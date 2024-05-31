Астролог Тамара Глоба поделилась прогнозами о завершении специальной военной операции (СВО) на Украине.

Согласно информации, опубликованной на сайте газеты "Московский комсомолец", Глоба предсказала заключение мирного договора. Однако она отметила, что несмотря на его подписание, люди, стремящиеся к терроризму и разрушениям, а также к активизации военных действий, продолжат свои попытки.

Глоба также указала, что первые серьёзные переговоры о мире начнутся в ближайшем будущем. В частности, она утверждает, что через несколько месяцев недружественные страны сами начнут искать компромисс, осознав, что дальнейшее развитие конфликта может стать неконтролируемым.

Астролог считает, что первые мирные договоры могут быть подписаны уже этой осенью, когда в ряде стран пройдут выборы. Она прогнозирует, что крепкий мир на Украине наступит в 2026 году, после чего начнётся мирное время.

По мнению Глобы, Россию ожидают мирные и долгие годы, как в 70-х годах прошлого века. После окончания СВО, по её мнению, отношение к нашей стране в мире кардинально изменится, и даже нынешние недружественные страны будут стремиться наладить с ней отношения.

Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)