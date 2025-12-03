Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Вблизи на трещинах земли от засухи
Вблизи на трещинах земли от засухи
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 7:24

Города готовятся к моменту, когда из кранов перестанет течь вода: модели показали тревожные сроки

Глобальное потепление усиливает риск длительных засух — Nature Communications

750 миллионов человек могут оказаться в зоне риска значительно раньше, чем предполагалось. Новые климатические расчёты показывают: темпы приближения "нулевой засухи" стремительно растут, а это означает, что нехватка воды может стать не просто локальной проблемой, а глобальным вызовом, способным изменить привычный уклад жизни целых государств. Результаты научных моделей говорят о том, что подобные сценарии могут затронуть не только засушливые регионы, но и территории, которые раньше считались относительно безопасными. Об этом сообщает Nature Communications.

Усиление засух: что показывают новые климатические данные

Свежие данные, представленные исследователями из Центра физики климата IBS (ICCP) Пусанского национального университета, показывают: глобальное потепление существенно повышает вероятность многолетних засух. Учёные использовали современные модели, чтобы определить, когда в разных регионах мира наступает критическая точка, при которой потребность в воде превышает её естественное поступление из осадков, рек и водохранилищ.

Эта точка носит название "нулевой день засухи" (Day Zero Drought). Кейптаун и Ченнаи уже пережили подобные кризисы: города практически полностью исчерпали запасы пресной воды и были вынуждены вводить жёсткие ограничения. Эти случаи стали тревожным сигналом для мирового сообщества, показав, насколько ограниченными могут оказаться ресурсы даже в мегаполисах.

"Наше исследование показывает, что глобальное потепление вызывает и усугубляет засуху по всему миру. Даже если мы достигнем целевого показателя в 1,5 °C, сотни миллионов людей всё равно столкнутся с беспрецедентной нехваткой воды", — говорит кандидат наук Равинандрасана, первый автор исследования.

Хотя дефицит воды давно обсуждается экспертами, новые данные подтверждают: скорость наступления экстремальных гидрологических условий ускоряется. Местам, которые считались достаточно устойчивыми, теперь тоже угрожают изменения в распределении водных ресурсов.

Как меняется карта мировых засух

Климатические симуляции на основе сценариев выбросов SSP3-7.0 и SSP2-4.5 показывают, что всё больше регионов двигается к состоянию, когда природные источники не смогут восполнить растущий спрос. Это касается и городов, и сельских районов, где водные ресурсы напрямую связаны с урожаями и качеством жизни миллионов людей.

Исследователи выявили зоны повышенной уязвимости:

  • Средиземноморье;

  • южная часть Африки;

  • некоторые территории Северной Америки;

  • отдельные регионы Азии.

По оценкам моделирования, в ближайшие 15 лет до 35 % наиболее уязвимых регионов могут столкнуться с экстремальными климатическими изменениями. К концу века под угрозой окажутся около 750 миллионов человек — 470 миллионов жителей городов и 290 миллионов сельских районов.

"Согласно нашим расчётам, из-за растущей интенсивности гидрологического стресса 14 % крупных водоёмов могут высохнуть уже во время первых засушливых периодов, что серьёзно повлияет на уровень жизни людей", — отмечает профессор Кристиан Франкце из Центра физики климата IBS.

Рост нагрузки на водохранилища означает, что многие системы уже работают на пределе. Если уровень осадков продолжит снижаться, а температура — расти, то в ряде регионов возникнет риск разрушения привычной инфраструктуры водоснабжения.

Растущая уязвимость водных систем

Особенно тревожной является тенденция к участившимся эпизодам резкого истощения водных запасов, которые возникают внезапно и продолжаются годами. В таких условиях страдают не только бытовые потребности населения, но и сельское хозяйство, промышленность, энергетика.

"Засухи нулевого дня — это уже не далёкая перспектива: они происходят прямо сейчас. Без немедленных мер по адаптации и устойчивому управлению водными ресурсами сотни миллионов людей, скорее всего, столкнутся с беспрецедентной нехваткой воды в будущем", — говорит Равинандрасана.

От изменений климата страдают как крупные города, так и мелкие фермерские сообщества, которым сложно быстро перестроиться. Потеря водоёмов приводит к снижению урожайности, повышению цен на продукты питания и ослаблению продовольственной безопасности.

Сравнение уязвимых регионов: города против сельских территорий

Климатические модели показывают, что разные территории будут испытывать разную степень давления. Городская и сельская инфраструктура также реагируют на нехватку воды не одинаково.

Средиземноморье, например, считается самым уязвимым городским регионом. Плотность населения, туризм и интенсивное сельское хозяйство повышают потребление воды, а изменения климата ограничивают её естественное пополнение. Сельские районы Африки и Азии страдают по другим причинам: отсутствие устойчивых водных систем делает засуху опаснее, потому что общины сильно зависят от местных водоёмов и сезонных рек.

Понятно, что децентрализованные и слабозащищённые системы управления водой хуже реагируют на климатические катастрофы. Поэтому даже менее заселённые территории могут оказаться в более критическом положении, чем мегаполисы.

Плюсы и минусы ключевых стратегий управления водой

Для адаптации требуется комплекс мер, а каждая стратегия имеет сильные стороны и ограничения. Это важно учитывать, чтобы принимать устойчивые решения.

Основные потенциальные преимущества разных стратегий:

  • расширение систем хранения воды снижает риск полного истощения запасов в засуху;

  • внедрение технологий повторного использования воды помогает уменьшить нагрузку на водоёмы;

  • улучшение мониторинга позволяет оперативно реагировать на кризисы;

  • модернизация ирригации увеличивает эффективность сельского хозяйства.

