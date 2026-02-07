Самолётов всё больше, неба — меньше: глобальный рост авиации ведёт к скрытому коллапсу

Проблема перегруженного неба из теоретического прогноза постепенно становится реальностью. В ближайшие десятилетия авиация столкнется с ситуацией, когда количество рейсов и пассажиров превысит возможности существующей инфраструктуры. Эксперты предупреждают: без системных решений "воздушные пробки" могут стать обычным явлением. Об этом сообщает Турпром.

Мир входит в фазу авиационного роста

Международный совет аэропортов (ACI) представил долгосрочный прогноз развития отрасли, подтверждающий устойчивое восстановление авиаперевозок после пандемии. Согласно отчету "Прогнозы мирового аэропортового трафика на 2025-2054 годы", уже к 2026 году глобальный пассажиропоток достигнет 10,2 млрд человек, превысив допандемийный уровень примерно на 7%.

Дальнейшие оценки выглядят еще масштабнее. К 2045 году через аэропорты мира будет проходить около 18,8 млрд пассажиров, а к 2054 году — более 23 млрд. Среднегодовой рост оценивается на уровне 3%. Это означает, что авиация сохранит ключевую роль в международной мобильности, туризме и мировой экономике. При этом рынок все чаще демонстрирует нестабильность, включая периоды временной паузы, подобные тем, что наблюдались на фоне анализа цен на авиабилеты по России.

Азиатско-Тихоокеанский регион выходит в лидеры

Рост пассажиропотока будет распределяться неравномерно. По данным ACI, основной центр притяжения смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. К середине века на него может приходиться почти половина мирового пассажиропотока — около 10 млрд человек в год.

Для сравнения, Европа за тот же период выйдет примерно на 5,1 млрд пассажиров, а Северная и Южная Америка — около 4,1 млрд. Такой сдвиг означает появление новых авиационных хабов, изменение привычных маршрутов и расширение географии перелетов. Для российских туристов это может обернуться большим выбором направлений и пересадок при полетах в страны Азии.

Инфраструктура под давлением

Несмотря на оптимистичные прогнозы, в ACI подчеркивают: рост не гарантирован автоматически. Генеральный директор организации Джастин Эрбаччи указывает на структурные ограничения, которые уже сейчас сдерживают развитие отрасли. Среди них — перегруженность аэропортов, дефицит пропускной способности, задержки с поставками новых самолетов и усложнение операционных процессов.

"Недостаточные инвестиции при растущем спросе приведут к системным узким местам и потере значительных экономических возможностей", — отмечается в материалах ACI.

Для пассажиров эти проблемы проявляются не только в небе, но и на земле — в очередях, задержках и хаотичном поведении в терминалах, что наглядно отражают ситуации вокруг получения багажа в аэропортах. Дополнительную нагрузку создают геополитические факторы и требования экологического перехода, увеличивающие издержки авиакомпаний.

Что это значит для пассажиров

Для туристов глобальные изменения несут как новые возможности, так и риски. С одной стороны, ожидается развитие региональных аэропортов и появление новых маршрутов. С другой — инфраструктурные ограничения могут приводить к задержкам и росту стоимости билетов в периоды высокой нагрузки. Понимание этих процессов помогает заранее оценивать будущие условия путешествий и причины изменений на рынке авиаперевозок.