Дикая природа тает быстрее льдов: биомасса животных упала до уровня, где люди стали главной массой

Если остановиться на оживлённой городской улице, кажется, что планета целиком принадлежит людям, но за этим ощущением скрывается куда более глубокая трансформация природы. Новые исследования показывают, насколько сильно человечество изменило структуру живого мира и как эти изменения продолжают развиваться. Учёные представили данные, которые демонстрируют масштабное сокращение биомассы диких млекопитающих и рост доли человека и домашнего скота в общей массе жизни на Земле. Об этом сообщает журнал Nature Ecology & Evolution (NEE).

Как менялась биомасса животных с XIX века

Современный человек редко задумывается о том, как выглядел мир до индустриальной эпохи. Однако масштаб изменений становится очевиден, когда учёные анализируют общий вес млекопитающих — от морских китов до наземных животных. Исследования лабораторий Калифорнийского технологического института и Института Вейцмана показали: с 1850 года биомасса диких млекопитающих сократилась примерно на 70 %. Это означает, что огромные популяции животных стали меньше весить в совокупности, даже если отдельные виды существуют и сегодня.

Одновременно биомасса людей увеличилась примерно на 700 %, а масса домашнего скота выросла ещё на 400 %. Такой дисбаланс указывает не просто на рост населения, но и на влияние сельского хозяйства, освоения новых территорий и изменения экосистемных процессов. Сегодня общий вес людей и одомашненных животных составляет около 1,1 миллиарда тонн, что делает их доминирующей группой млекопитающих на планете.

По словам исследователей, подобные данные необходимы для оценки "синдрома смещения базовой линии". Человек привыкает к текущему состоянию природы и воспринимает его как норму, забывая, насколько богаче и разнообразнее экосистемы были раньше. В этом контексте исторические количественные показатели становятся важным инструментом восстановления экологической памяти общества.

"Мы можем измерить связи между организмами и превратить интуитивные представления в конкретные ряды данных", — сказал Роб Филлипс.

Почему перемещение живых организмов меняется

Помимо общей биомассы учёные впервые измерили "передвижение биомассы" — показатель, который умножает массу организмов на расстояние, которое они преодолевают за год. Такой подход позволяет сравнивать движение людей, диких животных, миграционные маршруты птиц и даже перемещение морских существ в одном масштабе.

Исследование группы под руководством Юваля Розенберга показало: современный человек передвигается в 40 раз больше, чем все виды диких животных вместе взятые. При этом учитываются не только пешие передвижения, но и транспорт: автомобили, поезда, самолёты и велосипеды. Наиболее значимую долю составляет автомобильный транспорт — около 65 % перемещения человеческой биомассы.

Такой показатель объясняется не только количеством людей, но и образами жизни. Каждый человек ежедневно преодолевает в среднем около 30 километров, тогда как многие животные сокращают перемещения из-за разрушения среды обитания, фрагментации ландшафтов и снижения численности популяций.

"Мы нередко восхищаемся природой, забывая, насколько мы сами изменили направление её потоков", — сказал Рон Майло.

Как снижение подвижности животных меняет экосистемы

Перемещение животных — не просто часть их поведения, но важный экологический процесс. Миграции и ежедневная активность многих видов способствуют распространению семян, переносу питательных веществ, поддержанию плодородия почв и равновесия в пищевых цепях. Когда эти потоки ослабевают, системы становятся менее устойчивыми.

Учёные отмечают, что ограничение подвижности снижает выживаемость животных, уменьшает размеры ареалов и приводит к изоляции отдельных популяций. Это влияет на то, как поддерживаются леса, как работают речные экосистемы и какими темпами восстанавливаются ресурсы. В совокупности такое сокращение движения может ослаблять естественные процессы, которые много лет формировали устойчивость биосферы.

Особенно заметные изменения произошли в океанах. Морские млекопитающие, такие как киты, потеряли около 70 % своей биомассы по сравнению с XIX веком. Промысловая охота, изменения климата и рыболовство сократили популяции настолько, что глобальные биогеохимические циклы перестали работать в прежнем объёме.

"Когда-то китовый помёт удобрял океаны. Сегодня его количество сопоставимо с мировыми объёмами удобрений, которых не хватает из-за сокращения китов", — сказал Филлипс.

Как биомасса людей и животных изменила экологический баланс

Рост населения и увеличение количества домашних животных изменили структуру всей планеты. Сегодня сельскохозяйственные животные — крупный рогатый скот, свиньи, овцы — занимают значительную часть биомассы суши. Эти виды адаптированы к жизни рядом с человеком, поэтому их численность растёт по мере расширения сельского хозяйства.

Дикие виды, напротив, сталкиваются с деградацией мест обитания, конкуренцией с хозяйственной деятельностью и климатическими изменениями. Некоторые популяции исчезли полностью, другие уменьшились в десятки раз. Хотя в ряде регионов ведутся программы восстановления — например, охрана крупных хищников или перепроектирование природных территорий, — их эффективность пока не компенсирует масштаб общемировых потерь.

Исследователи подчеркивают: будущее зависит от того, как люди будут развивать инфраструктуру, использовать ресурсы, путешествовать и модернизировать сельское хозяйство. Только системные решения способны замедлить или остановить снижение биомассы диких животных и сохранить биологическое разнообразие.

Сравнение биомассы людей, диких животных и домашних видов

При сравнении современных показателей становится видно, насколько дисбаланс велик. Совместная биомасса людей и домашних животных превышает биомассу диких в десятки раз. Это влияет на потребление кормов, перераспределение почвенных ресурсов и нагрузку на водные системы. Дикие животные, особенно крупные виды, оказались в меньшинстве, что делает экосистемы более хрупкими.

Сравнение таких данных помогает понять, почему восстановление природных процессов требует многолетних усилий. Каждая группа животных играет свою роль в поддержании устойчивости ландшафтов. Домашние виды зависят от человека, тогда как дикие действуют как самостоятельная часть природных циклов.

Советы по снижению воздействия на биомассу и природные ресурсы

Сокращайте использование личного транспорта, отдавая предпочтение общественному или велосипедам. Поддерживайте программы восстановления диких животных и охраны природных территорий. Выбирайте продукты от производителей, использующих устойчивые методы сельского хозяйства. Сокращайте отходы и перерабатывайте материалы, чтобы уменьшить давление на природные ресурсы. Используйте энергосберегающие технологии и ищите способы уменьшить потребление энергии.

Популярные вопросы об изменении биомассы и подвижности животных

1. Почему биомасса диких млекопитающих уменьшилась?

Основные причины — промышленная охота, сокращение среды обитания, изменение климата и конкуренция с хозяйственной деятельностью человека.

2. Почему движение животных важно для экосистем?

Миграции и перемещения распределяют питательные вещества, поддерживают генетическое разнообразие и стабилизируют природные процессы.

3. Можно ли восстановить биомассу диких животных?

Да, при комплексных мерах — охране территорий, восстановлении среды обитания и регулировании ресурсов — показатели могут улучшиться.