Глобальная система теряет стабильность: ближайшие десятилетия обещают климатические сюрпризы
Климатическая система Земли — это сеть взаимосвязанных процессов, где изменения в одном регионе способны запустить масштабные последствия в другом. Одним из самых тревожных сценариев последних десятилетий считается возможный крах Атлантической меридиональной циркуляции (АМОС) — мощной системы океанических течений, благодаря которой Европа остаётся значительно теплее других областей тех же широт.
Традиционно считалось, что главная угроза АМОС — интенсивное таяние ледяного щита Гренландии. Однако новое исследование показало парадоксальный эффект: ускоренное таяние Западной Антарктиды может частично смягчить риск катастрофы.
Тем не менее итог отнюдь не успокаивает. Даже в наиболее благоприятном варианте АМОС ослабнет примерно на 60%, а восстановление системы может занять до трёх тысяч лет. Исследование лишь показывает, что судьба циркуляции зависит не только от объёма растаявшего льда, но и от временной последовательности этих процессов.
Главные выводы исследования
Работа физика Саши Сине (Утрехтский университет), опубликованная в Science Advances, моделировала поведение АМОС при различных вариантах таяния ледников в Гренландии и Антарктике. Ученые обнаружили: если антарктическая пресная вода поступает в океан за тысячу лет до пика таяния Гренландии, циркуляция ослабевает, но затем восстанавливается. Если же оба импульса совпадают, риск полного коллапса возрастает.
"Я бы склонялся к тому, чтобы не торопиться с заявлениями о неминуемом коллапсе АМОС… Но то, что я показываю в этой работе, мало что меняет в прогнозах на ближайшее столетие", — подчёркивает Саша Сине.
Как работает АМОС
АМОС транспортирует тёплые воды из тропиков на север Атлантики. Там они охлаждаются, становятся плотнее и погружаются на глубину, образуя поток, возвращающийся к Антарктиде. Этот механизм переносит 1,2 петаватта тепла - столько производил бы миллион электростанций. Благодаря этому в Европе климат значительно мягче, чем в Канаде или Сибири на тех же широтах.
Но если в океан попадает слишком много пресной талой воды, солёность падает, и плотные воды перестают опускаться. Это ослабляет всю систему.
Что будет, если АМОС остановится?
— зимние температуры в Северной Европе могут опуститься до -50 °C,
— уровень моря вдоль восточного побережья США резко поднимется,
— в Африке усилятся засухи,
— зоны циклонов сместятся,
— глобальная климатическая система станет значительно менее предсказуемой.
Не случайно Исландия недавно назвала риск остановки АМОС "экзистенциальной угрозой".
Почему Антарктида может повлиять на циркуляцию
Ускоренное таяние Западно-Антарктического щита уже фиксируется последние десятилетия. Однако влияние антарктической талой воды на АМОС долгое время оставалось неясным. Новое моделирование показывает: всё зависит от момента, когда эта вода достигает океана.
Три ключевых сценария моделирования
|Сценарий
|Последствия для АМОС
|Итог
|Антарктическая талая вода приходит раньше на ~1000 лет
|ослабление на несколько веков, затем восстановление
|мягкий вариант
|Таяние Антарктики и Гренландии совпадают
|ускоренный риск коллапса
|жёсткий сценарий
|Антарктическое таяние происходит позже
|не влияет на остановку АМОС
|высокая опасность
Почему раннее таяние помогает
Учёные объясняют это так: если пресная вода скапливается вокруг Гренландии позже, зона погружения плотных вод смещается южнее. Это временно ослабляет АМОС, но оставляет возможность для восстановления.
"До этого исследования мы, пожалуй, не осознавали в полной мере, что изменения в Антарктике способны настолько сильно повлиять на последствия таяния Гренландского ледяного щита", — отмечает Луиза Сайм из Британской антарктической службы.
Однако она подчёркивает: нужны более сложные модели, учитывающие обратные связи вроде изменения траекторий ветров или расширения морского льда.
Слабое утешение: даже "лучший сценарий" означает катастрофу
Даже если ускоренное таяние Антарктиды спасет АМОС от полного коллапса, последствия в любом случае будут разрушительными. Полный крах Западно-Антарктического ледяного щита поднимет уровень океана до трёх метров, затопив десятки прибрежных городов.
"К сожалению, это слабое утешение — узнать, что одна катастрофа, возможно, снизит риск другой", — заключает Штефан Рамсторф, Потсдамский университет.
А что если…
— Что если таяние Гренландии ускорится быстрее прогнозов? Тогда никакая антарктическая "пауза" не поможет.
— Что если атмосферные ветры изменят направления? Это способно полностью изменить динамику океанских течений.
— Что если уровень CO₂ стабилизируется? Риск замедления АМОС снизится, но не исчезнет.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать, что АМОС рухнет мгновенно.
Последствие: ложное ощущение безопасности.
Альтернатива: понимать, что процесс может растянуться на века, но последствия начнут ощущаться в ближайшие десятилетия.
-
Ошибка: думать, что Антарктида "спасёт" климат.
Последствие: недооценка уровня угрозы.
Альтернатива: рассматривать влияние Антарктиды как временный смягчающий фактор.
-
Ошибка: ожидать полного восстановления АМОС в будущем.
Последствие: неправильное планирование климатической адаптации.
Альтернатива: готовиться к ослабленной циркуляции, а не к её прежнему состоянию.
FAQ
Можно ли полностью предотвратить остановку АМОС?
Неизвестно. Даже при углеродной нейтральности риск сохраняется.
Правда ли, что Европа станет холоднее?
Да, при коллапсе — резко. При ослаблении — постепенно.
Как долго длится восстановление АМОС?
По моделям — до 3000 лет.
Повлияет ли это на тропические регионы?
Да, изменится схема осадков и формирование штормов.
Мифы и правда
-
Миф: АМОС и Гольфстрим — одно и то же.
Правда: Гольфстрим — часть большой системы АМОС.
-
Миф: глобальное потепление делает Европу теплее.
Правда: ослабление АМОС может привести к сильному похолоданию.
-
Миф: антарктическое таяние не связано с северной Атлантикой.
Правда: исследование доказало обратное.
Исторический контекст
-
Ослабление АМОС уже происходило в конце последнего ледникового периода.
-
Тогда климат Европы резко изменился всего за несколько десятилетий.
-
Современные наблюдения показывают постепенное снижение мощности циркуляции уже сейчас.
Три интересных факта
-
АМОС переносит больше тепла, чем все мировые реки переносят воды.
-
Таяние всего 1% ледников Гренландии способно ощутимо снизить солёность океана.
-
Антарктические ветры могут поддерживать глобальную циркуляцию, но только при определённых условиях.
