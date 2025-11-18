Глобальная система теряет стабильность: ближайшие десятилетия обещают климатические сюрпризы

Климатическая система Земли — это сеть взаимосвязанных процессов, где изменения в одном регионе способны запустить масштабные последствия в другом. Одним из самых тревожных сценариев последних десятилетий считается возможный крах Атлантической меридиональной циркуляции (АМОС) — мощной системы океанических течений, благодаря которой Европа остаётся значительно теплее других областей тех же широт.

Традиционно считалось, что главная угроза АМОС — интенсивное таяние ледяного щита Гренландии. Однако новое исследование показало парадоксальный эффект: ускоренное таяние Западной Антарктиды может частично смягчить риск катастрофы.

Тем не менее итог отнюдь не успокаивает. Даже в наиболее благоприятном варианте АМОС ослабнет примерно на 60%, а восстановление системы может занять до трёх тысяч лет. Исследование лишь показывает, что судьба циркуляции зависит не только от объёма растаявшего льда, но и от временной последовательности этих процессов.

Главные выводы исследования

Работа физика Саши Сине (Утрехтский университет), опубликованная в Science Advances, моделировала поведение АМОС при различных вариантах таяния ледников в Гренландии и Антарктике. Ученые обнаружили: если антарктическая пресная вода поступает в океан за тысячу лет до пика таяния Гренландии, циркуляция ослабевает, но затем восстанавливается. Если же оба импульса совпадают, риск полного коллапса возрастает.

"Я бы склонялся к тому, чтобы не торопиться с заявлениями о неминуемом коллапсе АМОС… Но то, что я показываю в этой работе, мало что меняет в прогнозах на ближайшее столетие", — подчёркивает Саша Сине.

Как работает АМОС

АМОС транспортирует тёплые воды из тропиков на север Атлантики. Там они охлаждаются, становятся плотнее и погружаются на глубину, образуя поток, возвращающийся к Антарктиде. Этот механизм переносит 1,2 петаватта тепла - столько производил бы миллион электростанций. Благодаря этому в Европе климат значительно мягче, чем в Канаде или Сибири на тех же широтах.

Но если в океан попадает слишком много пресной талой воды, солёность падает, и плотные воды перестают опускаться. Это ослабляет всю систему.

Что будет, если АМОС остановится?

— зимние температуры в Северной Европе могут опуститься до -50 °C,

— уровень моря вдоль восточного побережья США резко поднимется,

— в Африке усилятся засухи,

— зоны циклонов сместятся,

— глобальная климатическая система станет значительно менее предсказуемой.

Не случайно Исландия недавно назвала риск остановки АМОС "экзистенциальной угрозой".

Почему Антарктида может повлиять на циркуляцию

Ускоренное таяние Западно-Антарктического щита уже фиксируется последние десятилетия. Однако влияние антарктической талой воды на АМОС долгое время оставалось неясным. Новое моделирование показывает: всё зависит от момента, когда эта вода достигает океана.

Три ключевых сценария моделирования

Сценарий Последствия для АМОС Итог Антарктическая талая вода приходит раньше на ~1000 лет ослабление на несколько веков, затем восстановление мягкий вариант Таяние Антарктики и Гренландии совпадают ускоренный риск коллапса жёсткий сценарий Антарктическое таяние происходит позже не влияет на остановку АМОС высокая опасность

Почему раннее таяние помогает

Учёные объясняют это так: если пресная вода скапливается вокруг Гренландии позже, зона погружения плотных вод смещается южнее. Это временно ослабляет АМОС, но оставляет возможность для восстановления.

"До этого исследования мы, пожалуй, не осознавали в полной мере, что изменения в Антарктике способны настолько сильно повлиять на последствия таяния Гренландского ледяного щита", — отмечает Луиза Сайм из Британской антарктической службы.

Однако она подчёркивает: нужны более сложные модели, учитывающие обратные связи вроде изменения траекторий ветров или расширения морского льда.

Слабое утешение: даже "лучший сценарий" означает катастрофу

Даже если ускоренное таяние Антарктиды спасет АМОС от полного коллапса, последствия в любом случае будут разрушительными. Полный крах Западно-Антарктического ледяного щита поднимет уровень океана до трёх метров, затопив десятки прибрежных городов.

"К сожалению, это слабое утешение — узнать, что одна катастрофа, возможно, снизит риск другой", — заключает Штефан Рамсторф, Потсдамский университет.

А что если…

— Что если таяние Гренландии ускорится быстрее прогнозов? Тогда никакая антарктическая "пауза" не поможет.

— Что если атмосферные ветры изменят направления? Это способно полностью изменить динамику океанских течений.

— Что если уровень CO₂ стабилизируется? Риск замедления АМОС снизится, но не исчезнет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что АМОС рухнет мгновенно.

Последствие: ложное ощущение безопасности.

Альтернатива: понимать, что процесс может растянуться на века, но последствия начнут ощущаться в ближайшие десятилетия. Ошибка: думать, что Антарктида "спасёт" климат.

Последствие: недооценка уровня угрозы.

Альтернатива: рассматривать влияние Антарктиды как временный смягчающий фактор. Ошибка: ожидать полного восстановления АМОС в будущем.

Последствие: неправильное планирование климатической адаптации.

Альтернатива: готовиться к ослабленной циркуляции, а не к её прежнему состоянию.

FAQ

Можно ли полностью предотвратить остановку АМОС?

Неизвестно. Даже при углеродной нейтральности риск сохраняется.

Правда ли, что Европа станет холоднее?

Да, при коллапсе — резко. При ослаблении — постепенно.

Как долго длится восстановление АМОС?

По моделям — до 3000 лет.

Повлияет ли это на тропические регионы?

Да, изменится схема осадков и формирование штормов.

Мифы и правда

Миф: АМОС и Гольфстрим — одно и то же.

Правда: Гольфстрим — часть большой системы АМОС. Миф: глобальное потепление делает Европу теплее.

Правда: ослабление АМОС может привести к сильному похолоданию. Миф: антарктическое таяние не связано с северной Атлантикой.

Правда: исследование доказало обратное.

Исторический контекст

Ослабление АМОС уже происходило в конце последнего ледникового периода. Тогда климат Европы резко изменился всего за несколько десятилетий. Современные наблюдения показывают постепенное снижение мощности циркуляции уже сейчас.

