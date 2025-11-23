Глиняные головы, что смотрели пустыми глазами: символы соляного духа возвращают культ, которого боялись даже в халколите

Одно из самых значимых археологических исследований последних лет продолжается на территории Провадия-Сольницата — древнейшего солеварного центра Европы, расположенного на северо-востоке Болгарии. В этом сезоне археологи нашли множество уникальных артефактов, проливающих свет на ритуалы, социальные структуры и строительные технологии людей, живших здесь более 7 тысяч лет назад. По словам археолога Степана Мирошниченко, эти находки помогают лучше понять путь формирования ранних урбанистических сообществ на Балканах и происхождение древней соляной экономики региона.

Монументальный курган и следы древней элиты

Значительная часть раскопок в 2024 году была сосредоточена на огромном кургане раннеримского периода, расположенном прямо над доисторическим поселением. Поднимаясь примерно на 13 метров и достигая 80 метров в основании, он представляет собой не единый комплекс, а слитые между собой более ранние курганы.

Археологи пока не нашли погребений внутри насыпи, однако подготовительные работы заложили основу для будущего сезона. Следующий этап будет посвящён исследованию двух построек на северо-западной части кургана — предполагаемых резиденций фракийского аристократа. Эти сооружения, частично разрушенные в позднеантичный период, имеют каменные основания, стены из сырцового кирпича и следы богатого декора. Фрагменты эллинистической керамики и ритуальных комплексов свидетельствуют о высоком статусе владельца и его участии в соляной экономике региона.

Доисторический протогород под курганом

Основная ценность Провадии-Сольницаты — слои, относящиеся к V-VI тысячелетию до н. э. Это старейшее известное место производства соли в Европе и одно из первых протогородских поселений. Здесь существовали укрепления, многоэтажные дома, производственные зоны, позволяющие говорить о развитой социальной и экономической структуре.

В этом сезоне внимание исследователей было сосредоточено на южном участке, где были обнаружены остатки двухэтажных построек позднего халколита. Одна из них выделялась необычно глубокими фундаментными траншеями и сохранившимися отверстиями для деревянных столбов.

"Что действительно увлекательно, — объяснил Николов, — так это глубина фундаментных траншей. Вы можете ясно видеть деревянные почтовые отверстия, которые поддерживали здание. Хотя двухэтажные дома известны с сайта, мы никогда раньше не сталкивались с такими методами строительства".

Такие конструкции свидетельствуют о высоком уровне инженерной мысли и адаптации к климатической нестабильности, из-за которой позже поселение было покинуто.

Соляная экономика и истоки наёмного труда

Соль была главным ресурсом Провадии-Сольницаты, и жизнь почти 400 жителей вращалась вокруг добычи, обработки и охраны этого ценного минерала. Археологи находят богатую коллекцию предметов — изящную керамику, кремневые орудия, каменные топоры.

Исследователи уверены, что часть керамики производилась мастерами из соседних поселений, нанятыми по заказу. Это стало аргументом для смелой гипотезы о существовании ранних форм контрактного найма.

"Это доисторическое общество опровергает веру в то, что оплаченный труд начинался с капитализма", — сказал Николов.

Таким образом, экономическая система поселения была гораздо сложнее, чем предполагалось ранее.

Следы вооружённых конфликтов

На территории поселения обнаружены наконечники стрел, свидетельствующие о неоднократных попытках захвата соляных сооружений. Несмотря на атаки, укрепления поселения — одни из самых ранних в Европе — позволили жителям успешно обороняться. Система укреплений включала массивные каменные стены, башни и рвы, демонстрируя высокий уровень оборонной архитектуры.

Археологи считают, что оборона также была частью социального устройства: вероятно, несколько родовых кланов властвовали над собственными соляными установками и коллективно защищали поселение от внешних угроз.

Ритуалы домашнего духа и загадочные подношения

Одним из самых впечатляющих открытий сезона стали строительные подношения — ритуальные жертвы, помещённые под полы домов. В одном здании археологи обнаружили необычно большое количество предметов: череп оленя, гудок, керамические сосуды, кремневый топор, украшенную посуду. Рядом лежали останки собаки и более двадцати кремневых инструментов.

