Глубины поднялись, но не прорвались: остров переживает атаку невидимого титана, который ещё не решил, просыпаться ли ему

Серия мощных землетрясений, произошедших в районе Санторини в начале 2025 года, вызвала серьёзную тревогу как среди местных жителей, так и среди туристов. Потоки сообщений в СМИ, закрытые школы, введённое чрезвычайное положение — всё это сделало ситуацию одной из самых заметных сейсмических аномалий последнего времени. Позже стало ясно: причина бурной активности оказалась не в надвигающемся извержении вулкана и не в тектоническом разломе, а в необычном пульсирующем движении магмы на глубине свыше 10 километров.

Впервые исследователям удалось смоделировать столь крупномасштабный подземный процесс с помощью машинного обучения. Полученные данные позволили взглянуть на вулканическую систему Санторини иначе: как на динамичную структуру, способную создавать мощные серии землетрясений, даже не приближаясь к фазе извержения.

Что произошло на Санторини в 2025 году

С конца января по начало марта 2025 года в зоне между Санторини и островом Аморгос было зафиксировано свыше 25 000 землетрясений. Несколько сотен из них достигали магнитуды выше 4,5 и ощущались всеми, кто находился на территории региона. В условиях отсутствия ясности — является ли эта активность предвестником извержения или началом крупного тектонического события — местным властям пришлось ввести меры безопасности.

Учёные использовали данные сотен сейсмометров, чтобы проследить изменения напряжений в недрах. Анализ с применением машинного обучения помог собрать подробную картину того, что происходило под землёй. Именно это позволило сделать важные выводы о природе аномальной активности и переключить внимание с катастрофических сценариев на реальные механизмы, управляющие вулканическими системами.

"Мы наблюдали пульсирующее движение магмы, которое распространялось серией импульсов, открывало и закрывало трещины и вызывало целые цепочки землетрясений", — отметил вулканолог Дмитрий Лебедев.

Пульсирующие интрузии магмы: что это означает

Исследование показало, что магматические пласты двигались неравномерно. Их волнообразное продвижение создаёт давление, способное "разрывать" горные породы, формируя горизонтальные трещины — так называемые дайки.

По оценкам специалистов, магма распространялась под поверхностью на площади около 20 км². Объём подземного материала настолько велик, что способен заполнить 200 000 олимпийских бассейнов. Но при этом вертикального подъёма не произошло: магма не достигла критического уровня, необходимого для извержения.

Важная деталь: движение исходило из магматического резервуара, соединяющего кальдеру Санторини и подводный вулкан Колумбо — одного из самых активных в Восточном Средиземноморье. Это объясняет обширный характер землетрясений и их совпадение с зонами магматических трещин.

Сравнение механизмов, вызывающих землетрясения

Механизм Вероятность крупных толчков Сигнал для извержения Комментарий Тектоническое смещение разломов Высокая Нет Характерно для зон субдукции Подъём магмы Средняя Да, если подъём вертикальный Может предвещать извержение Пульсирующие магматические интрузии Средняя Нет Вызывают длительные землетрясения без извержения Коллапс подземных полостей Низкая Нет Локальная активность

Советы шаг за шагом: как действуют системы мониторинга

Анализируют аномалии в работе сейсмометров и определяют зоны активных разломов. Сопоставляют данные с деформацией земной поверхности при помощи спутниковых измерений. Моделируют движение магмы на основе давления и глубины очага. Оценивают риски для населения и вводят меры безопасности. Формируют прогнозы для авиации, инфраструктуры и туризма. Следят за динамикой зоны разломов, чтобы определить степень угрозы. Обновляют предупреждения по мере поступления новых данных.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: считать любое сильное землетрясение рядом с вулканом признаком скорого извержения.

Последствие: возникновение паники и неправильная оценка рисков.

Альтернатива: ориентироваться на данные мониторинга магмы и её вертикального подъёма. Ошибка: игнорировать мелкие частые толчки как "несущественные".

Последствие: упускаются сигналы подземных процессов.

Альтернатива: оценивать частоту и расположение толчков относительно вулканической системы. Ошибка: полагать, что отсутствие извержения означает отсутствие опасности.

Последствие: недооценка сейсмического риска и отказ от профилактических мер.

Альтернатива: учитывать влияние пульсирующих интрузий на стабильность земной коры.

Плюсы и минусы точного мониторинга

Аспект Плюсы Минусы Сейсмометрия Высокая точность Требует плотной сети приборов Спутниковая интерферометрия Показывает деформацию поверхности Не фиксирует глубинные процессы Машинное обучение Обработка огромных массивов данных Нужны квалифицированные специалисты Геологические наблюдения Подтверждают результаты моделирования Медленные изменения трудно заметить

FAQ

Означает ли серия землетрясений скорое извержение?

Нет. В случае Санторини магма не поднялась на достаточную глубину.

Почему землетрясений было так много?

Из-за пульсирующих движений магмы, создающих множество мелких разрывов в породе.

Может ли повториться подобный эпизод?

Да, так как регион расположен в зоне активного взаимодействия литосферных плит.

Мифы и правда

Миф: если вулкан не извергается, землетрясения не опасны.

Правда: магматические импульсы могут быть очень разрушительными. Миф: землетрясения всегда предвещают извержение.

Правда: иногда они вызваны горизонтальными интрузиями. Миф: Санторини давно "успокоился".

Правда: вулканическая система остаётся активной.

Исторический контекст

Санторини — часть Эллинской дуги, региона, где Африканская плита погружается под Евразийскую. Эта зона известна своей активностью ещё со времён Минойского извержения XVII века до н. э.

Археологические данные свидетельствуют, что вулканическая активность формировала культуру региона на протяжении тысячелетий. В новейшей истории Санторини неоднократно демонстрировал повышенную сейсмичность, что делает современные технологии мониторинга особенно ценными.

Три интересных факта