осанку — физиотерапевты

Каждый день — шанс сделать фигуру чуть лучше. Если ваша цель — укрепить ягодицы и заднюю поверхность бедра, то сегодня самое время добавить в тренировку упражнение, которое работает именно с этими зонами. Простое, но эффективное движение поможет подтянуть формы, улучшить осанку и подарить телу уверенность.

Основная идея упражнения

Мышцы ягодиц и бёдер — одна из самых сильных групп в теле, но именно они часто остаются "спящими", если вы много сидите. Чтобы вернуть им активность, нужно включать их в работу осознанно. Упражнение "Ягодичный мост" активирует именно эти зоны, не требует оборудования и подходит для домашней тренировки.

"Лучшее упражнение — то, которое вы действительно делаете", — отметила тренер Эрин Курдила.

Как выполнять упражнение

  1. Постелите коврик и лягте на спину.

  2. Согните колени, стопы поставьте на пол, руки вытяните вдоль тела — ладонями вниз.

  3. Поднимайте таз вверх, сжимая ягодицы, пока тело не образует прямую линию от плеч до коленей.

  4. Задержитесь в верхней точке на 3-5 секунд.

  5. Выпрямите правую ногу, сохраняя баланс — ощутите, как включаются задняя поверхность бедра и ягодица.

  6. Опустите ногу и вернитесь в исходное положение.

  7. Повторите, сменив ногу.

Выполняйте упражнение в течение одной песни или паузы между сериалами — это отличный способ добавить движение даже в загруженный день.

Советы шаг за шагом

  • Перед началом тренировки разогрейте мышцы: лёгкие махи ногами и растяжка помогут избежать травм.

  • Контролируйте дыхание: поднимаясь — вдох, опускаясь — выдох.

  • Не поднимайте таз слишком высоко: важно, чтобы поясница не прогибалась.

  • Если хотите усилить эффект, используйте резинку или положите на таз лёгкий вес.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поднятие таза рывком.
    Последствие: риск боли в пояснице.
    Альтернатива: двигайтесь медленно, контролируя мышцы.

  • Ошибка: работа только ногами.
    Последствие: ягодицы остаются пассивными.
    Альтернатива: сосредоточьтесь на сжатии ягодиц в верхней точке.

  • Ошибка: задержка дыхания.
    Последствие: повышается давление и снижается эффективность.
    Альтернатива: ровное дыхание в ритме движения.

А что если добавить усложнение

Когда базовая версия даётся легко, попробуйте "одноногий мост" — выполняйте подъёмы, удерживая одну ногу на весу всё время. Можно добавить утяжелители на щиколотки или мини-резинку. Это усилит нагрузку и поможет быстрее увидеть результат.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • укрепляет ягодицы, спину и пресс;

  • не требует инвентаря;

  • подходит новичкам;

  • улучшает осанку и баланс.

Минусы:

  • требует концентрации на технике;

  • при неправильном выполнении возможен дискомфорт в пояснице.

FAQ

Как часто делать это упражнение?
3-4 раза в неделю, по 3 подхода по 15-20 повторений.

Можно ли выполнять без коврика?
Да, но мягкая поверхность снижает нагрузку на позвоночник.

Что лучше — с весом или без?
Для новичков — без веса, затем можно добавить гантель или диск.

Мифы и правда

  • Миф: ягодицы можно "накачать" только в спортзале.
    Правда: домашние тренировки при регулярности дают отличный результат.
  • Миф: это упражнение бесполезно для мужчин.
    Правда: укрепление ягодиц улучшает спортивные показатели независимо от пола.
  • Миф: чем выше поднимаешь таз, тем лучше.
    Правда: важно качество движения, а не амплитуда.

Сон и психология

Регулярные физические нагрузки, даже короткие, улучшают сон и снижают уровень стресса. После 15 минут работы с телом мозг вырабатывает эндорфины — естественные антидепрессанты, которые делают нас спокойнее и энергичнее.

Три интересных факта

  • Сильные ягодицы помогают снизить нагрузку на колени при ходьбе.