Есть и слабые стороны:

  • создание крупных инфраструктурных систем требует значительных инвестиций;

  • малодоходные страны не всегда могут внедрить современные технологии;

  • масштабные водные проекты могут вызывать экологические последствия;

  • изменения в управлении требуют координации между государством, бизнесом и населением.

Чем раньше регионы начнут адаптироваться, тем меньше будет вероятность столкнуться с "нулевым днём" в полном его проявлении.

Советы по устойчивому управлению водными ресурсами

Вопрос адаптации стоит особенно остро в городах и регионах с растущим населением. Для повышения устойчивости водных систем полезно придерживаться ряда подходов:

  1. Оценивать текущие источники воды и определять, какие из них наиболее уязвимы к климатическим изменениям.

  2. Инвестировать в технологии очистки и повторного использования воды, чтобы снизить нагрузку на природные водоёмы.

  3. Планировать развитие городов с учётом будущей гидрологической нагрузки.

  4. Создавать образовательные программы для населения, повышающие уровень грамотности в вопросах экономии воды.

  5. Встраивать системы раннего предупреждения о засухах, основанные на данных спутников и метеорологии.

  6. Укреплять природные экосистемы — леса, почвы, водно-болотные угодья — поскольку они улучшают удержание влаги.

  7. Пересматривать нормы потребления воды в зданиях, промышленности и сельском хозяйстве.

Такие меры позволяют смягчить последствия климатических изменений и подготовить инфраструктуру к будущим нагрузкам.

Популярные вопросы о нехватке воды

Когда регионы начнут сталкиваться с нулевым днём засухи?

Согласно моделированию, первые критические периоды могут наступить уже в ближайшие 10-15 лет в ряде уязвимых регионов. Это касается зон, где наблюдаются снижение осадков, рост температуры и повышенное потребление воды.

Можно ли предотвратить высыхание водохранилищ?

Полностью исключить этот риск невозможно, но раннее внедрение адаптационных мер может существенно снизить вероятность истощения водных ресурсов. Для этого используют мониторинг, модернизированные системы распределения воды и экологическое восстановление.

Кому угрожает дефицит воды больше — городам или сельским регионам?

Города более уязвимы из-за высокой плотности населения, а сельские районы — из-за зависимости от локальных природных источников. Фактически обе территории рискуют сталкиваться с различными, но одинаково серьёзными последствиями.

Читайте также

Время может заменить все физические константы измерения — Матсас вчера в 17:15
Одна секунда чтобы править всеми: как время может заменить все фундаментальные константы

Новое исследование показывает: чтобы описать Вселенную, достаточно одной фундаментальной величины — времени. Учёные предлагают пересмотреть само понимание физических констант.

Читать полностью » Учёные извлекли древнейшую РНК мамонта из мерзлоты — The Scottish Sun вчера в 15:45
Гигант, уснувший на 39 тысяч лет, оставил сообщение: РНК раскрыла тайну его последнего импульса

Учёные извлекли из вечной мерзлоты самую древнюю РНК в истории — из мышц мамонта Юки, что позволило впервые увидеть работу его генов незадолго до гибели.

Читать полностью » Быстрый нагрев Арктики продлевает европейское лето — климатологи вчера в 14:45
Лето в Европе может стать таким длинным, что эксперты уже осторожничают с прогнозами — причина заставляет напрячься

Учёные прогнозируют, что к 2100 году лето в Европе может стать длиннее на 42 дня. Почему это происходит и как изменения климата влияют на сезонность?

Читать полностью » Древние миграции людей в Австралию подтверждаются анализом 2500 геномов — Мартин Ричардс вчера в 13:28
Буря в ДНК: как 60 000 лет назад люди прошли два пути в Австралию и что мы узнали благодаря их генам

Новое масштабное генетическое исследование помогает установить точные сроки появления людей в Австралии и показывает, что древние миграции были значительно сложнее, чем предполагалось ранее.

Читать полностью » Сатурн достиг противостояния и стал ярче на небе — Space.com вчера в 11:47
Сатурн и Юпитер готовят небесное шоу: 2025 год станет окном в космос

Конец 2025 года станет идеальным временем для наблюдения Сатурна и Юпитера. Как выбрать телескоп, чтобы увидеть кольца, полосы и знаменитое красное пятно.

Читать полностью » Установки о совместимости формируют долгосрочные ожидания в паре — Университет Коннектикута вчера в 9:57
Отношения разбиваются о первые трудности в постели? Всё дело в убеждениях, о которых вы не догадывались

Учёные выяснили, что именно убеждения о природе сексуальной совместимости определяют, увидит ли человек в первых интимных трудностях угрозу или шанс укрепить отношения.

Читать полностью » Генетическое исследование подтверждает миграцию людей на Сахул 60 000 лет назад – Science Advances вчера в 8:08
Генетический след Сахула: два пути, о которых не рассказывал никто — они изменят ваше восприятие истории

Новое генетическое исследование подтверждает, что предки австралийских аборигенов прибыли на континент 60 000 лет назад, проливая свет на древние пути миграции и заселения Сахула.

Читать полностью » Археологи подняли бронзовую пушку и монеты с затонувшего галеона Сан-Хосе – ArchaeologyMag вчера в 8:08
Подводная охота на артефакты: бронзовая пушка и фарфор, рассказывающие историю галеона

Артефакты с галеона "Сан-Хосе", затонувшего в 1708 году, раскрывают новые подробности трагедии и дают уникальную информацию о морской истории XVIII века, торговых путях и технологии того времени.

Читать полностью »

