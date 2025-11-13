Китай сдает позиции: как машины из Поднебесной теряют рынок России

За десяти месяцев 2025 года в России было продано 94,5 тысячи автомобилей от международных брендов. Эти машины поступают в страну не через официальные каналы, так как большинство крупных мировых производителей прекратили свою деятельность в России весной 2022 года. Как сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков, доля таких автомобилей на российском рынке за этот период составила чуть меньше 9%.

Падение продаж автомобилей иностранных марок в России оказалось несколько меньше по сравнению с общим состоянием рынка. В частности, в 2025 году объем продаж автомобилей глобальных брендов снизился на 8%, что является более мягким падением, чем у отечественных автомобилей, где снижение составило 20%. При этом продажи китайских автомобилей показали еще более серьезное снижение — на 27%.

Самые популярные марки среди иностранных автомобилей в России

Тенденции на российском авторынке 2025 года показывают, что спрос на автомобили от известных мировых производителей сохраняется, несмотря на сокращение поставок. Наибольшую долю среди них занимает японская Toyota, которая в этом году продолжает удерживать лидерство с показателем 22,6% от общего числа проданных машин.

Затем идет немецкая BMW с долей рынка в 12,8%. Также популярны автомобили от южнокорейских брендов: Kia и Hyundai, чьи доли составляют 8,5% и 7,2% соответственно. Не отстает от них и Mercedes-Benz, тоже с долей 7,2%. Эти марки, наряду с Volkswagen, Skoda, Mazda, Lexus и Audi, составляют топ-10 самых продаваемых брендов в России среди иностранных производителей.

Интересно, что на начало второй десятки по продажам попали такие премиальные марки, как Land Rover и Porsche, а также японская Honda и американский RAM. Однако стоит отметить, что за пределами этой топ-10 можно встретить только одну официально продаваемую корейскую марку — KGM.

Китайские заводы, а не Россия

Особое внимание стоит уделить тому факту, что почти половина автомобилей глобальных брендов, проданных в России в 2025 году, была собрана на китайских заводах. Это подтверждает продолжающееся влияние китайской автомобильной промышленности на российский рынок, несмотря на более низкие продажи китайских автомобилей. По мнению Сергея Целикова, значительная часть мировых брендов теперь использует китайские мощности для производства автомобилей, что также сказывается на структуре предложения.

Советы шаг за шагом по выбору автомобиля

Выбирая автомобиль в 2025 году, важно учесть ряд факторов, влияющих на цену и качество. Данный блок предложит советы по выбору машин, которые лучше всего подходят для российского рынка, а также доступных опций.

Оцените, на каком заводе был собран автомобиль. При выборе стоит учитывать, что автомобили, собранные на китайских заводах, могут иметь более низкую цену, но могут отличаться качеством сборки. Обратите внимание на модель, поскольку на российских дорогах популярны такие бренды, как Toyota и BMW, благодаря своей надежности и широкому сервисному обслуживанию. Не забывайте про послепродажное обслуживание. Сервисы для популярных марок, таких как Hyundai и Kia, распространены по всей стране.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Выбор автомобиля, собранного на неизвестном заводе в Китае.

Последствие: Возможное низкое качество сборки и долгий срок доставки запчастей.

Альтернатива: Выбирайте автомобили, собранные в странах с высокоразвитыми стандартами автопроизводства, например, автомобили от Toyota или BMW. Ошибка: Игнорирование консультации с профессионалами при покупке.

Последствие: Возможность покупки не самой подходящей модели по критериям надежности и стоимости.

Альтернатива: Проконсультируйтесь с экспертами или посетите автомобильный форум, чтобы узнать мнения владельцев о выбранной модели. Ошибка: Слишком высокая ставка на внешность автомобиля.

Последствие: Пренебрежение функциональностью и безопасностью.

Альтернатива: Помимо внешнего вида, обращайте внимание на технические характеристики и отзывы владельцев о комфорте и безопасности.

А что если…

…глобальные бренды вернутся в Россию и снова начнут поставки автомобилей? В таком случае можно ожидать возвращение более широкого выбора моделей, а также рост конкуренции среди производителей. Вероятно, это приведет к снижению цен и улучшению качества обслуживания, что будет выгодно для потребителей.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Разнообразие моделей на российском рынке. Высокая стоимость импортируемых автомобилей. Удобное послепродажное обслуживание популярных марок. Зависимость от ценовой политики иностранных производителей. Наличие премиальных марок. Сложности с гарантийным обслуживанием для некоторых моделей.

FAQ

Как выбрать автомобиль для России?

Выбирайте машину с хорошей репутацией на рынке, например, Toyota или BMW. Обратите внимание на отзывы и условия обслуживания. Сколько стоит автомобиль глобального бренда в 2025 году?

Стоимость зависит от марки и модели. Например, автомобили Kia и Hyundai в среднем дешевле, чем BMW или Mercedes-Benz. Что лучше: покупать машину, собранную в России или на китайском заводе?

Машины, собранные в России, могут иметь лучшее послепродажное обслуживание и доступность запчастей, но машины с китайских заводов могут быть более выгодными по цене.

Мифы и правда

Миф : Китайские автомобили хуже, чем те, что собраны в других странах.

Правда : Многие китайские автомобили имеют отличное качество, а сборка на китайских заводах таких брендов, как Toyota , доказала свою надежность.

Миф: Только дорогие автомобили обеспечат долгий срок службы.

Правда: Некоторые модели более доступных брендов, например Kia или Hyundai, имеют отличное качество и долгий срок службы.

3 интересных факта

Почти половина автомобилей глобальных брендов в России была собрана в Китае. Самая продаваемая марка в России — Toyota, с долей 22,6%. В 2025 году продажи китайских автомобилей в России снизились на 27%.

Исторический контекст