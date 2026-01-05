Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Падение нефти
Падение нефти
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 10:33

Обратный отсчёт запущен: у мировой нефтяной карты внезапно появился чёткий край

Мировых запасов нефти хватит примерно на 52 года — SciencePost

52 года — цифра, которая звучит как тревожный сигнал, но редко становится поводом для реальных решений. Именно столько, по текущим оценкам, может продлиться мировая нефтедобыча при сохранении нынешних темпов. Несмотря на разговоры об энергопереходе, нефть по-прежнему остается ключевым ресурсом глобальной экономики. Об этом сообщает Sciencepost.

Кто сегодня контролирует крупнейшие запасы нефти

Под нефтяными запасами понимаются объемы сырья, которые можно извлечь из разведанных месторождений с учетом текущих технологий и экономических условий. В июне 2025 года Visual Capitalist представил инфографику с десяткой стран, обладающих крупнейшими доказанными запасами нефти.

Лидером рейтинга стала Венесуэла с показателем около 303 млрд баррелей. Далее следуют Саудовская Аравия, располагающая 267 млрд баррелей, и Иран с запасами примерно 209 млрд. Остальные участники топ-10 заметно уступают тройке лидеров и не превышают уровень в 200 млрд баррелей.

В список также входят Ирак с 145 млрд баррелей, Объединенные Арабские Эмираты — около 113 млрд и Кувейт, владеющий примерно 102 млрд баррелей нефти. Эти государства формируют основу глобального нефтяного баланса и продолжают определять ситуацию на энергетических рынках.

ОПЕК и исключения из правил

Почти все страны из первой десятки входят в ОПЕК. Исключение составляют только Канада и США. Канадские доказанные запасы оцениваются в 163 млрд баррелей, американские — примерно в 74 млрд. Несмотря на отсутствие членства в картеле, обе страны активно влияют на мировой рынок нефти.

Параллельно усиливается интерес к устойчивости энергосистем, особенно на фоне климатических рисков и аварий. В этом контексте все чаще обсуждается роль домашних аккумуляторов, которые позволяют поддерживать энергоснабжение при чрезвычайных ситуациях и снижать нагрузку на централизованные сети.

Что означает 52 года и почему это не приговор

По оценке ресурса "Знание энергетики", в 2020 году мировые доказанные запасы нефти составляли около 1,732 трлн баррелей. При нынешних темпах добычи этого объема теоретически хватило бы примерно на 52 года. Однако специалисты подчеркивают, что этот срок условен.

Со временем производительность месторождений снижается, а экономические и политические условия меняются. Дополнительное давление оказывают климатическая повестка и экологические ограничения, что ускоряет поиск альтернативных источников энергии и новых технологий хранения.

Доказанные, вероятные и возможные резервы

Речь идет исключительно о доказанных запасах. Помимо них существуют вероятные и возможные резервы. Вероятными считаются ресурсы с шансом промышленной добычи более 50%, возможными — с вероятностью от 10 до 50%, следует из данных платформы Geoconfluences.

Границы между этими категориями подвижны. Технологический прогресс и изменение рыночных условий способны переводить ресурсы из одной группы в другую. Уже сейчас в энергетике активно обсуждаются решения вроде натрий-ионных аккумуляторов, которые рассматриваются как более доступная альтернатива литиевым системам хранения энергии.

Оценка запасов нефти давно перестала быть чисто техническим вопросом. Эти цифры остаются важным элементом глобальной геостратегии, где углеводороды продолжают играть ключевую роль даже на фоне ускоряющегося энергетического перехода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Миграции рыб раскрывают тайны экосистемы сумеречной зоны — Океанографический институт Вудс-Хоул вчера в 1:57
Сумеречная зона как капсула времени: рыба, которая объясняет поведение хищников на глубине

Как небольшая рыба изменяет структуру океанских экосистем? Откройте секреты миграций bigscale pomfret и узнайте, какую роль она играет в сумеречной зоне океана.

Читать полностью » Древние люди посещали территорию современной пустыни — Nature 03.01.2026 в 21:46
Следы возрастом 115 000 лет в пустыне: объект, который появился там, где людей быть не могло

Следы возрастом 115 тысяч лет в пустыне Нефуд показывают, что люди проникали вглубь Аравии гораздо раньше, чем считалось, следуя за водой и климатом.

Читать полностью » Бактерию способную жить без света и кислорода нашли в Сибири — ТГУ 03.01.2026 в 17:46
Эта бактерия выживает в аду без света и кислорода: учёные первыми поймали неуловимую форму жизни

Учёные ТГУ первыми в мире выделили живую бактерию Desulforudis audaxviator из глубинных вод Сибири и выяснили, что она делится раз в 28 часов.

Читать полностью » Сенсационная находка: корабль XVI века найден на глубине 2500 м — Le Monde 03.01.2026 в 13:56
Затонувший мир, который не сдался времени: что скрывает торговое судно на недосягаемой глубине

В южной Франции обнаружили почти полностью сохранённое судно XVI века. Этот "временной капсулой" может изменить представление о торговле в Средиземноморье эпохи Возрождения.

Читать полностью » Основная часть рельефа Земли находится под поверхностью океана — Earth 03.01.2026 в 9:38
Океан выглядит пустым лишь сверху: внизу лежит мир, о котором редко говорят вслух

Под поверхностью океанов скрывается рельеф, который по масштабам превосходит сушу. Шельфы, впадины и подводные горы формируют неизвестный мир планеты.

Читать полностью » Палеонтологи нашли позвонки гигантской акулы в формации Дарвина — Communications Biology 03.01.2026 в 9:17
Океан раннего мела оказался не таким безопасным: суперхищники вышли на охоту раньше времени

Австралийские позвонки показали: гигантские акулы возникли раньше, чем думали, и их ранняя эволюция могла начаться в Южном полушарии.

Читать полностью » Исследователи датировали череп денисовца возрастом 146 тысяч лет — РИА Новости 03.01.2026 в 9:17
Прошлое треснуло по швам: 6 открытий 2025 года изменили историю человечества одним ударом

2025 год принес открытия о денисовцах, скифах и древних мумиях. Ученые выяснили, где родились индоевропейские языки и как создавали моаи.

Читать полностью » Археологи нашли кремированное захоронение женщины в скальном убежище — Science Advances 03.01.2026 в 9:17
Кремированный костёр не погас 9500 лет: в Малави нашли место, где смерть стала обрядом памяти

Археологи в Малави нашли древнейшее свидетельство кремации: женщину сожгли на месте погребения 9500 лет назад, сохранив след ритуала.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Семейные отели Турции вводят ограничения на заселение мужчин без пары — Вечерняя Москва
Туризм
Стамбул возглавил рейтинг зарубежных направлений у россиян на Новый год — OneTwoTrip
Красота и здоровье
Малинникова выделила беременных и детей как группы риска гонконгского гриппа — РИА Новости
ДФО
ДВФУ разработал тест для экспресс-диагностики рака на морских ферментах — ТАСС
Мир
Трамп назвал Маска хорошим парнем и отметил его лучшие побуждения — РИА Новости
Туризм
На пункте Маньчжурия возникли задержки по техническим причинам — Генконсульство РФ
Общество
ЦБ сообщил о замедлении роста реальных окладов в России в 2025 году — РИА Новости
Россия
В 2025 году суды РФ вынесли рекордные 100 пожизненных приговоров — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet