ледник
ледник
© freepik by tawatchai07 is licensed under public domain
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 7:03

Глобальная система теряет стабильность: ближайшие десятилетия обещают климатические сюрпризы

Моделирование показало влияние таяния Антарктиды на риск коллапса АМОС — Саша Сине

Климатическая система Земли — это сеть взаимосвязанных процессов, где изменения в одном регионе способны запустить масштабные последствия в другом. Одним из самых тревожных сценариев последних десятилетий считается возможный крах Атлантической меридиональной циркуляции (АМОС) — мощной системы океанических течений, благодаря которой Европа остаётся значительно теплее других областей тех же широт.

Традиционно считалось, что главная угроза АМОС — интенсивное таяние ледяного щита Гренландии. Однако новое исследование показало парадоксальный эффект: ускоренное таяние Западной Антарктиды может частично смягчить риск катастрофы.

Тем не менее итог отнюдь не успокаивает. Даже в наиболее благоприятном варианте АМОС ослабнет примерно на 60%, а восстановление системы может занять до трёх тысяч лет. Исследование лишь показывает, что судьба циркуляции зависит не только от объёма растаявшего льда, но и от временной последовательности этих процессов.

Главные выводы исследования

Работа физика Саши Сине (Утрехтский университет), опубликованная в Science Advances, моделировала поведение АМОС при различных вариантах таяния ледников в Гренландии и Антарктике. Ученые обнаружили: если антарктическая пресная вода поступает в океан за тысячу лет до пика таяния Гренландии, циркуляция ослабевает, но затем восстанавливается. Если же оба импульса совпадают, риск полного коллапса возрастает.

"Я бы склонялся к тому, чтобы не торопиться с заявлениями о неминуемом коллапсе АМОС… Но то, что я показываю в этой работе, мало что меняет в прогнозах на ближайшее столетие", — подчёркивает Саша Сине.

Как работает АМОС

АМОС транспортирует тёплые воды из тропиков на север Атлантики. Там они охлаждаются, становятся плотнее и погружаются на глубину, образуя поток, возвращающийся к Антарктиде. Этот механизм переносит 1,2 петаватта тепла - столько производил бы миллион электростанций. Благодаря этому в Европе климат значительно мягче, чем в Канаде или Сибири на тех же широтах.

Но если в океан попадает слишком много пресной талой воды, солёность падает, и плотные воды перестают опускаться. Это ослабляет всю систему.

Что будет, если АМОС остановится?

— зимние температуры в Северной Европе могут опуститься до -50 °C,
— уровень моря вдоль восточного побережья США резко поднимется,
— в Африке усилятся засухи,
— зоны циклонов сместятся,
— глобальная климатическая система станет значительно менее предсказуемой.

Не случайно Исландия недавно назвала риск остановки АМОС "экзистенциальной угрозой".

Почему Антарктида может повлиять на циркуляцию

Ускоренное таяние Западно-Антарктического щита уже фиксируется последние десятилетия. Однако влияние антарктической талой воды на АМОС долгое время оставалось неясным. Новое моделирование показывает: всё зависит от момента, когда эта вода достигает океана.

Три ключевых сценария моделирования

Сценарий Последствия для АМОС Итог
Антарктическая талая вода приходит раньше на ~1000 лет ослабление на несколько веков, затем восстановление мягкий вариант
Таяние Антарктики и Гренландии совпадают ускоренный риск коллапса жёсткий сценарий
Антарктическое таяние происходит позже не влияет на остановку АМОС высокая опасность

Почему раннее таяние помогает

Учёные объясняют это так: если пресная вода скапливается вокруг Гренландии позже, зона погружения плотных вод смещается южнее. Это временно ослабляет АМОС, но оставляет возможность для восстановления.

"До этого исследования мы, пожалуй, не осознавали в полной мере, что изменения в Антарктике способны настолько сильно повлиять на последствия таяния Гренландского ледяного щита", — отмечает Луиза Сайм из Британской антарктической службы.

Однако она подчёркивает: нужны более сложные модели, учитывающие обратные связи вроде изменения траекторий ветров или расширения морского льда.

Слабое утешение: даже "лучший сценарий" означает катастрофу

Даже если ускоренное таяние Антарктиды спасет АМОС от полного коллапса, последствия в любом случае будут разрушительными. Полный крах Западно-Антарктического ледяного щита поднимет уровень океана до трёх метров, затопив десятки прибрежных городов.

"К сожалению, это слабое утешение — узнать, что одна катастрофа, возможно, снизит риск другой", — заключает Штефан Рамсторф, Потсдамский университет.

А что если…

— Что если таяние Гренландии ускорится быстрее прогнозов? Тогда никакая антарктическая "пауза" не поможет.
— Что если атмосферные ветры изменят направления? Это способно полностью изменить динамику океанских течений.
— Что если уровень CO₂ стабилизируется? Риск замедления АМОС снизится, но не исчезнет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать, что АМОС рухнет мгновенно.
    Последствие: ложное ощущение безопасности.
    Альтернатива: понимать, что процесс может растянуться на века, но последствия начнут ощущаться в ближайшие десятилетия.

  2. Ошибка: думать, что Антарктида "спасёт" климат.
    Последствие: недооценка уровня угрозы.
    Альтернатива: рассматривать влияние Антарктиды как временный смягчающий фактор.

  3. Ошибка: ожидать полного восстановления АМОС в будущем.
    Последствие: неправильное планирование климатической адаптации.
    Альтернатива: готовиться к ослабленной циркуляции, а не к её прежнему состоянию.

FAQ

Можно ли полностью предотвратить остановку АМОС?
Неизвестно. Даже при углеродной нейтральности риск сохраняется.

Правда ли, что Европа станет холоднее?
Да, при коллапсе — резко. При ослаблении — постепенно.

Как долго длится восстановление АМОС?
По моделям — до 3000 лет.

Повлияет ли это на тропические регионы?
Да, изменится схема осадков и формирование штормов.

Мифы и правда

  1. Миф: АМОС и Гольфстрим — одно и то же.
    Правда: Гольфстрим — часть большой системы АМОС.

  2. Миф: глобальное потепление делает Европу теплее.
    Правда: ослабление АМОС может привести к сильному похолоданию.

  3. Миф: антарктическое таяние не связано с северной Атлантикой.
    Правда: исследование доказало обратное.

Исторический контекст

  1. Ослабление АМОС уже происходило в конце последнего ледникового периода.

  2. Тогда климат Европы резко изменился всего за несколько десятилетий.

  3. Современные наблюдения показывают постепенное снижение мощности циркуляции уже сейчас.

Три интересных факта

  1. АМОС переносит больше тепла, чем все мировые реки переносят воды.

  2. Таяние всего 1% ледников Гренландии способно ощутимо снизить солёность океана.

  3. Антарктические ветры могут поддерживать глобальную циркуляцию, но только при определённых условиях.

