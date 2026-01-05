Обратный отсчёт запущен: у мировой нефтяной карты внезапно появился чёткий край

52 года — цифра, которая звучит как тревожный сигнал, но редко становится поводом для реальных решений. Именно столько, по текущим оценкам, может продлиться мировая нефтедобыча при сохранении нынешних темпов. Несмотря на разговоры об энергопереходе, нефть по-прежнему остается ключевым ресурсом глобальной экономики. Об этом сообщает Sciencepost.

Кто сегодня контролирует крупнейшие запасы нефти

Под нефтяными запасами понимаются объемы сырья, которые можно извлечь из разведанных месторождений с учетом текущих технологий и экономических условий. В июне 2025 года Visual Capitalist представил инфографику с десяткой стран, обладающих крупнейшими доказанными запасами нефти.

Лидером рейтинга стала Венесуэла с показателем около 303 млрд баррелей. Далее следуют Саудовская Аравия, располагающая 267 млрд баррелей, и Иран с запасами примерно 209 млрд. Остальные участники топ-10 заметно уступают тройке лидеров и не превышают уровень в 200 млрд баррелей.

В список также входят Ирак с 145 млрд баррелей, Объединенные Арабские Эмираты — около 113 млрд и Кувейт, владеющий примерно 102 млрд баррелей нефти. Эти государства формируют основу глобального нефтяного баланса и продолжают определять ситуацию на энергетических рынках.

ОПЕК и исключения из правил

Почти все страны из первой десятки входят в ОПЕК. Исключение составляют только Канада и США. Канадские доказанные запасы оцениваются в 163 млрд баррелей, американские — примерно в 74 млрд. Несмотря на отсутствие членства в картеле, обе страны активно влияют на мировой рынок нефти.

Параллельно усиливается интерес к устойчивости энергосистем, особенно на фоне климатических рисков и аварий. В этом контексте все чаще обсуждается роль домашних аккумуляторов, которые позволяют поддерживать энергоснабжение при чрезвычайных ситуациях и снижать нагрузку на централизованные сети.

Что означает 52 года и почему это не приговор

По оценке ресурса "Знание энергетики", в 2020 году мировые доказанные запасы нефти составляли около 1,732 трлн баррелей. При нынешних темпах добычи этого объема теоретически хватило бы примерно на 52 года. Однако специалисты подчеркивают, что этот срок условен.

Со временем производительность месторождений снижается, а экономические и политические условия меняются. Дополнительное давление оказывают климатическая повестка и экологические ограничения, что ускоряет поиск альтернативных источников энергии и новых технологий хранения.

Доказанные, вероятные и возможные резервы

Речь идет исключительно о доказанных запасах. Помимо них существуют вероятные и возможные резервы. Вероятными считаются ресурсы с шансом промышленной добычи более 50%, возможными — с вероятностью от 10 до 50%, следует из данных платформы Geoconfluences.

Границы между этими категориями подвижны. Технологический прогресс и изменение рыночных условий способны переводить ресурсы из одной группы в другую. Уже сейчас в энергетике активно обсуждаются решения вроде натрий-ионных аккумуляторов, которые рассматриваются как более доступная альтернатива литиевым системам хранения энергии.

Оценка запасов нефти давно перестала быть чисто техническим вопросом. Эти цифры остаются важным элементом глобальной геостратегии, где углеводороды продолжают играть ключевую роль даже на фоне ускоряющегося энергетического перехода.