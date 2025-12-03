Города готовятся к моменту, когда из кранов перестанет течь вода: модели показали тревожные сроки

750 миллионов человек могут оказаться в зоне риска значительно раньше, чем предполагалось. Новые климатические расчёты показывают: темпы приближения "нулевой засухи" стремительно растут, а это означает, что нехватка воды может стать не просто локальной проблемой, а глобальным вызовом, способным изменить привычный уклад жизни целых государств. Результаты научных моделей говорят о том, что подобные сценарии могут затронуть не только засушливые регионы, но и территории, которые раньше считались относительно безопасными. Об этом сообщает Nature Communications.

Усиление засух: что показывают новые климатические данные

Свежие данные, представленные исследователями из Центра физики климата IBS (ICCP) Пусанского национального университета, показывают: глобальное потепление существенно повышает вероятность многолетних засух. Учёные использовали современные модели, чтобы определить, когда в разных регионах мира наступает критическая точка, при которой потребность в воде превышает её естественное поступление из осадков, рек и водохранилищ.

Эта точка носит название "нулевой день засухи" (Day Zero Drought). Кейптаун и Ченнаи уже пережили подобные кризисы: города практически полностью исчерпали запасы пресной воды и были вынуждены вводить жёсткие ограничения. Эти случаи стали тревожным сигналом для мирового сообщества, показав, насколько ограниченными могут оказаться ресурсы даже в мегаполисах.

"Наше исследование показывает, что глобальное потепление вызывает и усугубляет засуху по всему миру. Даже если мы достигнем целевого показателя в 1,5 °C, сотни миллионов людей всё равно столкнутся с беспрецедентной нехваткой воды", — говорит кандидат наук Равинандрасана, первый автор исследования.

Хотя дефицит воды давно обсуждается экспертами, новые данные подтверждают: скорость наступления экстремальных гидрологических условий ускоряется. Местам, которые считались достаточно устойчивыми, теперь тоже угрожают изменения в распределении водных ресурсов.

Как меняется карта мировых засух

Климатические симуляции на основе сценариев выбросов SSP3-7.0 и SSP2-4.5 показывают, что всё больше регионов двигается к состоянию, когда природные источники не смогут восполнить растущий спрос. Это касается и городов, и сельских районов, где водные ресурсы напрямую связаны с урожаями и качеством жизни миллионов людей.

Исследователи выявили зоны повышенной уязвимости:

Средиземноморье;

южная часть Африки;

некоторые территории Северной Америки;

отдельные регионы Азии.

По оценкам моделирования, в ближайшие 15 лет до 35 % наиболее уязвимых регионов могут столкнуться с экстремальными климатическими изменениями. К концу века под угрозой окажутся около 750 миллионов человек — 470 миллионов жителей городов и 290 миллионов сельских районов.

"Согласно нашим расчётам, из-за растущей интенсивности гидрологического стресса 14 % крупных водоёмов могут высохнуть уже во время первых засушливых периодов, что серьёзно повлияет на уровень жизни людей", — отмечает профессор Кристиан Франкце из Центра физики климата IBS.

Рост нагрузки на водохранилища означает, что многие системы уже работают на пределе. Если уровень осадков продолжит снижаться, а температура — расти, то в ряде регионов возникнет риск разрушения привычной инфраструктуры водоснабжения.

Растущая уязвимость водных систем

Особенно тревожной является тенденция к участившимся эпизодам резкого истощения водных запасов, которые возникают внезапно и продолжаются годами. В таких условиях страдают не только бытовые потребности населения, но и сельское хозяйство, промышленность, энергетика.

"Засухи нулевого дня — это уже не далёкая перспектива: они происходят прямо сейчас. Без немедленных мер по адаптации и устойчивому управлению водными ресурсами сотни миллионов людей, скорее всего, столкнутся с беспрецедентной нехваткой воды в будущем", — говорит Равинандрасана.