Такая концентрация подношений свидетельствует о высокой значимости дома и его духовного покровителя. Ещё более редкой находкой стали следы очищения пространства огнём — практики, ранее не зафиксированной в регионе.

Одновременно в другом доме была обнаружена маленькая глиняная фигурка с круглой головой, ушами и двумя отверстиями-глазами. Археологи шутливо называют её "доисторическим смайликом". Ранее подобные треугольные керамические головы интерпретировали как изображения соляного божества, хотя в СМИ они порой становились источником "инопланетных" сенсаций.

Изобразительное искусство и архитектура халколита

В слоях этого сезона найдены следы красной охры — пигмента, которым украшали стены и керамику. Вероятно, охру измельчали, смешивали с водой и заливали в формы, создавая нечто наподобие мелков.

Куда больше вопросов вызвал обнаруженный в прошлом сезоне тяжёлый печной блок весом более тонны. Его расположение на втором этаже ставит перед учёными загадку: как жители 7000 лет назад смогли возвести многоэтажную конструкцию, выдерживающую такую нагрузку. Современные инженеры пока не предложили окончательного решения.

Также исследователям удалось определить предназначение странных сосудов с клювовидными носиками. Сравнение с данными о современных солеварнях показало, что их использовали для заливки рассола в процессе получения соли.

Сравнение ключевых находок сезона

Находка Датировка Значение Ритуальные подношения под полом ~4500 до н. э. Свидетельства духовных практик и обрядов очищения Двухэтажные дома с глубокими фундаментами Халколит Новый уровень строительных технологий Фракийские здания с богатым интерьером Римский период Указания на статус местной элиты Треугольные керамические головы Неолит-Халколит Символика соляного божества Следы вооружённых конфликтов Разные эпохи Доказательства борьбы за контроль над солью

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать ритуальные подношения исключительно погребальными.

Последствие: искажённая картина религиозных практик доисторических обществ.

Альтернатива: рассматривать их как часть строительных и бытовых ритуалов. Ошибка: интерпретировать керамические головы как изображения "инопланетян".

Последствие: упрощение и сенсационализация культурного наследия.

Альтернатива: анализировать их в контексте местных религиозных традиций. Ошибка: недооценивать инженерные способности древних строителей.

Последствие: ошибочные выводы о развитии технологий.

Альтернатива: учитывать археологические данные о многоэтажных конструкциях.

А что если…

Что если будущие раскопки обнаружат погребальный комплекс под курганом? Это может полностью изменить понимание социального статуса поселенцев.

Что если найденные керамические головы были частью единой религиозной системы? Тогда соляной центр может оказаться важнейшим культовым пунктом региона.

Что если тяжёлые печи — только часть сложной инженерной инфраструктуры? Возможно, жители создавали многоуровневые производственные площадки.

Плюсы и минусы археологической интерпретации Солницаты

Аспект Плюсы Минусы Экономика Подтверждён древнейший центр солеварения Сложность реконструкции экономики Социальная структура Следы наёмного труда и клановой организации Недостаток письменных источников Архитектура Уникальные строительные решения Частичная сохранность объектов Ритуалы Богатые артефакты и подношения Много неопределённых интерпретаций

FAQ

Почему Солницата считается первым протогородом Европы?

Из-за укреплений, сложной экономики, многоэтажной архитектуры и развитой социальной сети.

Что делает находки этого сезона уникальными?

Обилие подношений, необычные архитектурные решения и подтверждения древней формы найма.

Зачем строили многоэтажные дома?

Это позволяло экономить пространство и организовать производство соли в нескольких уровнях.

Мифы и правда

Миф: треугольные головы — доказательство "инопланетян".

Правда: это ритуальные и художественные символы соляного культа. Миф: древние дома были примитивны.

Правда: они могли выдерживать вес в тонну и более. Миф: солеварение — позднее ремесло.

Правда: ему более 7 тысяч лет.

Исторический контекст

Провадия-Сольницата — уникальный объект: здесь зародилась одна из первых соляных экономик Европы, сформировались ранние формы социальной организации и обороны. С течением времени поселение пережило эпохи халколита, фракийского присутствия и римского влияния, сохранив следы каждой эпохи.

