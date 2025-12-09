Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина выбирает лак
Женщина выбирает лак
© https://unsplash.com by Anna Keibalo is licensed under Free
Екатерина Лаврова Опубликована сегодня в 20:10

Маникюр стал искусством: как блестящая идея изменила индустрию красоты

Глиттерные лаки стали главным трендом сезона — визажист Дебора Липпман

Мода на яркий маникюр возвращается, но теперь она наполнена новым смыслом. В центре этой волны — визажист и предприниматель Дебора Липпман, которая превратила глиттерный лак из атрибута подростковых экспериментов в символ стиля и самовыражения. Её коллекции вдохновляют, а каждый новый оттенок становится событием в мире красоты. Об этом сообщает Into The Gloss.

Искусство блестеть: как глиттер стал символом креативности

Когда Дебора Липпман представила свой легендарный лак Happy Birthday, мир ногтевого дизайна словно взорвался фейерверком. Это был не просто лак с блёстками, а настоящий праздник в бутылке — густая масса с крупными металлическими частицами, создающая эффект объемного сияния. Липпман первой признала, что снять такой лак непросто, но предложила решение — специальные салфетки Stripper to Go, которые делают процесс ухода простым и безопасным.

Коллекция быстро стала культовой. Девушки, уставшие от однотонных кремовых покрытий, начали искать необычные варианты, а Happy Birthday стал символом свободы в выборе цвета и фактуры. С того момента глиттер перестал быть аксессуаром — он стал частью модного высказывания, отражающего индивидуальность.

"Я всегда хотела, чтобы женщины могли выражать себя через цвет и текстуру", — отмечается на сайте Into The Gloss.

Липпман не остановилась на успехе и каждую сезонную коллекцию превращала в маленький эксперимент. Она добавляла новые формы блёсток, оттенки металлов и текстуры, создавая сложные визуальные эффекты, которые играли на свету, словно драгоценные камни. Похожую роль в индустрии сыграл бренд Dior Skin Tint, предложивший формулу лёгкого макияжа с естественным сиянием.

Эволюция цвета: от Boom Boom Pow до Ray of Light

Одним из первых хитов после Happy Birthday стал Boom Boom Pow - прозрачный лак с частицами золота разного размера. Он выглядел дорого, современно и идеально подходил для вечерних образов. Чуть позже появился Glitter in the Air - мягкий, почти акварельный оттенок с нежными голубыми и розовыми включениями, который мгновенно покорил подиумы и модные журналы.

Каждый новый релиз сопровождался историей. Так, на одном из показов в Нью-Йорке визажисты использовали Glitter in the Air для создания эффекта "воздушных ногтей" — легких и сияющих. После этого оттенок стал любимцем модных блогеров и селебрити, которые стремились добавить в свой образ немного сказочного блеска.

"Это лак, который выглядит как утреннее небо после дождя", — говорится в описании бренда Deborah Lippmann.

Сегодня Липпман пошла дальше, представив серию 3D Holographic nail lacquer. Новые лаки, такие как Sweet Dreams (розовый) и Ray of Light (голубой), создают эффект глубины, напоминающий детские желейные сандалии: прозрачные, но объёмные, с мягким мерцанием. Этот приём сочетает детскую ностальгию и современную эстетику минимализма.
Актуальные тенденции в уходе за волосами и макияжем, например популярные кофейные оттенки волос, также следуют идее естественности и мягкого сияния.

Новая философия маникюра

Современный подход к дизайну ногтей уже не ограничивается простым выбором цвета. Липпман предлагает смотреть на ногти как на пространство для творчества. Её гиперпигментированные кремовые лаки, такие как On The Beach - насыщенный "ривьерский" синий, — дают возможность комбинировать покрытия, создавая индивидуальные решения.

"Носите один оттенок на руках, другой — на ногах, или сочетайте глиттер и крем в одном маникюре. Возможности безграничны", — говорит Дебора Липпман.

Эта философия отражает суть современной моды: свободу, индивидуальность и удовольствие от экспериментов. Маникюр перестаёт быть мелкой деталью — он превращается в часть визуальной идентичности, в способ заявить о себе без слов.

Технологии и инновации

За внешней красотой лаков стоят современные технологии. В составах коллекций Липпман нет формальдегида и толуола — опасных веществ, которые раньше часто применялись в косметике. Лаки создаются с заботой о здоровье ногтей, сохраняя прочность и блеск покрытия без вреда.

Такая комбинация эстетики и безопасности сделала бренд Липпман эталоном для индустрии. Всё больше компаний следует её примеру, внедряя формулы с витаминами и растительными маслами. Это подтверждает тренд на осознанную косметику — когда красота не противоречит заботе о себе.

Популярные вопросы о глиттерных лаках

Как выбрать глиттерный лак для повседневного использования?
Для ежедневного маникюра подойдут лаки с мелким или полупрозрачным блеском. Они не требуют сложного ухода и выглядят аккуратно даже при естественном освещении. Лучше выбирать покрытия с мелкими частицами — они проще в нанесении и снятии.

Сколько стоит лак Deborah Lippmann и где его купить?
Оригинальные лаки бренда стоят в среднем от 25 до 35 долларов за флакон. Приобрести их можно на официальном сайте, а также в крупных магазинах косметики и на онлайн-платформах вроде Sephora и Cult Beauty.

Что лучше: глиттерный или кремовый лак?
Выбор зависит от целей. Кремовые лаки подходят для строгих образов и офисного стиля, а глиттерные — для ярких акцентов и праздничных событий. Многие мастера советуют комбинировать оба типа: использовать глиттер на одном ногте или в качестве верхнего слоя.

Как ухаживать за ногтями после снятия глиттера?
После использования блестящего лака рекомендуется нанести питательное масло для кутикулы и укрепляющее средство для ногтей. Это поможет избежать сухости и ломкости после контакта с растворителями.

Маникюр как способ самовыражения

История бренда Deborah Lippmann — это не просто история успеха, а путь, который изменил отношение к маникюру. Глиттер перестал быть символом подростковых вечеринок — он стал элементом модной культуры, инструментом, через который можно говорить о себе, своих чувствах и настроении.

Современные тенденции в nail-дизайне показывают, что женщины всё чаще используют лак как форму искусства. Они создают миниатюрные картины, играют с текстурами и эффектами, выражая внутреннюю энергию и уникальность. В этом — истинное наследие Липпман, визажиста, которая подарила блеск миллионам ногтей по всему миру.

