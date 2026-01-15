Похудение мечты обернулось разочарованием: цифры на весах поползли обратно

Препараты для снижения веса за последние годы стали настоящим прорывом и позволили многим людям быстро избавиться от лишних килограммов. Однако после прекращения приёма эффект часто оказывается нестойким, а вес возвращается заметно быстрее, чем ожидалось. Учёные выяснили, что скорость набора массы после отмены лекарств существенно выше, чем при классическом похудении. Об этом сообщает издание Knowridge со ссылкой на исследование, опубликованное в British Medical Journal.

Как действуют препараты нового поколения

Речь идёт об агонистах рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) — инъекционных препаратах, которые подавляют аппетит и усиливают чувство насыщения. Они воздействуют на центры голода в мозге, помогая есть меньше без постоянного ощущения голода. В среднем за время лечения пациенты теряют от 15 до 20 % массы тела.

Наиболее известными стали препараты на основе семаглутида и тирзепатида, входящие в состав Ozempic, Wegovy, Mounjaro и Zepbound. Для многих людей они стали первым действительно работающим решением, хотя личный опыт пациентов показывает, что после отмены инъекций GLP-1 аппетит и прежние привычки часто возвращаются.

Что происходит после отмены лечения

Учёные из Оксфордского университета проанализировали данные 37 исследований, в которых участвовали люди, прекратившие приём препаратов для похудения. Один из ключевых выводов — после отмены терапии вес начинает возвращаться в среднем на 0,4 килограмма в месяц.

В исследованиях с семаглутидом и тирзепатидом участники теряли около 15 килограммов, но уже за год после прекращения приёма набирали примерно 10 килограммов. Это самый длительный период наблюдений, поскольку сами препараты появились сравнительно недавно.

Почему вес возвращается быстрее

По оценкам исследователей, большинство людей возвращаются к исходному весу примерно за 18 месяцев после отмены препаратов. При этом исчезают и сопутствующие улучшения здоровья — нормализация давления и уровня холестерина обычно сохраняется около 1,4 года.

Для сравнения, люди, худевшие за счёт питания и физической активности, теряют меньше килограммов, но возвращают их значительно медленнее — в среднем за четыре года. Учёные связывают это с формированием устойчивых привычек и адаптацией организма. Дополнительную роль могут играть и изменения в работе мозга: ранее исследования показывали, что похудение в среднем возрасте способно запускать сложные реакции, влияющие на контроль аппетита.

"Даже с учётом масштабной потери веса пациенты после отмены лекарств набирают его быстрее, чем ожидалось", — отметил ведущий исследователь Сэм Уэст.

Долгосрочные перспективы и ограничения

Эксперты подчёркивают, что ожирение — хроническое состояние. По словам Сьюзан Джебб, препараты GLP-1 являются эффективным инструментом, но не решают проблему навсегда и могут требовать длительного применения.

При этом высокая стоимость лечения и побочные эффекты, включая тошноту, приводят к тому, что около половины пациентов прекращают приём препаратов в течение года. Это заставляет системы здравоохранения задуматься об экономической эффективности такого подхода.

В итоге новое исследование помогает трезво оценить возможности популярных средств для похудения. Они дают быстрый результат, но без комплексного подхода и изменений образа жизни удержать его в долгосрочной перспективе оказывается сложно.