От изменений климата страдают как крупные города, так и мелкие фермерские сообщества, которым сложно быстро перестроиться. Потеря водоёмов приводит к снижению урожайности, повышению цен на продукты питания и ослаблению продовольственной безопасности.

Сравнение уязвимых регионов: города против сельских территорий

Климатические модели показывают, что разные территории будут испытывать разную степень давления. Городская и сельская инфраструктура также реагируют на нехватку воды не одинаково.

Средиземноморье, например, считается самым уязвимым городским регионом. Плотность населения, туризм и интенсивное сельское хозяйство повышают потребление воды, а изменения климата ограничивают её естественное пополнение. Сельские районы Африки и Азии страдают по другим причинам: отсутствие устойчивых водных систем делает засуху опаснее, потому что общины сильно зависят от местных водоёмов и сезонных рек.

Понятно, что децентрализованные и слабозащищённые системы управления водой хуже реагируют на климатические катастрофы. Поэтому даже менее заселённые территории могут оказаться в более критическом положении, чем мегаполисы.

Плюсы и минусы ключевых стратегий управления водой

Для адаптации требуется комплекс мер, а каждая стратегия имеет сильные стороны и ограничения. Это важно учитывать, чтобы принимать устойчивые решения.

Основные потенциальные преимущества разных стратегий:

расширение систем хранения воды снижает риск полного истощения запасов в засуху;

внедрение технологий повторного использования воды помогает уменьшить нагрузку на водоёмы;

улучшение мониторинга позволяет оперативно реагировать на кризисы;

модернизация ирригации увеличивает эффективность сельского хозяйства.

Есть и слабые стороны:

создание крупных инфраструктурных систем требует значительных инвестиций;

малодоходные страны не всегда могут внедрить современные технологии;

масштабные водные проекты могут вызывать экологические последствия;

изменения в управлении требуют координации между государством, бизнесом и населением.

Чем раньше регионы начнут адаптироваться, тем меньше будет вероятность столкнуться с "нулевым днём" в полном его проявлении.

Советы по устойчивому управлению водными ресурсами

Вопрос адаптации стоит особенно остро в городах и регионах с растущим населением. Для повышения устойчивости водных систем полезно придерживаться ряда подходов:

Оценивать текущие источники воды и определять, какие из них наиболее уязвимы к климатическим изменениям. Инвестировать в технологии очистки и повторного использования воды, чтобы снизить нагрузку на природные водоёмы. Планировать развитие городов с учётом будущей гидрологической нагрузки. Создавать образовательные программы для населения, повышающие уровень грамотности в вопросах экономии воды. Встраивать системы раннего предупреждения о засухах, основанные на данных спутников и метеорологии. Укреплять природные экосистемы — леса, почвы, водно-болотные угодья — поскольку они улучшают удержание влаги. Пересматривать нормы потребления воды в зданиях, промышленности и сельском хозяйстве.

Такие меры позволяют смягчить последствия климатических изменений и подготовить инфраструктуру к будущим нагрузкам.

Популярные вопросы о нехватке воды

Когда регионы начнут сталкиваться с нулевым днём засухи?

Согласно моделированию, первые критические периоды могут наступить уже в ближайшие 10-15 лет в ряде уязвимых регионов. Это касается зон, где наблюдаются снижение осадков, рост температуры и повышенное потребление воды.

Можно ли предотвратить высыхание водохранилищ?

Полностью исключить этот риск невозможно, но раннее внедрение адаптационных мер может существенно снизить вероятность истощения водных ресурсов. Для этого используют мониторинг, модернизированные системы распределения воды и экологическое восстановление.

Кому угрожает дефицит воды больше — городам или сельским регионам?

Города более уязвимы из-за высокой плотности населения, а сельские районы — из-за зависимости от локальных природных источников. Фактически обе территории рискуют сталкиваться с различными, но одинаково серьёзными последствиями.