  • При каждом подъёме таза активируются более 200 мышечных волокон.

  • Регулярная практика улучшает кровообращение в нижней части тела.

Исторический контекст

Упражнение с подъёмом таза появилось в 1940-е годы как элемент реабилитации после травм спины. Позже его включили в программы для танцоров и спортсменов, а сегодня это базовый элемент в фитнесе и пилатесе.

Регулярное выполнение этого простого упражнения не только укрепит ягодицы и заднюю поверхность бедра, но и улучшит осанку, придаст телу уверенность и лёгкость. Всего несколько минут в день — и вы почувствуете, как тело становится сильнее, а движение — более гармоничным и свободным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сильный пресс улучшает осанку и равновесие — врачи спортивной медицины сегодня в 1:14
Начал делать одно упражнение каждый день — и живот исчез быстрее диеты

Сильный пресс — не только про эстетику, но и про здоровье. Узнайте, как укрепить нижнюю часть живота, избежать ошибок и добиться устойчивого результата.

Читать полностью » Упражнение Пряник снижает боль в пояснице — медицинские специалисты сегодня в 1:10
Села на пол по-турецки — и не ожидала, что произойдёт через минуту

Простое упражнение, которое помогает снять напряжение в пояснице и вернуть лёгкость движений — всего несколько минут в день, чтобы почувствовать разницу.

Читать полностью » Упражнение Towel Slide укрепляет ноги и ягодицы — тренеры фитнеса сегодня в 0:10
Попробовала упражнение с полотенцем — и ноги стали подтянутыми за неделю

Домашняя тренировка, которая укрепляет ноги и делает их подтянутыми без тренажёров — только вы, полотенце и немного упорства.

Читать полностью » Тренировался, ел белок, спал по 8 часов — одна вещь разрушала всё, что я строил вчера в 23:26

Почему при хроническом стрессе мышцы перестают расти и как вернуть телу способность восстанавливаться? Разбираем научные причины и практические решения.

Читать полностью » Год ходил в зал без результата, пока не осознал, что мешает моему телу становиться сильнее вчера в 22:26

Мышцы вдруг «встали» и не хотят расти? Причин может быть десятки: от питания и сна до гормонов и стресса. Разбираем, как снова запустить прогресс.

Читать полностью » Думала, что пуанты — только для балерин, а оказалось, это лучшая тренировка для ног вчера в 21:16

Занятия на пуантах — это не просто балетная мечта, а полноценная тренировка для ног и осанки. Разбираемся, чем полезна гимнастика для стоп, какие упражнения самые эффективные и можно ли взрослому встать на пуанты без вреда для здоровья.

Читать полностью » Отказалась от дорогих процедур и начала делать фейсбилдинг — лицо реально подтянулось вчера в 20:27

Фейсбилдинг — альтернатива косметическим процедурам. Разбираемся, как гимнастика для лица укрепляет мышцы, улучшает кровообращение и помогает сохранить молодость без уколов и операций.

Читать полностью » Упражнение Side Imprint укрепляет пресс после родов — тренер Барретт вчера в 19:10
Думала, что без спортзала фигуру не вернуть — ошибалась всего на одно движение

Простое и весёлое упражнение, которое поможет молодой маме вернуть упругость живота, не отрываясь от общения с малышом.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Система УВЭОС обязана быть на всех новых автомобилях с 2017 года — ГИБДД
Туризм
Архипелаг Раджа Ампат в Индонезии назван лучшим местом для снорклинга
Садоводство
Осенняя обработка деревьев проводится после листопада до наступления устойчивых морозов — Андрей Соловьёв
Красота и здоровье
Врач Зара Марянян: безвредной дозой кофеина признаны 400 мг в день
Наука
Магнитная буря позволила наблюдать полярные сияния в средних широтах — Александр Мельников
Дом
Диспетчер не представился по телефону: законные основания для отказа
Красота и здоровье
Ромашковый чай не содержит кофеина и подходит для вечернего употребления — Андрей Михайлов
Питомцы
Мухи заменят пчёл в горах и на севере — энтомолог Кристоф Дожерон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet